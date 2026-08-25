25 августа 2026 года команда MAX добавила в приложение для Android функцию мультиаккаунтов: теперь можно использовать сразу два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации. Давно ждал эту функцию, ведь её отсутствие было важной причиной продолжать сидеть в Telegram, о чём я говорил в отдельном материале. Теперь всё изменилось. Объясняю, как включить и кому это реально нужно.
Кому и зачем нужны два аккаунта
Давно жил с двумя симками: личная и рабочая. В Telegram это решалось элегантно: два аккаунта в одном приложении, переключение за секунду. В MAX такой возможности не было — приходилось либо держать всё в одном аккаунте, либо выходить и заходить заново.
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Теперь это работает нативно. Сценарии, где это полезно:
- личный и рабочий номер — переписка не смешивается, уведомления раздельные;
- основной аккаунт и отдельный для каналов или бизнес-задач;
- семейный смартфон, где нужны профили для разных членов семьи.
Пока функция доступна только на Android — десктопная и веб-версии получат её позже. iOS тоже пока не поддерживает. Следить за обновлениями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Сначала обновите приложение и перезагрузите смартфон
Функция появляется только после обновления MAX до актуальной версии. Без обновления второго аккаунта в настройках не будет — можно искать бесконечно.
- Откройте RuStore — именно там актуальная версия MAX для Android.
- Найдите MAX в поиске или в разделе «Мои приложения».
- Нажмите «Обновить», если доступна новая версия.
- После обновления перезагрузите смартфон. Без перезагрузки функция может не появиться в настройках.
Как добавить второй аккаунт в MAX — пошаговая инструкция
Важное условие: для второго аккаунта нужен отдельный номер телефона, который не привязан к первому профилю. Это может быть вторая симка или виртуальный номер:
- Откройте MAX и перейдите в «Настройки» (значок в правом нижнем углу или через боковое меню).
- Найдите пункт «Аккаунты» или «Добавить профиль» (он появляется после обновления и перезагрузки).
- Нажмите «Добавить аккаунт».
- Введите второй номер телефона и пройдите стандартную авторизацию через SMS-код.
- После входа оба профиля будут доступны в приложении.
Для переключения между аккаунтами нажмите на аватар в верхнем углу экрана. Появится список профилей, выбираете нужный. Повторная авторизация не требуется — оба аккаунта остаются активными.
Что важно знать о мультиаккаунте в национальном мессенджере
Несколько нюансов, о которых стоит знать до настройки:
- максимум два аккаунта (больше пока не поддерживается);
- уведомления приходят от обоих профилей одновременно (в шторке видно, от какого аккаунта каждое);
- функция работает только на Android (на iOS пока недоступна);
- десктопная и веб-версии мультиаккаунт получат позже;
- если функция не появилась после обновления, перезагрузите смартфон ещё раз и проверьте, что установлена именно актуальная версия из RuStore.
Обсудить настройку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX, где своими впечатлениями уже активно делятся другие пользователи.