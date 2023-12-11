Этот планшет с большим экраном сильно подешевел, и я уже к нему присмотрелся. За 16 тысяч — просто топ

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что планшет на Андроид — это, прежде всего, устройство для работы и потребления контента. Оттого ему обязательно нужен дисплей внушительных размеров. Почти все модели, представленные на рынке, имеют диагональ 10 или 11 дюймов, чего может оказаться недостаточно. Но планшет Teclast T60 предлагает 12-дюймовый экран. Вкупе ценой и техническими характеристиками именно эта модель показалась мне самой предпочтительной.

Цена Teclast T60 в российских магазинах — 32 990 ₽. Откровенно говоря, это много даже с учетом большого экрана. Но с 11 по 15 декабря его будут продавать на AliExpress всего за $167.66 или примерно 16 000 ₽. В два раза дешевле, чем в России! Чем не повод, чтобы копнуть глубже и посмотреть на планшет Teclast T60 не только как на устройство с большим экраном?

Купить Teclast T60

Планшет с большим экраном

Если смотреть исключительно на диагональ, разница между обычным планшетом и Teclast T60 может показаться скромной (всего 2 дюйма). Но в действительности экран Teclast T60 больше дисплея классической 10-дюймовой модели на 40%. При этом IPS-матрица имеет 2K разрешение, чтобы картинка продолжала выглядеть четко даже в условиях такой диагонали.

Несмотря на впечатляющие габариты, планшет весит 558 граммов, ради чего производителю не пришлось использовать пластик в качестве материала корпуса. Устройство выполнено из алюминия, а помимо большого экрана любители смотреть фильмы и видеоролики должны оценить 4 динамика Teclast T60.

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Характеристики Teclast T60

Экран — важная, но все-таки не главная характеристика планшета на Андроид. Определяющую роль играет процессор и количество памяти. В этом отношении планшет Teclast T60 тоже выглядит бескомпромиссно.

Характеристики Teclst T60 Экран 12 дюймов, IPS (2000х1200), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Unisoc T616 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 8000 мАч Зарядка 18 Вт

Teclast T60 на Aliexpress

В Teclast T60 установлен процессор Unisoc T616. Его нельзя назвать в полной мере игровым, но производительности на уровне 250-300 тысяч баллов в AnTuTu хватает, чтобы минимизировать риск возникновения лагов. Все-таки 8 ГБ оперативной памяти дают о себе знать.

Постоянной памяти Teclast T60 тоже не пожалели. Из коробки мы получаем 256 ГБ, а при помощи карты памяти накопитель расширяется еще на 1 ТБ, и вот это уже хранилище для нескончаемого количества фильмов, которые можно смотреть в поездках, где не всегда есть доступ к безлимитному интернету.

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Наконец, аккумулятор на 8000 мАч позволяет рассчитывать на 24 часа прослушивания музыки, 12 часов веб-серфинга и 9 часов просмотра онлайн-видео. Тоже неплохо. А в комплекте, кстати, лежит зарядка на 18 Вт.

Функции планшета Teclast T60

Как правило, планшеты отличаются от смартфонов отсутствием слота для SIM-карт. Но у Teclast T60 он есть! Можно установить до двух SIM-карт, и обе они будут работать в сетях 4G, обеспечивая доступ к мобильному интернету. Также на борту есть GPS-модуль, чтобы при необходимости использовать планшет в качестве навигатора.

Устройство работает на базе актуальной операционной системы Android 13, имеющей несколько важных функций для планшета. Это панель задач для быстрого доступа к часто используемым приложениям, разделение экрана и мультиоконный режим.

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Стоит ли покупать Teclast T60

Еще раз повторю то, о чем сказал в начале: за 33 тысячи рублей этому планшету можно найти много альтернатив, пускай и не с таким большим экраном. Но раз уж в честь распродажи на AliExpress купить Teclast T60 предлагают всего за 16 тысяч, действовать нужно здесь и сейчас.

Teclast T60 со скидкой

Предложение актуально в период с 11 по 15 декабря. До и после распродажи цена Teclast T60 будет выше. Поэтому, если вы как раз искали планшет с большим экраном, то, похоже, нашли самую подходящую модель за вменяемые деньги.