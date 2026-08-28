Выбор школы для ребенка — одно из самых ответственных решений для родителей. А когда речь идет о дистанционном формате, критерии оценки становятся еще строже. В этой статье мы собрали 12 лучших онлайн-школ семейного обучения, которые сочетают в себе академическую базу, современные технологии и живое общение с педагогами.

Важно правильно выбрать онлайн-школу для ребенка. Фото.

Важно правильно выбрать онлайн-школу для ребенка

Сравниваем 12 онлайн-школ семейного обучения

Если не хочется тратить время на изучение подробностей о каждой школе отдельно, начните с этой таблицы. В нее мы собрали самое важное о вариантах из этой подборки. Выберите несколько подходящих из списка, а после изучите подробное описание школ и их особенностей.

Для более детального сравнения по большему количеству параметров и с большим количеством доступных образовательных учреждений советуем ознакомиться с подробным материалом про лучшие онлайн-школы для домашнего обучения.

Название школы Стоимость Формат Человек в классе Рассрочка Пробный период
Домашний лицей Skysmart 9 261–35 681 ₽/мес. Вебинары, живые уроки в мини-группах и индивидуально До 15 Да 7 дней
Онлайн-школа №1 3 710–36 510 ₽/мес. Живые уроки в мини-классах От 10 до 30 Нет 7 дней
Домашняя школа Foxford 6 167–22 320 ₽/мес. Самостоятельный, вебинары и мини-группы До 15 Да 7 дней
ИнтернетУрок От 11 900 ₽/мес. + 3 500 ₽/мес. за живые занятия Обучающие видео и живые уроки Нет данных Да 7 дней
Онлайн-школа «Стимул» 22 000–35 000 ₽/год Самостоятельный, записи и живые уроки в мини-группах 5–15 Нет Нет
Международная школа завтрашнего дня. Заочное отделение 3 000–20 000 ₽/мес. В группах Нет данных Нет Нет
Дистанционный формат школы «Алгоритм» 140 000–440 000 ₽/год Вебинары и живые уроки в мини-группах 15 Нет Нет
Ёшкола 73 920–232 848 ₽/год Самостоятельный и мини-группы До 15 Нет 2 недели для самостоятельного обучения
Дом знаний 3 460–43 245 ₽/мес. Живые уроки в мини-группах До 10 Нет Нет, но есть гарантия возврата
Онлайн-школа «БИТ» 7 578–28 650 ₽/мес. Вебинары в больших группах и живые уроки в мини-группах Нет данных Нет Нет
Eco Family School Индивидуальный расчет Самостоятельный и мини-группы До 15 Да, на 12 месяцев 1 урок
Онлайн-гимназия №1 От 28 310 ₽/мес. Самостоятельный, групповой и индивидуальный До 20 Да 1 день

Домашний лицей Skysmart

Главная страница сайта «Домашний лицей Skysmart». Фото.

Главная страница сайта «Домашний лицей Skysmart»

Домашний лицей Skysmart — это онлайн-школа для учеников 1–11 классов с выдачей аттестата государственного образца, которая входит в топ-100 EdTech-компаний по версии HolonIQ.

Программа обучения в Skysmart разработана при участии НИУ ВШЭ и соответствует ФГОС. При этом уроки ведут опытные педагоги из ведущих школ России, эксперты ЕГЭ, прошедшие строгий конкурсный отбор. Само обучение проходит на собственной платформе школы с интерактивными заданиями и отчетами о прогрессе. За процессом следят куратор и классный руководитель. А нейропсихолог помогает ребятам адаптироваться и наладить работу когнитивных функций.

Особенности:

  • аттестат государственного образца;
  • зачисление в школу-партнера;
  • бесплатные кружки и дополнительные занятия: математические и физические лаборатории, филологические и разговорные клубы;
  • встречи с экспертами и профориентация;
  • наставник в начале обучения и куратор;
  • записи занятий.

Преимущества:

  • программа НИУ ВШЭ;
  • 7-дневный бесплатный период;
  • жесткий отбор учителей (5 из 100);
  • нейропсихолог в команде;
  • гибкая рассрочка и налоговый вычет;
  • развитие полезных для жизни навыков и помощь в выборе профессии.

Недостатки:

  • стоимость обучения выше среднего на образовательном рынке.

Онлайн-школа №1

Главная страница сайта «Онлайн-школа №1». Фото.

Главная страница сайта «Онлайн-школа №1»

Онлайн-школа №1 — это лицензированное образовательное учреждение, которое предлагает программы с 1 по 11 класс. Обучение здесь строится на живых онлайн-занятиях в небольших классах, а по его окончании ребята получают аттестат государственного образца.

Онлайн-школа №1 неоднократно признавалась одной из лучших в России: она является победителем конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая школа дистанционного обучения» и резидентом «Сколково». Высокое качество образования подтверждают и результаты выпускников: средний балл ЕГЭ учеников Онлайн-школы №1 — 86, а в 2025 году семь учеников получили на экзамене 100 баллов.

Особенности:

  • зачисление в школу-партнера;
  • активности для социализации школьников;
  • анонимное общение с психологом;
  • социальные льготы.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • средний балл ЕГЭ выше среднероссийского;
  • клубы по интересам, концерты, чаты для общения с одноклассниками;
  • гибкие тарифы от самостоятельного до зачисления;
  • куратор.

Недостатки:

  • большие группы в старших классах — до 25 человек.

Домашняя школа Foxford

Главная страница сайта «Домашняя школа Foxford». Фото.

Главная страница сайта «Домашняя школа Foxford»

Домашняя школа Foxford — это онлайн-платформа, которая предлагает ребятам освоить школьную программу с 1 по 11 класс в формате семейного обучения. В основе учебы здесь лежат короткие 30-минутные видеоуроки с презентациями, конспектами и домашними заданиями, которые записаны преподавателями из ведущих вузов страны, экспертами ОГЭ и ЕГЭ. Также есть групповые занятия и вебинары.

Школа дает возможность каждому ученику построить индивидуальный образовательный маршрут. Не забывают здесь и о социализации: в Foxford регулярно проводят внеурочные онлайн-мероприятия по интересам.

Особенности:

  • аттестат государственного образца;
  • зачисление в школу-партнера;
  • наставник в начале обучения и куратор;
  • записи занятий.

Преимущества:

  • выбор учителя и стиля обучения;
  • до 6 уроков в день;
  • быстрое зачисление.

Недостатки:

  • нет индивидуальных занятий даже на дорогих тарифах.

ИнтернетУрок

Главная страница сайта «ИнтернетУрок». Фото.

Главная страница сайта «ИнтернетУрок»

ИнтернетУрок — это заведение для семейного обучения с 1 по 11 класс, которое дает возможность учиться в любое время и в любом месте как в обычном классе. У школы есть лицензия на образовательную деятельность. Это означает, что ее ученики могут получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом. Также ИнтернетУрок предлагает льготы.

Зачисление возможно в любое время года. Новые ученики могут получить пробный доступ к урокам на 7 дней, чтобы понять, подходит ли им школа. Однако это касается только материалов — бесплатно попробовать живые уроки с преподавателями не получится. Кстати, это отдельная опция за доплату 3 500 рублей в месяц.

Особенности:

  • давний резидент «Сколково»;
  • рекомендован Минпросвещения;
  • проверка домашки в течение суток.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • зачисление;
  • внутренняя рассрочка;
  • чат с учителем;
  • видеоконсультации.

Недостатки:

  • уроки в записи, меньше живого общения.

Онлайн-школа «Стимул»

Главная страница сайта Онлайн-школа «Стимул». Фото.

Главная страница сайта Онлайн-школа «Стимул»

Онлайн-школа «Стимул» — это лицензированная онлайн-школа для ребят с 1 по 11 класс, которая входит в топ-10 частных школ по версии «Комсомольской правды». Обучение здесь отличается программой с живыми уроками и индивидуальным подходом, а также малыми классами (5–15 человек) и развитием soft skills.

В школе действует гибкая система оплаты — здесь можно оплатить обучение материнским капиталом. Кроме того, для разных классов «Стимул» предлагает различные тарифы — от универсального до индивидуального, который подстраивают под особенности конкретного ученика.

Особенности:

  • две лицензии (основная и доп. образование);
  • записи уроков;
  • дополнительные занятия;
  • психологическая поддержка.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • индивидуальный подход во время обучения;
  • опытные педагоги;
  • малые классы 5–15 человек.

Недостатки:

  • старшие классы на 2025/26 год без свободных мест;
  • нет данных о средних баллах ЕГЭ.

Международная школа завтрашнего дня. Заочное отделение

Главная страница сайта «Международная школа завтрашнего дня. Заочное отделение». Фото.

Главная страница сайта «Международная школа завтрашнего дня. Заочное отделение»

Международная школа завтрашнего дня (заочное отделение) — это дистанционная программа с международным компонентом, которая включает обучение по системе «School of Tomorrow» на английском языке.

Поступление в школу для билингвов проходит через входное тестирование, а для родителей организован специальный тренинг перед началом учебного года. Дополнительно ученикам доступна отдельная Школа русского языка Ольги Соболевой.

Особенности:

  • прикрепление к школе напрямую, без посредников в виде школ-партнеров;
  • есть возможность дополнительной методической поддержки учеников;
  • билингвальное обучение.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • дети с московской регистрацией могут учиться бесплатно за счет субсидирования школы из бюджета Москвы;
  • бесплатная аттестация для всех учеников;
  • много скидок для разных категорий учеников.

Недостатки:

  • платное диагностическое тестирование.

Дистанционный формат школы «Алгоритм»

Главная страница сайта Дистанционный формат школы «Алгоритм». Фото.

Главная страница сайта Дистанционный формат школы «Алгоритм»

Дистанционный формат школы «Алгоритм» — это полноценная пятидневная школьная программа в частной московской школе. Обучение проходит в онлайн-формате с живыми занятиями. При этом школа делает ставку на качество, а не на количество: на каждой онлайн-программе всего один класс в параллели.

Обучение сочетает в себе опыт сильных преподавателей, понятную систему сопровождения и гибкие программы, которые можно адаптировать под разные цели ученика. При этом «Алгоритм» дает возможность совмещать и менять форматы обучения — от очного до гибридного и полностью дистанционного.

Особенности:

  • зачисление в собственный контингент;
  • внеурочная деятельность;
  • пробные экзамены входят в стоимость обучения;
  • полный контроль успеваемости и обратная связь.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • подробная публичная статистика ЕГЭ по предметам;
  • входит в топ-30 частных школ Москвы;
  • прикрепление к собственной школе.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • нет бесплатного пробного периода.

Ёшкола

Главная страница сайта «Ёшкола». Фото.

Главная страница сайта «Ёшкола»

Ёшкола — это лицензированная онлайн-школа, в которой обучение строится на принципах эффективного запоминания. Для этого на уроках преподаватели используют методику интервального повторения, интеллект-карты и другие подходы.

Занятия проходят в мини-группах: до 10 учеников в 1–4 классах и до 15 — в 5–11 классах. Учебный год в Ёшколе разделен на этапы, каждый из который заканчивается проверкой знаний. При этом у каждого ученика есть личный куратор и тьютор. Они помогают ребятам оставаться мотивированными и держать темп обучения.

Особенности:

  • богатая внеурочная деятельность;
  • классные часы;
  • отчеты по успеваемости.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • гибкие модули программы;
  • помощь куратора.

Недостатки:

  • базовые тарифы без дополнительных опций: проверка домашки, аттестация за отдельную плату.

«Дом знаний»

Главная страница сайта «Дом знаний». Фото.

Главная страница сайта «Дом знаний»

«Дом знаний» — это аккредитованная общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 класс, ученики которой проживают в 20 странах и 68 субъектах России. В работе школа использует внушительную базу знаний: более 10 000 видеопрезентаций, 1 000 000 тестов и обширную электронную библиотеку. При этом «Дом знаний» — официальный резидент «Сколково» и входит в рейтинг лучших частных школ России по версии RAEX.

Особенности:

  • аккредитация;
  • программа по стандартам ФГОС;
  • раздельное обучение мальчиков и девочек;
  • поддержка психолога.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • аттестация полностью внутри школы;
  • гарантия возврата денег за 14 дней;
  • психолог в группе включен во все тарифы;
  • широкий разброс тарифов от бюджетного до премиум.

Недостатки:

  • персональный тьютор доступен только в самом дорогом тарифе.

Онлайн-школа «БИТ»

Главная страница сайта Онлайн-школа «БИТ». Фото.

Главная страница сайта Онлайн-школа «БИТ»

Онлайн-школа «БИТ» — это аккредитованное образовательное учреждение с историей, насчитывающей более 20 лет. Здесь ребятам, которые хотят попробовать дистанционку, предлагают гибкое расписание, живые онлайн-уроки, сопровождение классных руководителей и обширную внеурочную деятельность.

У школы отличная программа. Ее выпускники показывают высокие результаты: средний балл ЕГЭ — 86, 87% выпускников поступают в топ-вузы. Само обучение ведется из любой точки мира, школа объединяет учеников из 36 стран.

Особенности:

  • бесплатный кружок на выбор;
  • психологическая поддержка;
  • зачисление в собственный контингент.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • собственная образовательная платформа;
  • публичная статистика результатов ЕГЭ;
  • гибкий график для учеников из разных часовых поясов.

Недостатки:

  • нет индивидуальных занятий.

Eco Family School

Главная страница сайта «Eco Family School». Фото.

Главная страница сайта «Eco Family School»

Eco Family School — это онлайн-школа, которая делает акцент не только на знаниях, но и на развитии личности, мотивации и социализации. Для ребят каждого возраста здесь предусмотрен свой подход: в начальной школе — через игру, в средней — через проекты и рефлексию, в старшей — на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в комфортном темпе.

Школа ответственно подходит к подбору преподавателей. К урокам допускаются только 3% кандидатов — опытных педагогов, которые умеют удерживать внимание онлайн. Также все ученики получают персональную обратную связь, участвуют в клубах по интересам и семейных лагерях.

Особенности:

  • камерный формат;
  • внеурочная деятельность;
  • кружки за дополнительную плату;
  • семейный лагерь;
  • программа воспитания.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • персональный тьютор-психолог у каждого ученика;
  • строгий отбор педагогов;
  • рассрочка на 12 месяцев.

Недостатки:

  • точная стоимость обучения не публикуется на сайте.

Онлайн-гимназия №1

Главная страница сайта «Онлайн-гимназия №1». Фото.

Главная страница сайта «Онлайн-гимназия №1»

Онлайн-гимназия №1 — это первая в России онлайн-школа, получившая одновременно лицензию и государственную аккредитацию. Ее классы вмещают до 22 человек, а для контроля решений задач применяется технология «умная ручка». Это устройство, которое также помогает развивать мелкую моторику и тренировать почерк.

Пробный период обучения длится 1 день, а также включает неделю доступа к платформе. Прикрепление к школе-партнеру включено в тариф «Школьный с прикреплением», без него — только за доплату. Рассрочку можно оформить через Т-банк.

Особенности:

  • внеурочная деятельность;
  • занятия в 2 часовых поясах на выбор: Москва и Новосибирск;
  • контроль посещаемости уроков;
  • отчеты об успеваемости.

Преимущества:

  • аттестат государственного образца;
  • технология «умная ручка» для контроля решений;
  • живые занятия с преподавателями;
  • ручная проверка всех домашек;
  • хорошо организованная система отчетности;
  • рассрочка.

Недостатки:

  • только 1 пробный день полноценных уроков — другие школы предлагают 7 дней;
  • платное прикрепление для аттестации.

На что смотреть при выборе школы для домашнего обучения

Прежде всего стоит понять, что именно вы хотите от учебы дома. Под домашним обучением родители ошибочно имеют в виду сразу несколько разных понятий:

  • дистанционное обучение — обучение в государственной школе по ее программе и на ее условиях, но не очно, а с применением технологий для дистанта;
  • заочное обучение — обучение на дому по материалам и программе школы, но с обязательной очной сдачей всех контрольных и тестов;
  • надомное обучение — обучение на дому по медицинским основаниям, при котором школьный учитель проводит индивидуальные уроки по утвержденной школьной программе;
  • семейное обучение — обучение дома по программе и графику, которые можно составить самостоятельно, но с обязательной ежегодной аттестацией в школе.

Если ваш вариант — именно семейное обучение, нужно выбрать школу, которая поможет освоить программу онлайн и подготовиться к аттестации. Первым делом родители часто смотрят на стоимость услуг. Однако мы советуем учитывать и качество обучения, для этого обратите внимание на:

  • лицензию на образовательную деятельность — она покажет официальный статус учреждения, а еще даст вам возможность оформить налоговый вычет и оплатить учебу материнским капиталом;
  • формат обучения — он бывает самостоятельным, когда ребята учатся сами по вебинарам или предзаписанным видео, групповым и индивидуальным;
  • количество учеников в группе — в больших группах ребенку будут уделять мало внимания, есть высокий риск пробелов;
  • программу обучения — она может быть авторской, но должна соответствовать ФГОС;
  • график — он должен быть гибким или хотя бы вписываться в желаемое расписание вашего ребенка с учетом часового пояса;
  • преподавателей — плюсы: строгий отбор, возможность выбрать преподавателя и сменить его, если понадобится;
  • обратную связь — отчетность, контроль посещаемости, ОС от преподавателя, статистика в личном кабинете;
  • гибкую оплату и гарантии — рассрочка, скидки, пробный период и возможность вернуть деньги, если занятия не подойдут ребенку.

Хорошо, если у школы есть аккредитация. С ней заведение сможет зачислить ребенка в собственный контингент для прохождения государственной аттестации. Но если ее нет, тоже ничего страшного: есть школы-партнеры, куда учреждения зачисляют своих учеников на время экзаменов и обязательных контрольных.

Другие преимущества опциональны. Например, школа может предложить бесплатные кружки, вебинары по интересным детям темам, профориентацию и встречи с экспертами. В конечном итоге важно выбрать ту школу, которая поможет комфортно осваивать программу и будет учитывать индивидуальные нужды ребенка. Только так получится прийти к хорошему аттестату и высоким баллам на ЕГЭ.