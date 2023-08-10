Лучшие планшеты 2023 года, которые понравятся каждому фанату Android

Рынок планшетов на Андроид активно развивается, а на прилавках магазинов электроники появляются новые модели от самых разных производителей. И даже компания Google в этом году рискнула выпустить подобное устройство. Да, Pixel Tablet получился не слишком удачным аппаратом, учитывая его стоимость в российской рознице (почти 90 тысяч). Но кроме него есть немало хороших планшетов 2023 года, на которые обязательно нужно обратить внимание каждому человеку, предпочитающему работать, играть и смотреть видео на большом экране.

Teclast T40 Pro 2023 — планшет с SIM-картой

Среди недорогих планшетов 2023 года обращает на себя внимание девайс малоизвестной компании Teclast. Он совсем недавно появился на российском рынке и стал настоящим открытием. Всего за $130 или 12 990 ₽ по нынешнему курсу аппарат предлагает довольно мощный процессор Unisoc T616, обеспечивающий производительность на уровне свыше 250 тысяч баллов в AnTuTu. Это отличный показатель для работы и развлечений, и никто из известных брендов не в состоянии с ним тягаться.

Цена: 12 990 ₽

Teclast T40 Pro в России

Teclast T40 Pro на Али

Этот представитель рейтинга планшетов 2023 года имеет 8/128 Гб памяти на борту, оснащен 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2K и неплохой камерой от Sony, с помощью которой можно фотографировать отнюдь не только документы и показания счетчиков. При желании в Teclast T40 Pro 2023 можно поставить до двух SIM-карт с поддержкой 4G, а также расширить хранилище через слот MicroSD.

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Недорогой планшет HONOR Pad 8

Более именитые бренды тоже располагают бюджетными планшетами 2023 года. Яркий пример — HONOR Pad 8, поступивший в продажу несколько месяцев назад. Одним из главных достоинств модели является экран, чья диагональ составляет почти 12 дюймов. О дисплее планшета было сказано немало слов в обзоре HONOR Pad 8, как и о крутейшем звуке. А иначе быть не могло, ведь разработчики умудрились спрятать в корпусе сразу 8 динамиков!

Цена: от 23 300 ₽

HONOR Pad 8 в России

HONOR Pad 8 на Али

Металлический корпус, экран и динамики влияют на визуальное впечатление от недорогого планшета 2023 года, а за его работу отвечает достойный процессор Snapdragon 680. Это не игровое решение, однако камень обеспечивает достаточный уровень плавности, а что еще важнее — отличную автономность. Даже с учетом IPS-матрицы на 12 дюймов HONOR Pad 8 выдает 10 часов работы экрана в режиме просмотра видео.

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Xiaomi Pad 6 — новый планшет на Андроид

Наш топ планшетов 2023 года продолжает Xiaomi Pad 6 — новинка, совсем недавно появившаяся на AliExpress и уже доступная для покупки в России. Эта модель оснащена широкоформатным экраном с соотношением сторон 16:10, что позволяет смотреть фильмы и другие видео практически без полос. Кроме того, матрица обновляется с частотой 144 Гц, делая анимации меню и приложений максимально плавными.

Цена: от 34 990 ₽

Xiaomi Pad 6 в России

Xiaomi Pad 6 на Али

Помимо экрана важным достоинством модели является его процессор Snapdragon 870, чьим наличием можно объяснить сравнительно высокую стоимость устройства. Данный чип справляется с любыми задачами, а почти 900 тысяч баллов в AnTuTu позволяют назвать Xiaomi Pad 6 игровым планшетом 2023 года, который потянет Genshin Impact на максималках, а также порадует качеством звучания своих динамиков с эффектами Dolby Atmos.

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Планшет с большим экраном OnePlus Pad

На звание лучшего планшета 2023 года вполне может претендовать OnePlus Pad. И хотя эта модель стала первым подобным устройством известного бренда, первый блин не вышел комом. Удачным планшет OnePlus Pad получился сразу по нескольким причинам. Во-первых, у него крутой 11,61-дюймовый экран с соотношением сторон 7:5 и частотой обновления матрицы 144 Гц. Во-вторых, девайс получил одни из лучших динамиков на рынке. В-третьих, OnePlus Pad работает на мощнейшем процессоре Dimensity 9000, который набирает под миллион баллов в AnTuTu, что оправдывает стоимость устройства.

Цена: от 44 500 ₽

OnePlus Pad в России

OnePlus Pad на Али

И все-таки больше всего в этом планшете 2023 года поражает автономность. Немыслимым образом инженерам ужалось запихнуть батарею аж на 9510 мАч. Даже с флагманским процессором OnePlus Pad работает 12,5 часов при непрерывном воспроизведении видео и аж 30 дней в режиме ожидания, заряжаясь при этом всего 1 час (спасибо адаптеру на 67 Вт в комплекте).

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Galaxy Tab S9 — лучший планшет 2023 года

Как бы ни старались Xiaomi и OnePlus, лучшим девайсом 2023 года все-таки является планшет Samsung. Ну кто еще предложит вам сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 930 нит, влагозащиту по стандарту IP68 и процессор Snapdragon 8 Gen 2? То-то же!

Цена: 83 990 ₽

Купить Galaxy Tab S9

Относительно чипсет нужно сделать важное уточнение, ведь планшет Galaxy Tab S9 получил эксклюзивную версию процессора Snapdragon 8 Gen 2 с разогнанными частотами. Разумеется, сейчас устройство отлично справляется с видеомонтажом и другими ресурсоемкими задачами, но и через несколько лет продолжит чувствовать себя молодцом. Просто лучший планшет 2023 года, ничего не скажешь.