Выбор школы для ребенка — одно из самых ответственных решений для родителей. А когда речь идет о дистанционном формате, критерии оценки становятся еще строже. В этой статье мы собрали 12 лучших онлайн-школ семейного обучения, которые сочетают в себе академическую базу, современные технологии и живое общение с педагогами.
Сравниваем 12 онлайн-школ семейного обучения
Если не хочется тратить время на изучение подробностей о каждой школе отдельно, начните с этой таблицы. В нее мы собрали самое важное о вариантах из этой подборки. Выберите несколько подходящих из списка, а после изучите подробное описание школ и их особенностей.
Для более детального сравнения по большему количеству параметров и с большим количеством доступных образовательных учреждений советуем ознакомиться с подробным материалом про лучшие онлайн-школы для домашнего обучения.
|Название школы
|Стоимость
|Формат
|Человек в классе
|Рассрочка
|Пробный период
|Домашний лицей Skysmart
|9 261–35 681 ₽/мес.
|Вебинары, живые уроки в мини-группах и индивидуально
|До 15
|Да
|7 дней
|Онлайн-школа №1
|3 710–36 510 ₽/мес.
|Живые уроки в мини-классах
|От 10 до 30
|Нет
|7 дней
|Домашняя школа Foxford
|6 167–22 320 ₽/мес.
|Самостоятельный, вебинары и мини-группы
|До 15
|Да
|7 дней
|ИнтернетУрок
|От 11 900 ₽/мес. + 3 500 ₽/мес. за живые занятия
|Обучающие видео и живые уроки
|Нет данных
|Да
|7 дней
|Онлайн-школа «Стимул»
|22 000–35 000 ₽/год
|Самостоятельный, записи и живые уроки в мини-группах
|5–15
|Нет
|Нет
|Международная школа завтрашнего дня. Заочное отделение
|3 000–20 000 ₽/мес.
|В группах
|Нет данных
|Нет
|Нет
|Дистанционный формат школы «Алгоритм»
|140 000–440 000 ₽/год
|Вебинары и живые уроки в мини-группах
|15
|Нет
|Нет
|Ёшкола
|73 920–232 848 ₽/год
|Самостоятельный и мини-группы
|До 15
|Нет
|2 недели для самостоятельного обучения
|Дом знаний
|3 460–43 245 ₽/мес.
|Живые уроки в мини-группах
|До 10
|Нет
|Нет, но есть гарантия возврата
|Онлайн-школа «БИТ»
|7 578–28 650 ₽/мес.
|Вебинары в больших группах и живые уроки в мини-группах
|Нет данных
|Нет
|Нет
|Eco Family School
|Индивидуальный расчет
|Самостоятельный и мини-группы
|До 15
|Да, на 12 месяцев
|1 урок
|Онлайн-гимназия №1
|От 28 310 ₽/мес.
|Самостоятельный, групповой и индивидуальный
|До 20
|Да
|1 день
Домашний лицей Skysmart
Домашний лицей Skysmart — это онлайн-школа для учеников 1–11 классов с выдачей аттестата государственного образца, которая входит в топ-100 EdTech-компаний по версии HolonIQ.
Программа обучения в Skysmart разработана при участии НИУ ВШЭ и соответствует ФГОС. При этом уроки ведут опытные педагоги из ведущих школ России, эксперты ЕГЭ, прошедшие строгий конкурсный отбор. Само обучение проходит на собственной платформе школы с интерактивными заданиями и отчетами о прогрессе. За процессом следят куратор и классный руководитель. А нейропсихолог помогает ребятам адаптироваться и наладить работу когнитивных функций.
Особенности:
- аттестат государственного образца;
- зачисление в школу-партнера;
- бесплатные кружки и дополнительные занятия: математические и физические лаборатории, филологические и разговорные клубы;
- встречи с экспертами и профориентация;
- наставник в начале обучения и куратор;
- записи занятий.
Преимущества:
- программа НИУ ВШЭ;
- 7-дневный бесплатный период;
- жесткий отбор учителей (5 из 100);
- нейропсихолог в команде;
- гибкая рассрочка и налоговый вычет;
- развитие полезных для жизни навыков и помощь в выборе профессии.
Недостатки:
- стоимость обучения выше среднего на образовательном рынке.
Онлайн-школа №1
Онлайн-школа №1 — это лицензированное образовательное учреждение, которое предлагает программы с 1 по 11 класс. Обучение здесь строится на живых онлайн-занятиях в небольших классах, а по его окончании ребята получают аттестат государственного образца.
Онлайн-школа №1 неоднократно признавалась одной из лучших в России: она является победителем конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая школа дистанционного обучения» и резидентом «Сколково». Высокое качество образования подтверждают и результаты выпускников: средний балл ЕГЭ учеников Онлайн-школы №1 — 86, а в 2025 году семь учеников получили на экзамене 100 баллов.
Особенности:
- зачисление в школу-партнера;
- активности для социализации школьников;
- анонимное общение с психологом;
- социальные льготы.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- средний балл ЕГЭ выше среднероссийского;
- клубы по интересам, концерты, чаты для общения с одноклассниками;
- гибкие тарифы от самостоятельного до зачисления;
- куратор.
Недостатки:
- большие группы в старших классах — до 25 человек.
Домашняя школа Foxford
Домашняя школа Foxford — это онлайн-платформа, которая предлагает ребятам освоить школьную программу с 1 по 11 класс в формате семейного обучения. В основе учебы здесь лежат короткие 30-минутные видеоуроки с презентациями, конспектами и домашними заданиями, которые записаны преподавателями из ведущих вузов страны, экспертами ОГЭ и ЕГЭ. Также есть групповые занятия и вебинары.
Школа дает возможность каждому ученику построить индивидуальный образовательный маршрут. Не забывают здесь и о социализации: в Foxford регулярно проводят внеурочные онлайн-мероприятия по интересам.
Особенности:
- аттестат государственного образца;
- зачисление в школу-партнера;
- наставник в начале обучения и куратор;
- записи занятий.
Преимущества:
- выбор учителя и стиля обучения;
- до 6 уроков в день;
- быстрое зачисление.
Недостатки:
- нет индивидуальных занятий даже на дорогих тарифах.
ИнтернетУрок
ИнтернетУрок — это заведение для семейного обучения с 1 по 11 класс, которое дает возможность учиться в любое время и в любом месте как в обычном классе. У школы есть лицензия на образовательную деятельность. Это означает, что ее ученики могут получить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом. Также ИнтернетУрок предлагает льготы.
Зачисление возможно в любое время года. Новые ученики могут получить пробный доступ к урокам на 7 дней, чтобы понять, подходит ли им школа. Однако это касается только материалов — бесплатно попробовать живые уроки с преподавателями не получится. Кстати, это отдельная опция за доплату 3 500 рублей в месяц.
Особенности:
- давний резидент «Сколково»;
- рекомендован Минпросвещения;
- проверка домашки в течение суток.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- зачисление;
- внутренняя рассрочка;
- чат с учителем;
- видеоконсультации.
Недостатки:
- уроки в записи, меньше живого общения.
Онлайн-школа «Стимул»
Онлайн-школа «Стимул» — это лицензированная онлайн-школа для ребят с 1 по 11 класс, которая входит в топ-10 частных школ по версии «Комсомольской правды». Обучение здесь отличается программой с живыми уроками и индивидуальным подходом, а также малыми классами (5–15 человек) и развитием soft skills.
В школе действует гибкая система оплаты — здесь можно оплатить обучение материнским капиталом. Кроме того, для разных классов «Стимул» предлагает различные тарифы — от универсального до индивидуального, который подстраивают под особенности конкретного ученика.
Особенности:
- две лицензии (основная и доп. образование);
- записи уроков;
- дополнительные занятия;
- психологическая поддержка.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- индивидуальный подход во время обучения;
- опытные педагоги;
- малые классы 5–15 человек.
Недостатки:
- старшие классы на 2025/26 год без свободных мест;
- нет данных о средних баллах ЕГЭ.
Международная школа завтрашнего дня. Заочное отделение
Международная школа завтрашнего дня (заочное отделение) — это дистанционная программа с международным компонентом, которая включает обучение по системе «School of Tomorrow» на английском языке.
Поступление в школу для билингвов проходит через входное тестирование, а для родителей организован специальный тренинг перед началом учебного года. Дополнительно ученикам доступна отдельная Школа русского языка Ольги Соболевой.
Особенности:
- прикрепление к школе напрямую, без посредников в виде школ-партнеров;
- есть возможность дополнительной методической поддержки учеников;
- билингвальное обучение.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- дети с московской регистрацией могут учиться бесплатно за счет субсидирования школы из бюджета Москвы;
- бесплатная аттестация для всех учеников;
- много скидок для разных категорий учеников.
Недостатки:
- платное диагностическое тестирование.
Дистанционный формат школы «Алгоритм»
Дистанционный формат школы «Алгоритм» — это полноценная пятидневная школьная программа в частной московской школе. Обучение проходит в онлайн-формате с живыми занятиями. При этом школа делает ставку на качество, а не на количество: на каждой онлайн-программе всего один класс в параллели.
Обучение сочетает в себе опыт сильных преподавателей, понятную систему сопровождения и гибкие программы, которые можно адаптировать под разные цели ученика. При этом «Алгоритм» дает возможность совмещать и менять форматы обучения — от очного до гибридного и полностью дистанционного.
Особенности:
- зачисление в собственный контингент;
- внеурочная деятельность;
- пробные экзамены входят в стоимость обучения;
- полный контроль успеваемости и обратная связь.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- подробная публичная статистика ЕГЭ по предметам;
- входит в топ-30 частных школ Москвы;
- прикрепление к собственной школе.
Недостатки:
- высокая стоимость;
- нет бесплатного пробного периода.
Ёшкола
Ёшкола — это лицензированная онлайн-школа, в которой обучение строится на принципах эффективного запоминания. Для этого на уроках преподаватели используют методику интервального повторения, интеллект-карты и другие подходы.
Занятия проходят в мини-группах: до 10 учеников в 1–4 классах и до 15 — в 5–11 классах. Учебный год в Ёшколе разделен на этапы, каждый из который заканчивается проверкой знаний. При этом у каждого ученика есть личный куратор и тьютор. Они помогают ребятам оставаться мотивированными и держать темп обучения.
Особенности:
- богатая внеурочная деятельность;
- классные часы;
- отчеты по успеваемости.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- гибкие модули программы;
- помощь куратора.
Недостатки:
- базовые тарифы без дополнительных опций: проверка домашки, аттестация за отдельную плату.
«Дом знаний»
«Дом знаний» — это аккредитованная общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 класс, ученики которой проживают в 20 странах и 68 субъектах России. В работе школа использует внушительную базу знаний: более 10 000 видеопрезентаций, 1 000 000 тестов и обширную электронную библиотеку. При этом «Дом знаний» — официальный резидент «Сколково» и входит в рейтинг лучших частных школ России по версии RAEX.
Особенности:
- аккредитация;
- программа по стандартам ФГОС;
- раздельное обучение мальчиков и девочек;
- поддержка психолога.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- аттестация полностью внутри школы;
- гарантия возврата денег за 14 дней;
- психолог в группе включен во все тарифы;
- широкий разброс тарифов от бюджетного до премиум.
Недостатки:
- персональный тьютор доступен только в самом дорогом тарифе.
Онлайн-школа «БИТ»
Онлайн-школа «БИТ» — это аккредитованное образовательное учреждение с историей, насчитывающей более 20 лет. Здесь ребятам, которые хотят попробовать дистанционку, предлагают гибкое расписание, живые онлайн-уроки, сопровождение классных руководителей и обширную внеурочную деятельность.
У школы отличная программа. Ее выпускники показывают высокие результаты: средний балл ЕГЭ — 86, 87% выпускников поступают в топ-вузы. Само обучение ведется из любой точки мира, школа объединяет учеников из 36 стран.
Особенности:
- бесплатный кружок на выбор;
- психологическая поддержка;
- зачисление в собственный контингент.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- собственная образовательная платформа;
- публичная статистика результатов ЕГЭ;
- гибкий график для учеников из разных часовых поясов.
Недостатки:
- нет индивидуальных занятий.
Eco Family School
Eco Family School — это онлайн-школа, которая делает акцент не только на знаниях, но и на развитии личности, мотивации и социализации. Для ребят каждого возраста здесь предусмотрен свой подход: в начальной школе — через игру, в средней — через проекты и рефлексию, в старшей — на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в комфортном темпе.
Школа ответственно подходит к подбору преподавателей. К урокам допускаются только 3% кандидатов — опытных педагогов, которые умеют удерживать внимание онлайн. Также все ученики получают персональную обратную связь, участвуют в клубах по интересам и семейных лагерях.
Особенности:
- камерный формат;
- внеурочная деятельность;
- кружки за дополнительную плату;
- семейный лагерь;
- программа воспитания.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- персональный тьютор-психолог у каждого ученика;
- строгий отбор педагогов;
- рассрочка на 12 месяцев.
Недостатки:
- точная стоимость обучения не публикуется на сайте.
Онлайн-гимназия №1
Онлайн-гимназия №1 — это первая в России онлайн-школа, получившая одновременно лицензию и государственную аккредитацию. Ее классы вмещают до 22 человек, а для контроля решений задач применяется технология «умная ручка». Это устройство, которое также помогает развивать мелкую моторику и тренировать почерк.
Пробный период обучения длится 1 день, а также включает неделю доступа к платформе. Прикрепление к школе-партнеру включено в тариф «Школьный с прикреплением», без него — только за доплату. Рассрочку можно оформить через Т-банк.
Особенности:
- внеурочная деятельность;
- занятия в 2 часовых поясах на выбор: Москва и Новосибирск;
- контроль посещаемости уроков;
- отчеты об успеваемости.
Преимущества:
- аттестат государственного образца;
- технология «умная ручка» для контроля решений;
- живые занятия с преподавателями;
- ручная проверка всех домашек;
- хорошо организованная система отчетности;
- рассрочка.
Недостатки:
- только 1 пробный день полноценных уроков — другие школы предлагают 7 дней;
- платное прикрепление для аттестации.
На что смотреть при выборе школы для домашнего обучения
Прежде всего стоит понять, что именно вы хотите от учебы дома. Под домашним обучением родители ошибочно имеют в виду сразу несколько разных понятий:
- дистанционное обучение — обучение в государственной школе по ее программе и на ее условиях, но не очно, а с применением технологий для дистанта;
- заочное обучение — обучение на дому по материалам и программе школы, но с обязательной очной сдачей всех контрольных и тестов;
- надомное обучение — обучение на дому по медицинским основаниям, при котором школьный учитель проводит индивидуальные уроки по утвержденной школьной программе;
- семейное обучение — обучение дома по программе и графику, которые можно составить самостоятельно, но с обязательной ежегодной аттестацией в школе.
Если ваш вариант — именно семейное обучение, нужно выбрать школу, которая поможет освоить программу онлайн и подготовиться к аттестации. Первым делом родители часто смотрят на стоимость услуг. Однако мы советуем учитывать и качество обучения, для этого обратите внимание на:
- лицензию на образовательную деятельность — она покажет официальный статус учреждения, а еще даст вам возможность оформить налоговый вычет и оплатить учебу материнским капиталом;
- формат обучения — он бывает самостоятельным, когда ребята учатся сами по вебинарам или предзаписанным видео, групповым и индивидуальным;
- количество учеников в группе — в больших группах ребенку будут уделять мало внимания, есть высокий риск пробелов;
- программу обучения — она может быть авторской, но должна соответствовать ФГОС;
- график — он должен быть гибким или хотя бы вписываться в желаемое расписание вашего ребенка с учетом часового пояса;
- преподавателей — плюсы: строгий отбор, возможность выбрать преподавателя и сменить его, если понадобится;
- обратную связь — отчетность, контроль посещаемости, ОС от преподавателя, статистика в личном кабинете;
- гибкую оплату и гарантии — рассрочка, скидки, пробный период и возможность вернуть деньги, если занятия не подойдут ребенку.
Хорошо, если у школы есть аккредитация. С ней заведение сможет зачислить ребенка в собственный контингент для прохождения государственной аттестации. Но если ее нет, тоже ничего страшного: есть школы-партнеры, куда учреждения зачисляют своих учеников на время экзаменов и обязательных контрольных.
Другие преимущества опциональны. Например, школа может предложить бесплатные кружки, вебинары по интересным детям темам, профориентацию и встречи с экспертами. В конечном итоге важно выбрать ту школу, которая поможет комфортно осваивать программу и будет учитывать индивидуальные нужды ребенка. Только так получится прийти к хорошему аттестату и высоким баллам на ЕГЭ.