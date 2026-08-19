Google представила технологию PhotoScan, которая обещает оценивать состав тела человека по обычному фото с камеры смартфона. Пока это исследовательская разработка, а не готовая функция в телефоне. Разбираемся, что именно показала компания, кому это может пригодиться и когда стоит ждать функцию на реальных устройствах. А пока она не вышла, рекомендуем ознакомиться с другими секретными функциями датчиков вашего смартфона.

Google разрабатывает уникальную технологию рентгена для Android. Фото.

Google разрабатывает уникальную технологию рентгена для Android

Что показала Google и при чём тут рентген

Технологию анонсировали вместе с презентацией флагманов Google Pixel 11 и смарт-часов Pixel Watch 5. Суть в том, что PhotoScan оценивает соотношение жировой ткани, мышц и костей по снимку с камеры смартфона, а помогает в этом ИИ-алгоритм.

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Сравнение с рентгеном здесь не случайно. Самым точным методом измерения состава тела считается медицинское сканирование DXA, но оно требует специального оборудования и недоступно для повседневного использования. Google утверждает, что её модель показала «высокое соответствие» результатам DXA при оценке процента жира и других параметров. Ключевое слово — соответствие результатам, а не буквально рентген в кармане.

Как работает оценка тела по фото

Обычно доступной альтернативой рентгену выступают устройства с биоэлектрическим импедансным анализом (BIA): через тело пропускается слабый электрический ток, который по-разному проходит через жир, мышцы и кости. Такой метод, например, используется в умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra 2.

По сути, всё будет делать ИИ. Фото.

По сути, всё будет делать ИИ

Google пошла другим путём. PhotoScan не требует ни специальных датчиков, ни электрического воздействия на организм — нужны только снимок с камеры и ИИ-модель, которая анализирует изображение. Чтобы обучить алгоритм, компания сопоставляла фотографии людей с результатами их медицинских DXA-сканирований и другими данными о состоянии организма.

Зачем это нужно в повседневной жизни

Технология связана с новым набором инструментов Health Guardian. В него входит функция Insulin Resistance Trends, которая формирует ежемесячный отчёт о том, как организм реагирует на колебания уровня сахара в крови. Такие данные важны для контроля веса и профилактики диабета второго типа.

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Состав тела — один из ключевых показателей метаболического здоровья. По утверждению Google, оценка по фото позволила добиться точности определения инсулинорезистентности, близкой к классическому рентгеновскому методу. Проще говоря, идея в том, чтобы дать людям хотя бы приблизительное понимание своего состояния без похода в клинику.

Когда ждать и на каких устройствах — пока неизвестно

Точной даты выхода нет. Пока PhotoScan остаётся исследовательской разработкой: по словам Google, технология «демонстрирует принципиальную осуществимость оценки состава тела с помощью смартфона». Это осторожная формулировка, а не обещание релиза.

Возможно, технология появится в следующих поколениях смартфонов Google. Фото.

Возможно, технология появится в следующих поколениях смартфонов Google

Насчёт устройств тоже без конкретики. В компании не исключают, что в будущем функция может появиться на смартфонах линейки Pixel, но списка моделей и сроков нет. Так что если вы ждёте, что завтра ваш телефон научится измерять жир и мышцы по селфи, — торопиться не стоит. Пока это заявка на будущее, а не функция, ради которой имеет смысл менять устройство.