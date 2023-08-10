Лучшие планшеты 2023 года, которые понравятся каждому фанату Android

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Герман Вологжанин

Рынок планшетов на Андроид активно развивается, а на прилавках магазинов электроники появляются новые модели от самых разных производителей. И даже компания Google в этом году рискнула выпустить подобное устройство. Да, Pixel Tablet получился не слишком удачным аппаратом, учитывая его стоимость в российской рознице (почти 90 тысяч). Но кроме него есть немало хороших планшетов 2023 года, на которые обязательно нужно обратить внимание каждому человеку, предпочитающему работать, играть и смотреть видео на большом экране.

Лучшие планшеты 2023 года, которые понравятся каждому фанату Android. Самые крутые планшеты, способные заменить даже ноутбук. Фото.

Самые крутые планшеты, способные заменить даже ноутбук

Teclast T40 Pro 2023 — планшет с SIM-картой

Среди недорогих планшетов 2023 года обращает на себя внимание девайс малоизвестной компании Teclast. Он совсем недавно появился на российском рынке и стал настоящим открытием. Всего за $130 или 12 990 ₽ по нынешнему курсу аппарат предлагает довольно мощный процессор Unisoc T616, обеспечивающий производительность на уровне свыше 250 тысяч баллов в AnTuTu. Это отличный показатель для работы и развлечений, и никто из известных брендов не в состоянии с ним тягаться.

Teclast T40 Pro 2023 — планшет с SIM-картой. Недорогой, но игрушки потянет. Фото.

Недорогой, но игрушки потянет

Цена: 12 990 ₽

Teclast T40 Pro в России

Teclast T40 Pro на Али

Этот представитель рейтинга планшетов 2023 года имеет 8/128 Гб памяти на борту, оснащен 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2K и неплохой камерой от Sony, с помощью которой можно фотографировать отнюдь не только документы и показания счетчиков. При желании в Teclast T40 Pro 2023 можно поставить до двух SIM-карт с поддержкой 4G, а также расширить хранилище через слот MicroSD.

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Недорогой планшет HONOR Pad 8

Более именитые бренды тоже располагают бюджетными планшетами 2023 года. Яркий пример — HONOR Pad 8, поступивший в продажу несколько месяцев назад. Одним из главных достоинств модели является экран, чья диагональ составляет почти 12 дюймов. О дисплее планшета было сказано немало слов в обзоре HONOR Pad 8, как и о крутейшем звуке. А иначе быть не могло, ведь разработчики умудрились спрятать в корпусе сразу 8 динамиков!

Недорогой планшет HONOR Pad 8. Большой экран HONOR Pad 8 идеально подходит для игр и просмотра фильмов. Фото.

Большой экран HONOR Pad 8 идеально подходит для игр и просмотра фильмов

Цена: от 23 300 ₽

HONOR Pad 8 в России

HONOR Pad 8 на Али

Металлический корпус, экран и динамики влияют на визуальное впечатление от недорогого планшета 2023 года, а за его работу отвечает достойный процессор Snapdragon 680. Это не игровое решение, однако камень обеспечивает достаточный уровень плавности, а что еще важнее — отличную автономность. Даже с учетом IPS-матрицы на 12 дюймов HONOR Pad 8 выдает 10 часов работы экрана в режиме просмотра видео.

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Xiaomi Pad 6 — новый планшет на Андроид

Наш топ планшетов 2023 года продолжает Xiaomi Pad 6 — новинка, совсем недавно появившаяся на AliExpress и уже доступная для покупки в России. Эта модель оснащена широкоформатным экраном с соотношением сторон 16:10, что позволяет смотреть фильмы и другие видео практически без полос. Кроме того, матрица обновляется с частотой 144 Гц, делая анимации меню и приложений максимально плавными.

Xiaomi Pad 6 — новый планшет на Андроид. Внешне новый планшет напоминает смартфон Xiaomi 13. Фото.

Внешне новый планшет напоминает смартфон Xiaomi 13

Цена: от 34 990 ₽

Xiaomi Pad 6 в России

Xiaomi Pad 6 на Али

Помимо экрана важным достоинством модели является его процессор Snapdragon 870, чьим наличием можно объяснить сравнительно высокую стоимость устройства. Данный чип справляется с любыми задачами, а почти 900 тысяч баллов в AnTuTu позволяют назвать Xiaomi Pad 6 игровым планшетом 2023 года, который потянет Genshin Impact на максималках, а также порадует качеством звучания своих динамиков с эффектами Dolby Atmos.

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Планшет с большим экраном OnePlus Pad

На звание лучшего планшета 2023 года вполне может претендовать OnePlus Pad. И хотя эта модель стала первым подобным устройством известного бренда, первый блин не вышел комом. Удачным планшет OnePlus Pad получился сразу по нескольким причинам. Во-первых, у него крутой 11,61-дюймовый экран с соотношением сторон 7:5 и частотой обновления матрицы 144 Гц. Во-вторых, девайс получил одни из лучших динамиков на рынке. В-третьих, OnePlus Pad работает на мощнейшем процессоре Dimensity 9000, который набирает под миллион баллов в AnTuTu, что оправдывает стоимость устройства.

Планшет с большим экраном OnePlus Pad. Многие окрестили этот планшет лучшим в 2023 году. Фото.

Многие окрестили этот планшет лучшим в 2023 году

Цена: от 44 500 ₽

OnePlus Pad в России

OnePlus Pad на Али

И все-таки больше всего в этом планшете 2023 года поражает автономность. Немыслимым образом инженерам ужалось запихнуть батарею аж на 9510 мАч. Даже с флагманским процессором OnePlus Pad работает 12,5 часов при непрерывном воспроизведении видео и аж 30 дней в режиме ожидания, заряжаясь при этом всего 1 час (спасибо адаптеру на 67 Вт в комплекте).

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Galaxy Tab S9 — лучший планшет 2023 года

Как бы ни старались Xiaomi и OnePlus, лучшим девайсом 2023 года все-таки является планшет Samsung. Ну кто еще предложит вам сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 930 нит, влагозащиту по стандарту IP68 и процессор Snapdragon 8 Gen 2? То-то же!

Galaxy Tab S9 — лучший планшет 2023 года. На рынке Android только Samsung делает планшеты, чьи характеристики не уступают флагманским смартфонам. Фото.

На рынке Android только Samsung делает планшеты, чьи характеристики не уступают флагманским смартфонам

Цена: 83 990 ₽

Купить Galaxy Tab S9

Относительно чипсет нужно сделать важное уточнение, ведь планшет Galaxy Tab S9 получил эксклюзивную версию процессора Snapdragon 8 Gen 2 с разогнанными частотами. Разумеется, сейчас устройство отлично справляется с видеомонтажом и другими ресурсоемкими задачами, но и через несколько лет продолжит чувствовать себя молодцом. Просто лучший планшет 2023 года, ничего не скажешь.

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