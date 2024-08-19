Какой планшет на Android и новом процессоре купить за 11 тысяч рублей

Начиная с 19 августа на AliExpress проходит Распродажа на миллион — крупнейшая акция этого года, в рамках которой на тысячи товаров действуют большие скидки. Кроме того, в недельный промежуток до 25 августа многие известные бренды презентуют на маркетплейсе свои горячие новинки. Одна из них — планшет Teclast T50 Plus, всего несколько дней доступный по очень низкой цене.
Teclast T50 Plus — хороший планшет на Андроид, ориентированный на тех, кто ищет недорогое устройство для работы и развлечений. С период с 19 по 25 августа его цена составляет приблизительно 11 000 ₽, и за эти деньги новинке Teclast сложно найти равных.
Содержание
Недорогой планшет для фильмов
Teclast T50 Plus оснащен классическим для недорогих планшетов экраном на 11 дюймов. При соотношении сторон 16:10 это оптимальная диагональ, годящаяся как для просмотра видео, так и для работы с документами.
Планшет Teclast имеет сертификацию Google Widevine DRM L1, а это значит, что данная модель поддерживает воспроизведение видео в максимальном качестве во всех известных онлайн-кинотеатрах, включая Netflix. Также на борту есть стереодинамики для объемного звучания, и что еще важно — 256 ГБ встроенной памяти, которых хватит на большое количество видео для просмотра без интернета. Мало? Тогда к вашим услугам слот для MicroSD-карт.
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Teclast T50 Plus — это еще и планшет для чтения книг. Комфортное разрешение 1920×1200 вместе с частотой обновления 90 Гц делают текст четким, а пролистывание страниц — плавным.
Отличный планшет для работы с документами
Планшет Teclast T50 Plus базируется на актуальной операционной системе Android 14. Это значит, что он еще долго будет поддерживать все необходимые приложения, и уже сейчас предлагает массу функций, которые пригодятся в режиме многозадачности. Например, разделение экрана и режим клавиатуры.
Кстати, о клавиатуре. Стандартный комплект Teclast T50 Plus включает в себя только зарядное устройство, но есть расширенный вариант планшета с чехлом и клавиатурой. Если вы ищете планшет для работы с документами, обязательно выбирайте его.
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Клавиатура подключается к планшету через Bluetooth и позволяет работать во всех офисных приложениях. Причем Teclast T50 Plus делает это максимально плавно, ведь имеет на борту 6 ГБ оперативной памяти и шустрый накопитель стандарта UFS.
Характеристики Teclast T50 Plus
С экраном и программным обеспечением планшета Teclast T50 Plus, а как обстоят дела с аппаратной начинкой? Давайте смотреть.
|Характеристики
|Teclast T50 Max
|Экран
|11 дюймов, IPS (1920х1200), 90 Гц
|Основная камера
|13 + 0.08 МП
|Фронтальная камера
|8 МП
|Процессор
|Unisoc T620
|Память
|6/256 ГБ
|Аккумулятор
|8000 мАч
|Зарядка
|18 Вт
Официальная страница Teclast в VK
Главная особенность планшета — процессор Unisoc T620. Это новый чип, анонсированный летом 2024 года, и Teclast является его первооткрывателем. Да, процессор нельзя назвать очень мощным, но его производительности вполне хватит, чтобы с комфортом провести время в казуальных играх, не требующих больших вычислительных способностей. В требовательных играх ставим средне-низкие или минимальные параметры, и все будет летать.
Еще одной важной особенностью является тот факт, что Teclast T50 Plus — планшет с 4G. В него можно установить SIM-карту и выходить в интернет через мобильную связь в отсутствие Wi-Fi, а также совершать звонки и пользоваться устройством в режиме навигатора.
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Стоит ли покупать планшет Teclast
Teclast T50 Plus — функциональный планшет, готовый к выполнению любой задачи. Нужно посмотреть кино? Экран с поддержкой высокого разрешения и большим запасом памяти к вашим услугам. Планируете работать с документами? Мощности Unisoc T620 для этого вполне достаточно, а наличие фирменной клавиатуры поможет напечатать текст.
Принимая во внимание цену Teclast T50 Plus, которая на старте продаж составляет всего 11 тысяч рублей, к новому планшету на Android 14 сложно придраться. Поэтому, если вы искали недорогое устройство, самое время присмотреться к Teclast T50 Plus, памятуя о том, что акция закончится уже 25 августа.