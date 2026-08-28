Выбор школы для ребенка — одно из самых ответственных решений для родителей. А когда речь идет о дистанционном формате, критерии оценки становятся еще строже. В этой статье мы собрали 12 лучших онлайн-школ семейного обучения, которые сочетают в себе академическую базу, современные технологии и живое общение с педагогами.

Сравниваем 12 онлайн-школ семейного обучения

Если не хочется тратить время на изучение подробностей о каждой школе отдельно, начните с этой таблицы. В нее мы собрали самое важное о вариантах из этой подборки. Выберите несколько подходящих из списка, а после изучите подробное описание школ и их особенностей.

Для более детального сравнения по большему количеству параметров и с большим количеством доступных образовательных учреждений советуем ознакомиться с подробным материалом про лучшие онлайн-школы для домашнего обучения.

Название школы Стоимость Формат Человек в классе Рассрочка Пробный период Домашний лицей Skysmart 9 261–35 681 ₽/мес. Вебинары, живые уроки в мини-группах и индивидуально До 15 Да 7 дней Онлайн-школа №1 3 710–36 510 ₽/мес. Живые уроки в мини-классах От 10 до 30 Нет 7 дней Домашняя школа Foxford 6 167–22 320 ₽/мес. Самостоятельный, вебинары и мини-группы До 15 Да 7 дней ИнтернетУрок От 11 900 ₽/мес. + 3 500 ₽/мес. за живые занятия Обучающие видео и живые уроки Нет данных Да 7 дней Онлайн-школа «Стимул» 22 000–35 000 ₽/год Самостоятельный, записи и живые уроки в мини-группах 5–15 Нет Нет Международная школа завтрашнего дня. Заочное отделение 3 000–20 000 ₽/мес. В группах Нет данных Нет Нет Дистанционный формат школы «Алгоритм» 140 000–440 000 ₽/год Вебинары и живые уроки в мини-группах 15 Нет Нет Ёшкола 73 920–232 848 ₽/год Самостоятельный и мини-группы До 15 Нет 2 недели для самостоятельного обучения Дом знаний 3 460–43 245 ₽/мес. Живые уроки в мини-группах До 10 Нет Нет, но есть гарантия возврата Онлайн-школа «БИТ» 7 578–28 650 ₽/мес. Вебинары в больших группах и живые уроки в мини-группах Нет данных Нет Нет Eco Family School Индивидуальный расчет Самостоятельный и мини-группы До 15 Да, на 12 месяцев 1 урок Онлайн-гимназия №1 От 28 310 ₽/мес. Самостоятельный, групповой и индивидуальный До 20 Да 1 день

Домашний лицей Skysmart

Домашний лицей Skysmart — это онлайн-школа для учеников 1–11 классов с выдачей аттестата государственного образца, которая входит в топ-100 EdTech-компаний по версии HolonIQ.

Программа обучения в Skysmart разработана при участии НИУ ВШЭ и соответствует ФГОС. При этом уроки ведут опытные педагоги из ведущих школ России, эксперты ЕГЭ, прошедшие строгий конкурсный отбор. Само обучение проходит на собственной платформе школы с интерактивными заданиями и отчетами о прогрессе. За процессом следят куратор и классный руководитель. А нейропсихолог помогает ребятам адаптироваться и наладить работу когнитивных функций.

Особенности:

аттестат государственного образца;

зачисление в школу-партнера;

бесплатные кружки и дополнительные занятия: математические и физические лаборатории, филологические и разговорные клубы;

встречи с экспертами и профориентация;

наставник в начале обучения и куратор;

записи занятий.

Преимущества:

программа НИУ ВШЭ;

7-дневный бесплатный период;

жесткий отбор учителей (5 из 100);

нейропсихолог в команде;

гибкая рассрочка и налоговый вычет;

развитие полезных для жизни навыков и помощь в выборе профессии.

Недостатки:

стоимость обучения выше среднего на образовательном рынке.

Онлайн-школа №1

Онлайн-школа №1 — это лицензированное образовательное учреждение, которое предлагает программы с 1 по 11 класс. Обучение здесь строится на живых онлайн-занятиях в небольших классах, а по его окончании ребята получают аттестат государственного образца.

Онлайн-школа №1 неоднократно признавалась одной из лучших в России: она является победителем конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая школа дистанционного обучения» и резидентом «Сколково». Высокое качество образования подтверждают и результаты выпускников: средний балл ЕГЭ учеников Онлайн-школы №1 — 86, а в 2025 году семь учеников получили на экзамене 100 баллов.

Особенности:

зачисление в школу-партнера;

активности для социализации школьников;

анонимное общение с психологом;

социальные льготы.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

средний балл ЕГЭ выше среднероссийского;

клубы по интересам, концерты, чаты для общения с одноклассниками;

гибкие тарифы от самостоятельного до зачисления;

куратор.

Недостатки:

большие группы в старших классах — до 25 человек.

Домашняя школа Foxford

Домашняя школа Foxford — это онлайн-платформа, которая предлагает ребятам освоить школьную программу с 1 по 11 класс в формате семейного обучения. В основе учебы здесь лежат короткие 30-минутные видеоуроки с презентациями, конспектами и домашними заданиями, которые записаны преподавателями из ведущих вузов страны, экспертами ОГЭ и ЕГЭ. Также есть групповые занятия и вебинары.

Школа дает возможность каждому ученику построить индивидуальный образовательный маршрут. Не забывают здесь и о социализации: в Foxford регулярно проводят внеурочные онлайн-мероприятия по интересам.

Особенности:

аттестат государственного образца;

зачисление в школу-партнера;

наставник в начале обучения и куратор;

записи занятий.

Преимущества:

выбор учителя и стиля обучения;

до 6 уроков в день;

быстрое зачисление.

Недостатки:

нет индивидуальных занятий даже на дорогих тарифах.

ИнтернетУрок

ИнтернетУрок — это заведение для семейного обучения с 1 по 11 класс, которое дает возможность учиться в любое время и в любом месте как в обычном классе. У школы есть лицензия на образовательную деятельность. Это означает, что ее ученики могут получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом. Также ИнтернетУрок предлагает льготы.

Зачисление возможно в любое время года. Новые ученики могут получить пробный доступ к урокам на 7 дней, чтобы понять, подходит ли им школа. Однако это касается только материалов — бесплатно попробовать живые уроки с преподавателями не получится. Кстати, это отдельная опция за доплату 3 500 рублей в месяц.

Особенности:

давний резидент «Сколково»;

рекомендован Минпросвещения;

проверка домашки в течение суток.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

зачисление;

внутренняя рассрочка;

чат с учителем;

видеоконсультации.

Недостатки:

уроки в записи, меньше живого общения.

Онлайн-школа «Стимул»

Онлайн-школа «Стимул» — это лицензированная онлайн-школа для ребят с 1 по 11 класс, которая входит в топ-10 частных школ по версии «Комсомольской правды». Обучение здесь отличается программой с живыми уроками и индивидуальным подходом, а также малыми классами (5–15 человек) и развитием soft skills.

В школе действует гибкая система оплаты — здесь можно оплатить обучение материнским капиталом. Кроме того, для разных классов «Стимул» предлагает различные тарифы — от универсального до индивидуального, который подстраивают под особенности конкретного ученика.

Особенности:

две лицензии (основная и доп. образование);

записи уроков;

дополнительные занятия;

психологическая поддержка.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

индивидуальный подход во время обучения;

опытные педагоги;

малые классы 5–15 человек.

Недостатки:

старшие классы на 2025/26 год без свободных мест;

нет данных о средних баллах ЕГЭ.

Международная школа завтрашнего дня. Заочное отделение

Международная школа завтрашнего дня (заочное отделение) — это дистанционная программа с международным компонентом, которая включает обучение по системе «School of Tomorrow» на английском языке.

Поступление в школу для билингвов проходит через входное тестирование, а для родителей организован специальный тренинг перед началом учебного года. Дополнительно ученикам доступна отдельная Школа русского языка Ольги Соболевой.

Особенности:

прикрепление к школе напрямую, без посредников в виде школ-партнеров;

есть возможность дополнительной методической поддержки учеников;

билингвальное обучение.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

дети с московской регистрацией могут учиться бесплатно за счет субсидирования школы из бюджета Москвы;

бесплатная аттестация для всех учеников;

много скидок для разных категорий учеников.

Недостатки:

платное диагностическое тестирование.

Дистанционный формат школы «Алгоритм»

Дистанционный формат школы «Алгоритм» — это полноценная пятидневная школьная программа в частной московской школе. Обучение проходит в онлайн-формате с живыми занятиями. При этом школа делает ставку на качество, а не на количество: на каждой онлайн-программе всего один класс в параллели.

Обучение сочетает в себе опыт сильных преподавателей, понятную систему сопровождения и гибкие программы, которые можно адаптировать под разные цели ученика. При этом «Алгоритм» дает возможность совмещать и менять форматы обучения — от очного до гибридного и полностью дистанционного.

Особенности:

зачисление в собственный контингент;

внеурочная деятельность;

пробные экзамены входят в стоимость обучения;

полный контроль успеваемости и обратная связь.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

подробная публичная статистика ЕГЭ по предметам;

входит в топ-30 частных школ Москвы;

прикрепление к собственной школе.

Недостатки:

высокая стоимость;

нет бесплатного пробного периода.

Ёшкола

Ёшкола — это лицензированная онлайн-школа, в которой обучение строится на принципах эффективного запоминания. Для этого на уроках преподаватели используют методику интервального повторения, интеллект-карты и другие подходы.

Занятия проходят в мини-группах: до 10 учеников в 1–4 классах и до 15 — в 5–11 классах. Учебный год в Ёшколе разделен на этапы, каждый из который заканчивается проверкой знаний. При этом у каждого ученика есть личный куратор и тьютор. Они помогают ребятам оставаться мотивированными и держать темп обучения.

Особенности:

богатая внеурочная деятельность;

классные часы;

отчеты по успеваемости.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

гибкие модули программы;

помощь куратора.

Недостатки:

базовые тарифы без дополнительных опций: проверка домашки, аттестация за отдельную плату.

«Дом знаний»

«Дом знаний» — это аккредитованная общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 класс, ученики которой проживают в 20 странах и 68 субъектах России. В работе школа использует внушительную базу знаний: более 10 000 видеопрезентаций, 1 000 000 тестов и обширную электронную библиотеку. При этом «Дом знаний» — официальный резидент «Сколково» и входит в рейтинг лучших частных школ России по версии RAEX.

Особенности:

аккредитация;

программа по стандартам ФГОС;

раздельное обучение мальчиков и девочек;

поддержка психолога.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

аттестация полностью внутри школы;

гарантия возврата денег за 14 дней;

психолог в группе включен во все тарифы;

широкий разброс тарифов от бюджетного до премиум.

Недостатки:

персональный тьютор доступен только в самом дорогом тарифе.

Онлайн-школа «БИТ»

Онлайн-школа «БИТ» — это аккредитованное образовательное учреждение с историей, насчитывающей более 20 лет. Здесь ребятам, которые хотят попробовать дистанционку, предлагают гибкое расписание, живые онлайн-уроки, сопровождение классных руководителей и обширную внеурочную деятельность.

У школы отличная программа. Ее выпускники показывают высокие результаты: средний балл ЕГЭ — 86, 87% выпускников поступают в топ-вузы. Само обучение ведется из любой точки мира, школа объединяет учеников из 36 стран.

Особенности:

бесплатный кружок на выбор;

психологическая поддержка;

зачисление в собственный контингент.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

собственная образовательная платформа;

публичная статистика результатов ЕГЭ;

гибкий график для учеников из разных часовых поясов.

Недостатки:

нет индивидуальных занятий.

Eco Family School

Eco Family School — это онлайн-школа, которая делает акцент не только на знаниях, но и на развитии личности, мотивации и социализации. Для ребят каждого возраста здесь предусмотрен свой подход: в начальной школе — через игру, в средней — через проекты и рефлексию, в старшей — на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в комфортном темпе.

Школа ответственно подходит к подбору преподавателей. К урокам допускаются только 3% кандидатов — опытных педагогов, которые умеют удерживать внимание онлайн. Также все ученики получают персональную обратную связь, участвуют в клубах по интересам и семейных лагерях.

Особенности:

камерный формат;

внеурочная деятельность;

кружки за дополнительную плату;

семейный лагерь;

программа воспитания.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

персональный тьютор-психолог у каждого ученика;

строгий отбор педагогов;

рассрочка на 12 месяцев.

Недостатки:

точная стоимость обучения не публикуется на сайте.

Онлайн-гимназия №1

Онлайн-гимназия №1 — это первая в России онлайн-школа, получившая одновременно лицензию и государственную аккредитацию. Ее классы вмещают до 22 человек, а для контроля решений задач применяется технология «умная ручка». Это устройство, которое также помогает развивать мелкую моторику и тренировать почерк.

Пробный период обучения длится 1 день, а также включает неделю доступа к платформе. Прикрепление к школе-партнеру включено в тариф «Школьный с прикреплением», без него — только за доплату. Рассрочку можно оформить через Т-банк.

Особенности:

внеурочная деятельность;

занятия в 2 часовых поясах на выбор: Москва и Новосибирск;

контроль посещаемости уроков;

отчеты об успеваемости.

Преимущества:

аттестат государственного образца;

технология «умная ручка» для контроля решений;

живые занятия с преподавателями;

ручная проверка всех домашек;

хорошо организованная система отчетности;

рассрочка.

Недостатки:

только 1 пробный день полноценных уроков — другие школы предлагают 7 дней;

платное прикрепление для аттестации.

На что смотреть при выборе школы для домашнего обучения

Прежде всего стоит понять, что именно вы хотите от учебы дома. Под домашним обучением родители ошибочно имеют в виду сразу несколько разных понятий:

дистанционное обучение — обучение в государственной школе по ее программе и на ее условиях, но не очно, а с применением технологий для дистанта;

заочное обучение — обучение на дому по материалам и программе школы, но с обязательной очной сдачей всех контрольных и тестов;

надомное обучение — обучение на дому по медицинским основаниям, при котором школьный учитель проводит индивидуальные уроки по утвержденной школьной программе;

семейное обучение — обучение дома по программе и графику, которые можно составить самостоятельно, но с обязательной ежегодной аттестацией в школе.

Если ваш вариант — именно семейное обучение, нужно выбрать школу, которая поможет освоить программу онлайн и подготовиться к аттестации. Первым делом родители часто смотрят на стоимость услуг. Однако мы советуем учитывать и качество обучения, для этого обратите внимание на:

лицензию на образовательную деятельность — она покажет официальный статус учреждения, а еще даст вам возможность оформить налоговый вычет и оплатить учебу материнским капиталом;

формат обучения — он бывает самостоятельным, когда ребята учатся сами по вебинарам или предзаписанным видео, групповым и индивидуальным;

количество учеников в группе — в больших группах ребенку будут уделять мало внимания, есть высокий риск пробелов;

программу обучения — она может быть авторской, но должна соответствовать ФГОС;

график — он должен быть гибким или хотя бы вписываться в желаемое расписание вашего ребенка с учетом часового пояса;

преподавателей — плюсы: строгий отбор, возможность выбрать преподавателя и сменить его, если понадобится;

обратную связь — отчетность, контроль посещаемости, ОС от преподавателя, статистика в личном кабинете;

гибкую оплату и гарантии — рассрочка, скидки, пробный период и возможность вернуть деньги, если занятия не подойдут ребенку.

Хорошо, если у школы есть аккредитация. С ней заведение сможет зачислить ребенка в собственный контингент для прохождения государственной аттестации. Но если ее нет, тоже ничего страшного: есть школы-партнеры, куда учреждения зачисляют своих учеников на время экзаменов и обязательных контрольных.

Другие преимущества опциональны. Например, школа может предложить бесплатные кружки, вебинары по интересным детям темам, профориентацию и встречи с экспертами. В конечном итоге важно выбрать ту школу, которая поможет комфортно осваивать программу и будет учитывать индивидуальные нужды ребенка. Только так получится прийти к хорошему аттестату и высоким баллам на ЕГЭ.