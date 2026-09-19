Сегодня учётная запись на Госуслугах есть почти у каждого гражданина России. Она приносит много пользы, в том числе позволяя дистанционно записаться к врачу по нашей инструкции. Но что будет, если её удалить? Долгое время администрация сервиса запрещала это сделать онлайн, заставляя людей посещать МФЦ для этой, казалось бы, простой процедуры. Но с недавних пор многое поменялось, и кнопка «Удалить» появилась.

Удалить приложение с телефона и удалить учётную запись не одно и то же

Многие считают, что достаточно снести приложение «Госуслуги» с Андроид-смартфона, как мы это учили вас делать с другими приложениями, и аккаунт исчезнет. Но это не так: приложение всего лишь окно в учётную запись, которая живёт на серверах портала. Удалили иконку с экрана, а профиль, документы и уведомления остались на месте, и в них по-прежнему можно войти через браузер или с другого устройства.

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Если цель просто перестать получать уведомления на телефон, удаления приложения хватит. Если цель именно закрыть учётную запись, нужна отдельная процедура, которая описана дальше.

Что исчезает безвозвратно после удаления профиля

Вместе с учётной записью пропадают все данные, которые в ней хранились: загруженные документы, история платежей и пошлин, переписка с ведомствами, поданные заявления. Восстановить ни сам аккаунт, ни его содержимое не получится ни через поддержку, ни через МФЦ.

Единственный путь обратно на портал — новая регистрация. Это будет чистый профиль: данные документов придётся вносить и подтверждать заново, а старая история платежей и заявлений в него не перенесётся. Поэтому идея «удалить и создать новый» ничего не обнуляет с точки зрения государства, а лишь заставляет заново проходить регистрацию и подтверждение личности.

Штрафы, налоги и повестки никуда не денутся

Удаление учётной записи не снимает ни одной обязанности. Штрафы остаются висеть за человеком, налоги начисляются, а требование явиться в военкомат по электронной повестке никуда не пропадает. Портал лишь показывает эти обязательства в удобном виде, но не создаёт их и не отменяет.

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С повестками это работает так: электронная повестка считается вручённой через 7 дней после размещения в реестре повесток. Этот срок не зависит от того, заходил человек на Госуслуги или нет и получал ли он заказное письмо. Иными словами, отсутствие аккаунта не откладывает и не блокирует вручение, а только лишает возможности вовремя увидеть уведомление.

Пошаговое удаление учётной записи на сайте

На портале процедура занимает пару минут. Названия пунктов могут немного отличаться, поскольку сервис постоянно меняется:

Откройте сайт gosuslugi.ru и нажмите «Войти» в правом верхнем углу. Авторизуйтесь: введите номер телефона, почту или СНИЛС и пароль, затем нажмите «Войти». Нажмите на своё имя в правом верхнем углу и выберите «Профиль». В меню учётной записи нажмите «Удалить учётную запись». Введите пароль от Госуслуг и символы с картинки. Если код не читается, нажмите «Другой код» или «Прослушать». Подтвердите действие кнопкой «Удалить».

После последнего шага отката нет, поэтому перед подтверждением стоит выгрузить нужные справки и квитанции, если они ещё пригодятся.

Удаление через приложение на Android

В мобильном приложении «Госуслуги» можно избавиться от учётной записи следующим образом:

Откройте приложение и нажмите синюю кнопку «Войти». Введите телефон, почту или СНИЛС и пароль. Нажмите значок «Профиль» в правом нижнем углу. Нажмите на свою учётную запись — фамилию, имя и отчество. Внизу выберите «Удалить профиль». В открывшемся окне нажмите «Удалить учётную запись». Введите пароль и символы с картинки. Подтвердите кнопкой «Удалить».

Если пароль забыт, сначала придётся его восстановить: без входа в профиль ни сайт, ни приложение удалить учётную запись не дадут. Когда доступа нет совсем, например утерян номер телефона, остаётся личный визит в МФЦ с паспортом. В домашних условиях восстановить аккаунт на Госуслугах можно по нашей инструкции.

Какие услуги придётся получать лично

Без учётной записи государственные сервисы не исчезают, но почти всё переезжает в офлайн. Придётся ходить в ведомства, стоять в очередях и заполнять бумажные заявления.

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После удаления аккаунта онлайн станут недоступны:

заявления на российский и заграничный паспорт, регистрацию автомобиля, получение или замену водительских прав, регистрацию или расторжение брака, прописку;

запись к врачу (в Москве останется портал Mos.ru);

QR-код и электронный сертификат о вакцинации от коронавируса;

справки об отсутствии судимости, выписки из электронной трудовой книжки и бесплатные выписки из ЕГРН;

единое пособие на детей (заявление можно подать лично в отделении СФР);

сертификат на материнский капитал и заявление на его использование;

запись ребёнка в детский сад или секцию;

просмотр и быстрая оплата штрафов и долгов.

Последний пункт особенно показателен: наказания после удаления аккаунта не пропадают, зато пропадает удобный способ узнать о них и заплатить штраф со скидкой в срок. Так что удаление учётной записи имеет смысл только тогда, когда человек готов полностью перейти на личные визиты и бумажную почту, а не как способ спрятаться от уведомлений.