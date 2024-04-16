Выбрал 5 недорогих планшетов на Андроид, которые стоит купить в 2024 году. Смело рекомендую каждый из них

В отличие от смартфонов, планшеты на Андроид не нуждаются в крутых камерах, да и мощный процессор в таком устройстве необходим лишь ограниченному кругу пользователей. Тогда зачем переплачивать, покупая Айпады и дорогие Самсунги из линейки Galaxy Tab S? В 2024 году есть достаточное количество недорогих, но хороших планшетов, способных и выполнить роль устройства для потребления контента, и стать полноценным рабочим инструментом, который не будет лагать.

CHUWI Hi10X Pro — планшет до 10000 рублей

Если вам нужен дешевый планшет на Андроид, то нет ничего лучше CHUWI Hi10X Pro. На AliExpress его сливают всего за 7 500 ₽, и это очень скромная сумма, учитывая тот факт, что перед нами устройство на довольно мощном для своей цены процессоре Unisoc T606.

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250 тысяч баллов в AnTuTu и быстрый накопитель UFS, обеспечивающий стабильную работу при выполнении всех базовых задач. Вдобавок ко всему планшет CHUWI Hi10X Pro предлагает 4/128 ГБ памяти с возможностью расширения, а также чехол-книжку в комплекте.

Цена: от 7 500 ₽

CHUWI Hi10X Pro в России

CHUWI Hi10X Pro на AliExpress

А минусы будут? К сожалению, у CHUWI Hi10X Pro они тоже есть. Точнее, недостаток здесь только один. Это низкое разрешение для 10-дюймового планшета (1280×800). Так что назвать его лучшим устройством для просмотра фильмов язык не повернется, зато аккумулятора на 6000 мАч вполне хватает для активной работы в течение 9.5 часов.

Лучшие Android-планшеты 2023 года

Маленький планшет Galaxy Tab A9

Схожий недостаток есть у планшета Galaxy Tab A9. Но он является компактным, а его экран имеет диагональ всего 8.7 дюйма. Поэтому разрешение 1340×800 совсем не кажется критичным. Как и емкость аккумулятора 5100 мАч.

Цена: от 13 650 ₽

Купить Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 — маленький планшет на Андроид, да весьма удаленький. Ведь внутри него прячется процессор Helio G99. Это редкий гость в устройствах до 15 тысяч рублей, а потому за выбор чипа, набирающего под 450 тысяч баллов в AnTuTu, Samsung определенно стоит похвалить.

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На таком планшете приятно играть даже в требовательные игры, если пойти на компромиссы с настройками графики, да и фильмы на 8.7-дюймовом экране смотрятся вполне отлично, ведь глубокому погружению помогают мощные стереодинамики с эффектами Dolby Atmos.

Классный планшет HUAWEI

Если вам нужен более серьезный планшет, присмотритесь к HUAWEI MatePad 11.5. Это новая модель со здоровенным экраном, работающая на мощном процессоре Snapdragon 7 Gen 1 (почти 700 тысяч баллов в AnTuTu).

Еще один повод для похвалы HUAWEI MatePad 11.5 — большой экран планшета. 11.5 дюймов, высокое разрешение 2200×1440 и частота обновления 120 Гц. Чего еще нужно от устройства по такой привлекательной цене?

Цена: от 21 750 ₽

Купить HUAWEI MatePad 11.5

Позаботились разработчики и об аккумуляторе, поставив сюда АКБ на 7700 мАч. Вот только сервисов Google, как и на любом другом устройстве HUAWEI, здесь нет. Так что будьте любезны устанавливать YouTube через костыли вроде Gbox. Впрочем, если он вам, конечно, нужен.

Как устанавливать приложения из Play Маркета на HUAWEI

Мощный планшет Xiaomi Pad 6

По соотношению цены и характеристик планшету Xiaomi Pad 6 в 2024 году нет равных. Ни одна другая модель не способна предложить такую начинку за 25 тысяч рублей. Смотрите сами:

11-дюймовый экран с разрешением 2880х1800 и частотой обновления 144 Гц;

мощный процессор Snapdragon 870 (более 800 тысяч баллов в AnTuTu);

(более 800 тысяч баллов в AnTuTu); аккумулятор на 8840 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт в комплекте;

4 звонких динамика с эффектами Dolby Atmos.

Да это же просто величие! Но возможным оно стало только после того, как Xiaomi Pad 6 серьезно подешевел. Ведь на старте продаж он стоил больше 35 тысяч рублей.

Цена: от 24 250 ₽

Xiaomi Pad 6 в России

Xiaomi Pad 6 на AliExpress

Также для планшета разработаны фирменные аксессуары в виде функционального стилуса и клавиатуры с русской раскладкой. Правда, за все это удовольствие придется доплатить, причем немало.

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HONOR Pad 9 — планшет с большим экраном

Еще один пример хорошего планшета до 25000 рублей — HONOR Pad 9. Это относительно молодая модель, тоже предлагающая сбалансированные характеристики. Тут тебе и большущий экран диагональю 12.1 дюйма с высоким разрешением, и шустрый процессор Snapdragon 6 Gen 1 (более 550 тысяч баллов в AnTuTu).

Цена: от 24 450 ₽

Купить HONOR Pad 9

Но главная фишка планшета HONOR Pad 9 — его звук. Разработчики умудрились запихнуть аж 8 динамиков, так что перед нами одно из лучших устройств для просмотра фильмов. Большой экран, качественный звук — это настоящая находка.