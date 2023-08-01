В Россию привезли эксклюзивный планшет на Android 13. Он продается только в одном магазине

Правильно выбрать недорогой планшет — задача не из легких, поскольку в сегменте бюджетных устройств мы постоянно вынуждены идти на компромиссы. То приходится иметь дело с дешевыми материалами корпуса, то нужно забыть о поддержке карт памяти и SIM, то необходимо смириться со слабым процессором. Удивительно, но планшет Teclast P40HD позволяет исключить компромиссы, предложив топовые характеристики и неограниченные возможности за скромную цену. Это своего рода исключение из правил, на которое обязательно стоит обратить внимание.

Единственный подвох планшета Teclast P40HD заключается в том, что его можно купить только в Ситилинке и нигде больше. В период с 1 по 10 августа эта модель будет доступна по специальной цене, в чем вы можете убедиться, перейдя на страницу магазина. А о причинах, почему стоит купить Teclast P40HD, узнаете дальше.

Купить Teclast P40HD

Недорогой, но хороший планшет

Несмотря на низкую цену, планшет Teclast P40HD способен предложить все, что только может потребоваться обычному пользователю:

мультиязычная операционная система Android 13 со всеми сервисами Google на борту;

поддержка стандарта DRM Widevine L1, позволяющая смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве на самых разных стриминговых платформах;

стереодинамики с независимым чипом для усиления мощности;

разъем для подключения проводных наушников;

зарядка через USB Type-C с кабелем и блоком питания в комплекте;

двойной модуль 4G для звонков и выхода в интернет с двух SIM-карт;

двухдиапазонный Wi-Fi и пятое поколение Bluetooth;

слот для установки карт памяти MicroSD.

Планшет хорош как внутри, так и снаружи, ведь его корпус выполнен из цельнометаллического сплава. При этом его грани имеют закругления, помогающие с комфортом держать устройство в руках. И все-таки главное, что заставляет купить Teclast P40HD — его характеристики, способные дать фору любому недорогому планшету на Андроид.

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Характеристики Teclast P40HD

Хотя Teclast P40HD — недорогой планшет, он сделан без единого намека на экономию при реализации важных аспектов. У него хороший экран, шустрый процессор и много памяти для хранения огромного количества данных, включая медиафайлы и приложения.

Характеристики Teclast P40HD Экран 10,1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц Основная камера 13 Мп Фронтальная камера 5 Мп Процессор Unisoc T606 Память 8/128 Гб Аккумулятор 6000 мАч Размеры 241х160.1х8.4 мм Вес 515 граммов

Подробные характеристики Teclast P40HD

Сердцем планшета является процессор Unisoc T606. Это довольно производительное решение, набирающее приблизительно 200 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Вкупе с 8 Гб оперативной памяти, расширяемых до 16 Гб за счет файла подкачки, мощности хватает для плавной работы нескольких приложений одновременно. И даже ресурсоемкие игры на средне-низких настройках графики идут со стабильной частотой кадров.

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Экран планшета поддерживает вывод видео в высоком разрешении, а его камеры делают неплохие снимки, позволяя в некоторых сценариях заменить смартфон. Камнем преткновения могла бы стать цена, но и в этом отношении Teclast P40HD сумел не разочаровать.

Сколько стоит планшет Teclast P40HD

Купить недорогой планшет можно только в Ситилинке. С 1 по 10 августа на сайте электронного дискаунтера действует специальное предложение. В этот период вы можете приобрести Teclast P40HD всего за 12 990 ₽.

Купить Teclast P40HD со скидкой

По окончании акции цена поднимется, так что желающим получить недорогой, но хороший планшет, стоит поторопиться. Однако и те, кто не готов к покупке сегодня, могут стать обладателями Teclast P40HD, не заплатив ни копейки.

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Как получить планшет бесплатно

В официальном сообществе Teclast в VK проводится розыгрыш планшета. Каждый подписчик группы может принять в нем участие и получить в качестве главного приза новый Teclast P40HD.

Розыгрыш Teclast P40HD

Положиться на удачу или купить Teclast P40HD сразу, не дожидаясь итогов розыгрыша, — решайте сами. Но вариант покупки планшета со скидкой и возможность получения второго устройства бесплатно выглядит куда привлекательнее, чем вероятность остаться ни с чем.