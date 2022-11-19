Что будет, если поменять регион на смартфоне

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Иван Герасимов 0

С одной стороны, смартфоны сделали нашу жизнь проще. С другой — немного усложнили ее. Имея умное устройство на руках далеко не каждый рискнет залезать и активировать настройки, о которых не знает: к примеру, отладку видеоядра. Те же мобильники были проще и в них можно было пробовать включать разные функции, не опасаясь за последствия. Не так давно я узнал, что многие пользователи попросту опасаются менять регион в настройках телефона — а вдруг что-то сотрется или пропадет? Не переживайте, ничего плохого не случится, а вот кое-что новое о своем смартфоне вы точно узнаете. Вот, что будет, если поменять страну в смартфоне.

Что будет, если поменять регион на смартфоне. Рассказываем, что будет, если поменять регион на Xiaomi. Фото.

Рассказываем, что будет, если поменять регион на Xiaomi

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На что влияет регион в телефоне

На первый взгляд, смена региона в смартфоне ни на что повлиять не может: ну, поменяется язык и всё. На самом деле, не только это. Из-за определенных законов некоторых стран продукция должна соответствовать этим нормам. К примеру, если в определенном регионе запрещена реклама, то при его выборе количество объявлений снижается — это касается смартфонов Xiaomi.

На что влияет регион в телефоне. В основном, пользователи меняют регион, чтобы получить новые функции. Фото.

В основном, пользователи меняют регион, чтобы получить новые функции

Часть функций, влияющая на удобство и эффективность смартфона, начинает работать иначе — зачастую объяснения этому нет, но многие опытные пользователи активно пользуются переключателем региона в смартфоне. Тем не менее, ранее доступные опции или элементы внешнего вида системы могут отключиться: определить, что не будет работать после смены региона — невозможно, поэтому проверять все нужно вручную. Впрочем, кое-какие факты все же известны.

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Какой регион выбрать на Xiaomi

Наверное, не стоит переключаться с одной страны на другую в настройках телефона: проще выделить несколько регионов, которые можно попробовать включить. Например, на смартфоне Xiaomi. Обратите внимание, что часовой пояс, язык календаря и даже раскладка клавиатуры могут измениться.

Какой регион выбрать на Xiaomi. У каждого региона в смартфоне есть свои особенности. Фото.

У каждого региона в смартфоне есть свои особенности

  • Как уже говорилось выше, в MIUI можно отключить системную рекламу: для этого нужно включить регион Великобритания на Xiaomi! Смартфон будет по-прежнему работать нормально, но звук станет громче.
  • Для ускорения анимации системы можно попробовать включить регион США в смартфоне. Помимо этого, у вас улучшится качество звука и уменьшится количество рекламы.
  • Хотите больше обновлений? Попробуйте выбрать Китай в настройках страны Xiaomi: будет возможность устанавливать апдейты MIUI одними из первых. А вот рекламы и встроенных приложений из-за особенностей региона станет очень много.
  • А вот выбор Индии в настройках региона интересен больше всего: появляются дополнительные шрифты, темы, рингтоны и другие функции кастомизации. Отключается ограничение громкости звука на телефоне и в наушниках — скорее всего, из-за отсутствия запретов в законодательстве. Но будет много рекламы — будьте готовы.
  • Самым лучшим вариантом является Непал в настройках региона Xiaomi: рекламы будет мало, зато телефон станет громче и интерфейс начнет работать плавнее. Обязательно попробуйте!

Если рисковать работоспособностью смартфона не хочется, то попробуйте выбрать Сингапур: звук станет громче и чище. Особенно это оценят те, кто пользуется проводными наушниками.

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Какой регион для смартфона лучше

Впрочем, сами производители рекомендуют выставлять именно тот регион, в котором вы проживаете. Например, большое количество апдейтов для смартфона может элементарно превратить его в кирпич, сделать нерабочим модуль NFC или же смартфон порадует вас большим количеством иероглифов.

Какой регион для смартфона лучше. Лучше пользоваться тем регионом, в котором вы сейчас находитесь. Фото.

Лучше пользоваться тем регионом, в котором вы сейчас находитесь

Повышенная громкость звука негативно влияет на работоспособность динамиков смартфона — помните, как звук «садился» на перепрошитых мобильниках? Небезопасно и слушать музыку на повышенной громкости, поэтому относитесь к выбору региона с точки зрения разового эксперимента, а не для использования на постоянной основе.

В смартфонах сейчас доступно более 500 стран в списке доступных регионов. Всегда можно установить наиболее интересную страну в качестве основной, чтобы получить доступ к нестандартным функциям или снять региональные ограничения. Например, получить стриминговые сервисы азиатских стран и другие интересные приложения.

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Как поменять регион на смартфоне

Важно знать, что смена региона — это изменение настроек самого телефона. После перенастройки иногда происходит кратковременное зависание, а иконки на экране появляются не сразу.

Как поменять регион на смартфоне. Поменять регион на Xiaomi довольно легко. Фото.

Поменять регион на Xiaomi довольно легко

  • Зайдите в Настройки.
  • Перейдите в раздел «Расширенные настройки», затем — «Регион».
  • Выберите нужный вариант.

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Небольшое зависание происходит из-за подгрузки параметров региона, приложений и других важных настроек, но быстро проходит. Кроме того, смена региона в смартфоне не влияет на гарантию — можно пользоваться без опасений. На всякий случай, напоминаем вам, что перед сменой региона лучше создать резервную копию, чтобы смартфон можно было вернуть в рабочее состояние.

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