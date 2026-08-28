Я уже рассказывал о том, что делать, если мошенники взломали аккаунт в MAX. Но там речь шла об угоне именно аккаунта мессенджера. Новая схема ещё опаснее: мошенники взламывают не аккаунт, а сам смартфон. Так они получают доступ к Госуслугам, банковским приложениям, всем паролям разом. Объясняю, как это работает, и что делать прямо сейчас.

Схема обмана — как это выглядит на практике

Пользователи Threads* начали массово сообщать о новой схеме в MAX. Сначала незнакомый человек пишет в госмессенджер. Он обращается по имени и называет номер квартиры или дома — создаёт иллюзию, будто он является соседом жертвы.

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Текст примерно такой:

Здравствуйте, вы же Анна из 60 квартиры? С самого утра возле вашей двери ходит какой-то человек и снимает на камеру. Я вам стучала, но никто не открыл.

Следом — файл с названием вроде video.27.08.2026.mp4 или Photo.27.08.2026.JPEG и вопрос: «Вы его знаете?»

Человек в панике нажимает на файл. Никакого видео там нет — это вредоносная программа на основе самых опасных вирусов 2026 года, о которых я говорил в отдельном материале. Она устанавливается на смартфон и передаёт мошенникам доступ к устройству. Дальше они заходят в Госуслуги, банковские приложения и всё, что успеют.

Почему схема такая эффективная

Здесь несколько слоёв манипуляции, и каждый работает на мошенников:

Первый слой — имя и адрес. Когда незнакомец знает вашу квартиру, это моментально создаёт доверие. Откуда у них эти данные — неизвестно. Возможно, утечки из баз данных управляющих компаний, возможно, объявления на Авито или Циан, где люди указывают адрес.

— имя и адрес. Когда незнакомец знает вашу квартиру, это моментально создаёт доверие. Откуда у них эти данные — неизвестно. Возможно, утечки из баз данных управляющих компаний, возможно, объявления на Авито или Циан, где люди указывают адрес. Второй слой — срочность и тревога. «Подозрительный человек возле вашей двери» — это включает инстинкт опасности. Мозг переключается в режим «надо срочно реагировать» и отключает критическое мышление.

— срочность и тревога. «Подозрительный человек возле вашей двери» — это включает инстинкт опасности. Мозг переключается в режим «надо срочно реагировать» и отключает критическое мышление. Третий слой — правдоподобный формат. Файл называется как обычное видео с датой — именно так смартфон называет записанные видео. Ничего подозрительного на первый взгляд нет.

Именно поэтому на схему попадаются люди, которые в обычной ситуации никогда не открыли бы файл от незнакомца.

Что происходит со смартфоном после открытия файла

После нажатия на вредоносный файл на Android устанавливается троян с функцией удалённого доступа — RAT (Remote Access Trojan), про который рассказывал мой коллега Иван Кузнецов. RAT не просто портит файлы. Это программа, которая даёт мошеннику полный контроль над смартфоном в реальном времени.

Что они получают:

доступ к Госуслугам — смена номера телефона, оформление кредитов, получение справок от вашего имени;

— смена номера телефона, оформление кредитов, получение справок от вашего имени; доступ к банковским приложениям — переводы, смена пароля, привязка новой карты;

— переводы, смена пароля, привязка новой карты; SMS-коды — мошенник видит все входящие сообщения, включая коды подтверждения;

— мошенник видит все входящие сообщения, включая коды подтверждения; пароли из браузера — если храните пароли в Chrome или другом браузере;

— если храните пароли в Chrome или другом браузере; фото и документы — паспорт, СНИЛС и всё, что есть в галерее.

Причём всё это происходит тихо. Вы видите обычный экран смартфона, а в фоне кто-то уже заходит в ваши аккаунты. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как не попасться — конкретные правила

Правило одно, но железное: никогда не открывайте файлы от незнакомцев в MAX. Неважно, как убедительно звучит сообщение. Неважно, что они знают ваше имя и адрес. Неважно, насколько срочной кажется ситуация.

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Дополнительные меры:

в настройках Android найдите раздел «Установка неизвестных приложений» и убедитесь, что для всех приложений стоит запрет: это не спасёт от всех троянов, но усложнит установку;

не давайте приложениям разрешение на «Специальные возможности» (Accessibility): именно через него трояны получают контроль над устройством;

установите антивирус (Dr.Web, Kaspersky или аналоги): они умеют блокировать известные RAT до установки;

включите двухфакторную аутентификацию на Госуслугах и в банках: даже если мошенник получит пароль, без второго фактора он не войдёт.

Что делать, если уже открыли файл

Без паники, но действовать нужно быстро:

Немедленно отключите интернет — Wi-Fi и мобильные данные. Это прервёт соединение трояна с сервером мошенников. С другого устройства зайдите в Госуслуги и смените пароль. Затем проверьте раздел «Действия» — там видно все входы и действия с аккаунтом. Позвоните в банк и временно заблокируйте карты — объясните ситуацию, банки умеют с этим работать. Сделайте сброс до заводских настроек на смартфоне — это единственный надёжный способ гарантированно удалить троян. Данные предварительно не восстанавливайте из облака — бэкап тоже может содержать заражённые файлы. Обратитесь в полицию — заявление о мошенничестве можно подать онлайн через Госуслуги.

Помните, что файл от незнакомца в мессенджере — это всегда риск, неважно насколько убедительной выглядит история вокруг него. Сосед, которого вы не знаете и который почему-то пишет вам в MAX, это уже повод насторожиться, а не нажимать на файл. Актуальные новости о безопасности публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

*Threads принадлежит компании Meta*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.