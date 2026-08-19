Google представила технологию PhotoScan, которая обещает оценивать состав тела человека по обычному фото с камеры смартфона. Пока это исследовательская разработка, а не готовая функция в телефоне. Разбираемся, что именно показала компания, кому это может пригодиться и когда стоит ждать функцию на реальных устройствах. А пока она не вышла, рекомендуем ознакомиться с другими секретными функциями датчиков вашего смартфона.

Что показала Google и при чём тут рентген

Технологию анонсировали вместе с презентацией флагманов Google Pixel 11 и смарт-часов Pixel Watch 5. Суть в том, что PhotoScan оценивает соотношение жировой ткани, мышц и костей по снимку с камеры смартфона, а помогает в этом ИИ-алгоритм.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Сравнение с рентгеном здесь не случайно. Самым точным методом измерения состава тела считается медицинское сканирование DXA, но оно требует специального оборудования и недоступно для повседневного использования. Google утверждает, что её модель показала «высокое соответствие» результатам DXA при оценке процента жира и других параметров. Ключевое слово — соответствие результатам, а не буквально рентген в кармане.

Как работает оценка тела по фото

Обычно доступной альтернативой рентгену выступают устройства с биоэлектрическим импедансным анализом (BIA): через тело пропускается слабый электрический ток, который по-разному проходит через жир, мышцы и кости. Такой метод, например, используется в умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra 2.

Google пошла другим путём. PhotoScan не требует ни специальных датчиков, ни электрического воздействия на организм — нужны только снимок с камеры и ИИ-модель, которая анализирует изображение. Чтобы обучить алгоритм, компания сопоставляла фотографии людей с результатами их медицинских DXA-сканирований и другими данными о состоянии организма.

Зачем это нужно в повседневной жизни

Технология связана с новым набором инструментов Health Guardian. В него входит функция Insulin Resistance Trends, которая формирует ежемесячный отчёт о том, как организм реагирует на колебания уровня сахара в крови. Такие данные важны для контроля веса и профилактики диабета второго типа.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Состав тела — один из ключевых показателей метаболического здоровья. По утверждению Google, оценка по фото позволила добиться точности определения инсулинорезистентности, близкой к классическому рентгеновскому методу. Проще говоря, идея в том, чтобы дать людям хотя бы приблизительное понимание своего состояния без похода в клинику.

Когда ждать и на каких устройствах — пока неизвестно

Точной даты выхода нет. Пока PhotoScan остаётся исследовательской разработкой: по словам Google, технология «демонстрирует принципиальную осуществимость оценки состава тела с помощью смартфона». Это осторожная формулировка, а не обещание релиза.

Насчёт устройств тоже без конкретики. В компании не исключают, что в будущем функция может появиться на смартфонах линейки Pixel, но списка моделей и сроков нет. Так что если вы ждёте, что завтра ваш телефон научится измерять жир и мышцы по селфи, — торопиться не стоит. Пока это заявка на будущее, а не функция, ради которой имеет смысл менять устройство.