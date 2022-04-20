Android-смартфоны научатся передавать файлы точно так же, как iPhone

Возможно, некоторые из наших читателей ещё помнят, как в начале нулевых годов пользователи смартфонов передавали друг другу песни, видео и картинки при помощи ИК-портов или Bluetooth. С тех пор многое поменялось, и потребность искать нужный трек по друзьям и знакомым, чтобы скачать его себе, просто исчезла. Ведь появился интернет и стриминговые сервисы. Но, несмотря на это, необходимость в обмене данных между устройствами по-прежнему осталась. Так появился AirDrop — беспроводной протокол связи от Apple, основанный на Bluetooth и Wi-Fi, который Google не осилила скопировать как следует. Но, судя по всему, скоро этот пробел будет устранён.

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На самом деле на Android вот уже несколько лет есть собственный протокол связи между устройствами под названием «Обмен с окружением», или в оригинале Nearby Sharing. Он, как и AirDrop, базируется на технологиях Wi-Fi и Bluetooth. Однако имеет ряд ключевых отличий, которые делают его не таким удобным, как оригинал.

Обмен с окружением на Android — отличия от AirDrop

Nearby Sharing скрыт глубоко в настройках и не предлагается в качестве основного метода передачи данных как AirDrop;

как AirDrop; Nearby Sharing работает только на коротких расстояниях и не справится с передачей, если пользователи находятся на расстоянии 5-10 или больше метров;

только на коротких расстояниях и не справится с передачей, если пользователи находятся на расстоянии 5-10 или больше метров; Nearby Sharing не умеет работать в автоматическом режиме, когда переданный файл принимается без разрешения принимающей стороны.

В этом году Google наконец поняла, что, возможно, именно эти отличия, и не позволяют Nearby Sharing стать по-настоящему популярным средством передачи данных. Поэтому разработчики компании решили изменить принцип работы технологии и добавить те же самые настройки, которые AirDrop предлагает своим пользователям. А именно — условия приёма входящих данных.

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Google решила добавить в Nearby Sharing настройки видимости. Благодаря им пользователь сможет сам решить, кто будет видеть его устройство: вообще все, только люди из списка контактов или никто. От этого будет зависеть, от кого можно будет принимать данные, точно так же, как это устроено у Apple. Пока на Android этого нет. Nearby Sharing в любом случае требует одобрения. Но, видимо, это и отталкивает людей.

С одной стороны, автоматический приём данных по Nearby Sharing — это удобно. Особенно, если передаёшь какие-то файлы между своими устройствами: нажал на кнопку, выбрал устройство и перекинул по воздуху, не используя облачные хранилища или файловые менеджеры, куда сами данные ещё нужно загрузить. Однако есть и проблема.

Передача файлов на Android

Эта проблема заключается в том, что на iOS технологию AirDrop очень активно используют в мошеннических и других преступных схемах. Пользуясь тем, что технология позволяет рассылать практически любые файлы без подтверждения с противоположной стороны, злоумышленники распространяют контент самого разного содержания. Кто-то вымогает деньги, кто-то предлагает пройти авторизацию на поддельной банковской странице, а кто-то просто домогается.

Известна масса случаев, когда из-за AirDrop происходили весьма неприятные, если не сказать, страшные вещи. Например, было дело, когда одна девушка случайно разослала всем пассажирам на борту самолёта картинку с расчленённой куклой. Вроде бы ничего такого. Но рейсу не дали взлететь, на борт была вызвана служба безопасности аэропорта, а вылет задержали до выяснения обстоятельств.

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А ведь AirDrop могут пользоваться только владельцы устройств Apple, которых кратно меньше, чем пользователей Android. Соответственно, высока вероятность, что подобных случаев с использованием Nearby Sharing станет довольно много. Потому что большинство, как показывает практика, совершенно не уделяют внимания тому, какие настройки включены на их аппаратах, а какие — наоборот — выключены.

Радует одно, обновление с новыми настройками Nearby Sharing скорее всего получат владельцы всех смартфонов на Android 6.0 и выше. Во всяком случае, именно с этой версии ОС Google начала распространение самой технологии несколько лет назад. Поэтому было бы нелогично оставлять часть пользователей за бортом, предлагая дополнительные функции по настройке протокола передачи данных только владельцам новых устройств.