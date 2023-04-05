10 привычек, которые я поменял, чтобы продлить жизнь смартфона

Смартфоны являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В них много компонентов, которые могут выйти из строя, но главным из них является аккумулятор, и продление его срока эксплуатации является тем, что может сэкономить вам несколько тысяч рублей или просто избавить вас от необходимости носить с собой Power Bank. Тем не менее, многие из нас неосознанно практикуют вредные привычки зарядки, которые могут повредить эти драгоценные источники энергии, сокращая срок их службы и снижая их производительность. В этой статье мы рассмотрим 10 самых вредных привычек при зарядке, от которых я избавился, и вам советую последовать моему примеру.

Можно ли заряжать телефон ночью

Одна из самых распространенных вредных привычек — оставлять телефон заряжаться на ночь. Несмотря на удобство, такая практика может привести к перезарядке, в результате чего аккумулятор чрезмерно нагревается и со временем деградирует. Вместо этого заряжайте телефон в течение дня и отключайте его, когда он достигает 100%. Я давно начал делать так, и субъективно аккумуляторы в моих телефонах действительно стали работать дольше.

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Телефон греется во время зарядки

Использование телефона во время зарядки одна из самых плохих вещей. Это может привести к нагреву устройства и увеличению риска повреждения аккумулятора. Если с несвоевременным подключением еще как-то можно жить, то перегрев может буквально с первого раза сильно навредить аккумулятору. Чтобы поддерживать оптимальное состояние аккумулятора, не играйте в игры, не смотрите потоковое видео и не занимайтесь другими энергоемкими делами, когда телефон подключен к зарядному устройству.

Надо ли полностью разряжать телефон

Я долго боролся с собой и не мог спокойно заряжать телефон на 20-30%. Воспоминания о старых типах батарей не давали оставить привычку в прошлом. Вопреки распространенному мнению, полностью разряжать аккумулятор телефона перед его зарядкой нецелесообразно. Фактически, современные литий-ионные аккумуляторы работают лучше, если их заряжать чаще и поддерживать в диапазоне от 20% до 80%. Частичный разряд помогает снизить нагрузку на аккумулятор и продлить срок его службы. В отличие, например, от никель-металлогидридных аккумуляторов. Сейчас они чаще всего встречаются в формате обычных батареек. Если у вас есть перезаряжаемые батарейки дома, то их действительно надо разряжать полностью, но делать это со смартфоном вредно.

Чем заряжать телефон

Признаюсь, соблазн сэкономить на зарядке есть и у меня, но за много лет я понял, что лучше купить одну качественную зарядку, и она будет почти вечной, если пользоваться ей аккуратно. Особенно это актуально, если у вас дорогой телефон.

Такая экономия может дорого стоить аккумулятору вашего телефона. Низкокачественные зарядные устройства могут не иметь надлежащего регулирования напряжения или функций безопасности, что приводит к перезарядке, перегреву или и вовсе, к короткому замыканию. Придерживайтесь использования зарядных устройств известных брендов или, что еще лучше, оригинального зарядного устройства, поставляемого с вашим телефоном. По этой же причине лучше избегать общественных зарядных станций. Кто знает, какого они качества.

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Зарядка телефона при высокой температуре

Экстремальные температуры — как горячие, так и холодные — могут негативно сказаться на аккумуляторе телефона. Не заряжайте телефон под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла или на морозе. Старайтесь заряжать устройство в прохладном и сухом месте, чтобы сохранить его производительность. Лично я отказался от зарядки в машине. Раньше это было нормой, а теперь я этим пользуюсь только к крайнем случае. Особенно зимой на решетке системы отопления или летом под стеклом на солнце.

Когда надо заряжать телефон

Большинство телефонов имеют встроенные оповещения, чтобы уведомить вас, когда уровень заряда батареи падает ниже определенного значения, обычно около 20%. Игнорирование этих предупреждений и продолжение использования телефона до полной разрядки аккумулятора может привести к лишней нагрузке на аккумулятор. Вместо этого подключите телефон, когда получите уведомление о низком заряде батареи. Выше мы уже говорили, что это только пойдет на пользу.

Опасна ли быстрая зарядка телефона

Хотя быстрая зарядка может стать спасением в определенных ситуациях, она также может генерировать больше тепла и нагрузки на аккумулятор по сравнению с более медленными стандартными методами. О вреде температуры мы уже говорили, поэтому, если возможно, зарезервируйте быструю зарядку для экстренных случаев, а в остальное время используйте обычное зарядное устройство.

И снова перегрев телефона

Некоторые чехлы для телефонов мешают теплообмену и охлаждению корпуса. Из-за этого ваше устройство нагревается во время зарядки. Чтобы избежать этого, снимайте чехол с телефона перед зарядкой, особенно, если вы заметили, что он нагревается. Это поможет предотвратить повреждение батареи, связанное с перегревом.

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Можно ли пользоваться беспроводной зарядкой

Беспроводной зарядкой пользоваться можно, но осторожно. Важно использовать правильный тип беспроводного зарядного устройства и следовать инструкциям производителя. Неправильное использование беспроводных зарядных устройств или неправильное размещение телефона на зарядной площадке может привести к чрезмерному нагреву и повреждению аккумулятора с течением времени.

Не заряжайте телефон до 100 процентов

Может быть приятно видеть, что ваш телефон заряжен на 100%, постоянное стремление к полной зарядке может привести к ненужной нагрузке на аккумулятор. Как упоминалось ранее, Li-Ion батареи работают лучше, если поддерживать их в диапазоне от 20% до 80%. Вместо того, чтобы стремиться к полной зарядке каждый раз, старайтесь поддерживать уровень заряда батареи в пределах этого диапазона для оптимального состояния батареи.

В целом, когда я начал заражать телефон по правилам, приведенным выше, я заметил, что работать он стал дольше, а аккумулятор через то же время показывает результаты почти как новый. Я не призываю с паранойей относиться к зарядке и всегда следовать правилам. Тем более, если вы меняете телефон раз в пару лет. Но имейте в виду, что через те же пару лет он будет работать на 10-15% дольше времени, если вы будете соблюдать правила.