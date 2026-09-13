Обновление One UI 9, про которое я делал большой обзор, помимо прочего добавило в Заметки Samsung два интересных инструмента. Приложение не переделали, но пользоваться им стало заметно удобнее. Я давно считаю Samsung Notes одной из главных причин оставаться на Galaxy, а не переходить на другой Android. После One UI 9 этот аргумент стал только сильнее, хотя в списке изменений нет ничего громкого. Ниже расскажу, за что я вообще люблю это приложение, что именно поменялось и чего мне в нём всё ещё не хватает.

Samsung Notes заменяет мне сразу несколько приложений

На Galaxy S25 Ultra я пользуюсь Samsung Notes каждый день, и это не только быстрые заметки. Здесь у меня планы статей, списки дел, скриншоты, черновики проектов и длинные структурированные документы. В одной заметке спокойно живут печатный текст, рукописные пометки, картинки, таблицы и рисунки, и между приложениями скакать не нужно.

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Отдельная история — работа с PDF. Файл можно импортировать прямо в заметку и размечать его пером: обводить важное, писать комментарии на полях, зачёркивать лишнее. Когда нужно быстро что-то набросать, S Pen превращает телефон в нормальный цифровой блокнот, а не в имитацию блокнота с пальцем вместо ручки.

Главное, за что я держусь за Samsung Notes, — гибкость. В один день это три строчки с покупками, в другой — полноценный план большого проекта с разметкой документов. Google Keep в такие сценарии просто не помещается: он хорош для коротких записок, но на структурных заметках и PDF сдаётся. Если вы тоже собираете свой набор софта для Galaxy, посмотрите ещё редкие приложения для Android, которые заметно расширяют возможности смартфона.

Лента скрывает лишнее в заметке перед отправкой

Лента — та функция One UI 9, которую я поначалу недооценил. Выглядит как декоративная полоска, которую наклеиваешь поверх текста, но на деле это удобный способ спрятать часть заметки, не трогая её содержимое. Оригинал остаётся целым, просто нужный фрагмент закрыт «лентой».

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Мне это пригодилось раньше, чем я ожидал. В заметках у меня лежат договоры о неразглашении, счета, детали поездок, чертежи. Когда нужно скинуть кому-то скриншот или показать кусок заметки, я заклеиваю имена, суммы, пункты договора, номера страховок или цены на отели, и человек видит только то, что должен. То же самое делаю перед демонстрацией экрана на созвоне: закрыл лишний раздел и спокойно показываю остальное.

При этом Samsung не сделала из Ленты простой чёрный прямоугольник. У неё можно менять узор и цвет, регулировать толщину и подгонять её под строку, чтобы она аккуратно ложилась на текст. Особенно выручает функция выравнивания: с первого раза ровно провести ленту у меня почти никогда не выходит, а так результат за секунду становится опрятным. Ещё один сценарий — учебные конспекты: закрываю ответы или цифры в черновике и проверяю себя.

Новые стили пера делают диаграммы аккуратнее

S Pen — вторая причина, почему я не ухожу с Samsung Notes. Я им записываю идеи, размечаю PDF, обвожу важные детали и рисую грубые схемы поверх печатного текста. В One UI 9 к этому добавились новые стили пера, и заметки стали выглядеть ровнее.

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Теперь можно переключаться между типами линий под задачу: чистые ровные штрихи для схем, более заметные — для пометок, которые должны бросаться в глаза и при этом не превращать страницу в каракули. Раньше мои диаграммы часто расползались, теперь их проще привести в порядок.

Важно понимать: сам принцип работы S Pen не изменился. Samsung не ломала то, что и так работало хорошо, а просто дала больше контроля над внешним видом рукописных заметок. Для меня это правильный подход — я не хотел бы заново привыкать к инструменту, которым пользуюсь каждый день.

Функции, которых Samsung Notes всё ещё не хватает

При всей любви к приложению список желаний у меня остался. Вот чего я жду в следующих версиях:

отдельный раздел стикеров для заметок на экране блокировки — для быстрых напоминаний;

пароль на целую папку, а не на отдельные заметки;

полноценные приложения для Windows и macOS, чтобы заметки нормально работали за рабочим столом, а не только внутри экосистемы Galaxy;

базовая математика: простые формулы и подсчёты прямо в заметке пригодились бы для планирования и бюджета.

Ничего из этого Samsung не обещала, это только мои пожелания. Но именно отсутствие нормального десктопного клиента — главное, что мешает советовать Samsung Notes людям, которые работают не только с телефона.

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Samsung Notes не понадобился радикальный редизайн, чтобы снова меня убедить. Это и раньше было одно из самых полных приложений для заметок на Андроиде (другие приложения для заметок ищите в отдельной подборке), а One UI 9 просто отшлифовала его в нужных местах. Изменения на бумаге выглядят мелкими, но когда открываешь приложение десять раз в день, они работают на тебя постоянно.