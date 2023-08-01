В Россию привезли эксклюзивный планшет на Android 13. Он продается только в одном магазине

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Герман Вологжанин

Правильно выбрать недорогой планшет — задача не из легких, поскольку в сегменте бюджетных устройств мы постоянно вынуждены идти на компромиссы. То приходится иметь дело с дешевыми материалами корпуса, то нужно забыть о поддержке карт памяти и SIM, то необходимо смириться со слабым процессором. Удивительно, но планшет Teclast P40HD позволяет исключить компромиссы, предложив топовые характеристики и неограниченные возможности за скромную цену. Это своего рода исключение из правил, на которое обязательно стоит обратить внимание.

В Россию привезли эксклюзивный планшет на Android 13. Он продается только в одном магазине. Крутой планшет по адекватной цене. Фото.

Крутой планшет по адекватной цене

Единственный подвох планшета Teclast P40HD заключается в том, что его можно купить только в Ситилинке и нигде больше. В период с 1 по 10 августа эта модель будет доступна по специальной цене, в чем вы можете убедиться, перейдя на страницу магазина. А о причинах, почему стоит купить Teclast P40HD, узнаете дальше.

Купить Teclast P40HD

Недорогой, но хороший планшет

Недорогой, но хороший планшет. Teclast P40HD работает на чистом Android 13 без мусора. Фото.

Teclast P40HD работает на чистом Android 13 без мусора

Несмотря на низкую цену, планшет Teclast P40HD способен предложить все, что только может потребоваться обычному пользователю:

  • мультиязычная операционная система Android 13 со всеми сервисами Google на борту;
  • поддержка стандарта DRM Widevine L1, позволяющая смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве на самых разных стриминговых платформах;
  • стереодинамики с независимым чипом для усиления мощности;
  • разъем для подключения проводных наушников;
  • зарядка через USB Type-C с кабелем и блоком питания в комплекте;
  • двойной модуль 4G для звонков и выхода в интернет с двух SIM-карт;
  • двухдиапазонный Wi-Fi и пятое поколение Bluetooth;
  • слот для установки карт памяти MicroSD.

Планшет хорош как внутри, так и снаружи, ведь его корпус выполнен из цельнометаллического сплава. При этом его грани имеют закругления, помогающие с комфортом держать устройство в руках. И все-таки главное, что заставляет купить Teclast P40HD — его характеристики, способные дать фору любому недорогому планшету на Андроид.

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Характеристики Teclast P40HD

Характеристики Teclast P40HD. Экран планшета идеально подходит для потребления контента. Фото.

Экран планшета идеально подходит для потребления контента

Хотя Teclast P40HDнедорогой планшет, он сделан без единого намека на экономию при реализации важных аспектов. У него хороший экран, шустрый процессор и много памяти для хранения огромного количества данных, включая медиафайлы и приложения.

ХарактеристикиTeclast P40HD
Экран10,1 дюйма, IPS (1920х1200), 60 Гц
Основная камера13 Мп
Фронтальная камера5 Мп
ПроцессорUnisoc T606
Память8/128 Гб
Аккумулятор6000 мАч
Размеры241х160.1х8.4 мм
Вес515 граммов

Подробные характеристики Teclast P40HD

Сердцем планшета является процессор Unisoc T606. Это довольно производительное решение, набирающее приблизительно 200 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu. Вкупе с 8 Гб оперативной памяти, расширяемых до 16 Гб за счет файла подкачки, мощности хватает для плавной работы нескольких приложений одновременно. И даже ресурсоемкие игры на средне-низких настройках графики идут со стабильной частотой кадров.

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Экран планшета поддерживает вывод видео в высоком разрешении, а его камеры делают неплохие снимки, позволяя в некоторых сценариях заменить смартфон. Камнем преткновения могла бы стать цена, но и в этом отношении Teclast P40HD сумел не разочаровать.

Сколько стоит планшет Teclast P40HD

Сколько стоит планшет Teclast P40HD. Teclast P40HD доступен эксклюзивно в Ситилинк. Фото.

Teclast P40HD доступен эксклюзивно в Ситилинк

Купить недорогой планшет можно только в Ситилинке. С 1 по 10 августа на сайте электронного дискаунтера действует специальное предложение. В этот период вы можете приобрести Teclast P40HD всего за 12 990 ₽.

Купить Teclast P40HD со скидкой

По окончании акции цена поднимется, так что желающим получить недорогой, но хороший планшет, стоит поторопиться. Однако и те, кто не готов к покупке сегодня, могут стать обладателями Teclast P40HD, не заплатив ни копейки.

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Как получить планшет бесплатно

Как получить планшет бесплатно. Кому-то планшет достанется бесплатно. Фото.

Кому-то планшет достанется бесплатно

В официальном сообществе Teclast в VK проводится розыгрыш планшета. Каждый подписчик группы может принять в нем участие и получить в качестве главного приза новый Teclast P40HD.

Розыгрыш Teclast P40HD

Положиться на удачу или купить Teclast P40HD сразу, не дожидаясь итогов розыгрыша, — решайте сами. Но вариант покупки планшета со скидкой и возможность получения второго устройства бесплатно выглядит куда привлекательнее, чем вероятность остаться ни с чем.

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