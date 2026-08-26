26 августа 2026 года Wildberries без официального анонса выпустила мессенджер WB Chat в открытый доступ. Просто появился в Google Play, App Store и RuStore — и всё. Скачал сразу, зарегистрировался, покрутил. Рассказываю что это такое, что умеет и стоит ли переходить на него с MAX, ведь к государственному мессенджеру у меня очень много вопросов.
Что такое WB Chat и откуда он взялся
Ещё в июне 2026 года глава Wildberries Татьяна Ким говорила о внутреннем тестировании мессенджера и планах по выводу его на международные рынки. Тогда же Wildberries зарегистрировала десятки доменов — wb-messenger.ru, chat-wb.ru и другие. Мы писали об этом в тексте про конкурента MAX от Wildberries.
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Теперь мессенджер вышел для всех — без пресс-релиза, без презентации, просто тихо появился в магазинах. Издателем приложения в Google Play указана компания WB FZE с адресом в свободной экономической зоне Хамрия в эмирате Шарджа, ОАЭ. Это важный нюанс: формально WB Chat — продукт не российского юрлица, что в теории означает другие отношения с данными пользователей по сравнению с MAX.
Что умеет приложение прямо сейчас
Интерфейс сделан откровенно по образцу Telegram — вплоть до деталей. Список диалогов разбит на четыре вкладки:
- «Все» — общий список;
- «Чаты» — личные переписки;
- «Группы» — групповые чаты;
- «Каналы» — публичные каналы.
Профиль стандартный: аватар, имя, статус, юзернейм. Есть «Избранное» и папки с чатами — один в один как в Telegram. Навигация через плавающую панель внизу с тремя иконками: профиль, чаты, настройки.
Из функций — обмен фото и видео, пересылка сообщений, ответы на них, статусы и расшифровка голосовых сообщений в текст. Последнее — приятная деталь, которой нет в базовом MAX. Создать группу или канал можно прямо с пустого экрана. Следить за новостями о мессенджерах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Как скачать мессенджер и зарегистрироваться на Android
Установка простая — мессенджер доступен сразу в трёх источниках:
- Google Play — ищите «WB Chat»;
- RuStore — там тоже есть;
- веб-версия — chat.wb.ru.
Регистрация:
- Скачайте приложение из Google Play или RuStore.
- Откройте его и нажмите «Войти через WB ID».
- Введите номер телефона, привязанный к аккаунту Wildberries (вход только через WB ID.)
- Подтвердите вход через SMS-код или пуш-уведомление из приложения Wildberries.
- Заполните профиль: имя, юзернейм, аватар — и можно пользоваться.
Если у вас нет аккаунта Wildberries — придётся создать. Без WB ID в мессенджер не войти. Это одновременно и удобство (не надо отдельной регистрации), и ограничение — мессенджер намертво привязан к экосистеме маркетплейса.
WB Chat против MAX — честное сравнение
Смотрю на оба мессенджера и вижу принципиальную разницу в одном — природе продукта:
- MAX — государственный мессенджер с государственным участием. Данные передаются по запросу правоохранительных органов, сквозного шифрования нет, уведомления от Госуслуг и банков там уже встроены. Это государственная инфраструктура общения.
- WB Chat — коммерческий продукт частной компании, зарегистрированной в ОАЭ. Это другая модель доверия. Wildberries зарабатывает на маркетплейсе, а не на данных — по крайней мере пока. Сквозного шифрования в WB Chat тоже нет на старте, но хотя бы нет и прямой государственной вертикали.
По функциям WB Chat сейчас заметно беднее MAX — нет звонков, нет историй, нет Цифрового ID, нет мини-приложений. Приложение на момент публикации набрало чуть больше 1000 загрузок при рейтинге 2.5 из 5 на основе 27 отзывов — это откровенно сырой продукт в стадии бета-тестирования. Обсудить мессенджеры можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Перспективы мессенджера — стоит ли переходить
Прямо сейчас — нет. В мессенджере буквально никого нет, функций меньше, чем в MAX, стабильность бета-версии соответствующая. Переводить туда рабочие чаты или семейные переписки сегодня нет смысла. Но потенциал интересный. У Wildberries более 120 миллионов покупателей в России — и если мессенджер интегрируют в основное приложение маркетплейса как способ общения с продавцами и поддержкой, аудитория подтянется быстро. Татьяна Ким говорила что, хочет предложить «что-то новое» — пока это «новое» не очевидно, но компания явно не планирует делать просто ещё один клон Telegram, коих существует огромное множество.
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WB Chat — первый российский мессенджер без государственного участия, запущенный в открытый доступ в 2026 году. Этого достаточно, чтобы следить за его развитием. Устанавливать уже сейчас — почему нет, места на телефоне займет немного. Пользоваться вместо MAX — пока рано. Актуальные новости о WB Chat публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.