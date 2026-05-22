В 2026 году попасть на приём к врачу можно, вообще не вставая с дивана — всё делается через приложение Госуслуг за несколько минут. Забудьте про звонки в регистратуру, которая вечно занята, и про живые очереди у заветного окошка. Я так записывал бабушку к врачу: открыл приложение, потыкал несколько кнопок — и через три минуты запись была готова. Госуслуги год от года забирают на себя всё больше бытовых задач: тут вам и документы, и выплаты, и даже отслеживание того, как в России в очередной раз перенесли плату за VPN-трафик. Расскажем, как записаться к врачу через Госуслуги на Андроиде.

Что нужно для записи к врачу через Госуслуги

Перед тем как лезть в приложение, проверьте, что под рукой есть всё необходимое. Иначе запись к врачу через Госуслуги сорвётся на полпути. В первую очередь, потребуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах. Упрощённого профиля не хватит — система требует именно подтверждённый. Подтвердить личность можно через банк, МФЦ или Почту России, это дело пятнадцати минут.

Действующий полис ОМС. Вручную ничего вбивать не придётся — данные подтянутся сами. Сверить номер можно в разделе «Документы и данные», далее «Здоровье».

Прикрепление к поликлинике. Это обязательное условие: не прикреплены — записаться не дадут. Узнать, к какому учреждению вы привязаны, можно в разделе «Моя поликлиника».

Само приложение Госуслуги на Android. Качается бесплатно из RuStore или Google Play, занимает пару минут.

Раз уж зашла речь про аккаунт, заодно стоит подкрутить и его защиту. Например, мы подробно объясняли, как установить запрет на оформление SIM-карт через приложение Госуслуги — мелочь, которая здорово страхует от мошенников.

Запись на приём через Госуслуги: пошаговая инструкция

В целом запись к врачу через Госуслуги на Андроид устроена логично, но на паре шагов новички порой спотыкаются. Поэтому пройдёмся по порядку:

Откройте приложение «Госуслуги» и авторизуйтесь, затем перейдите на вкладку «Документы».

Выберите пункт «Здоровье» и коснитесь поля «Запись к врачу», после чего нажмите «Начать».

Укажите, кого записываете: себя, ребёнка или другого человека.

Подтвердите регион — приложение определит его автоматически по данным полиса ОМС.

Выберите медицинскую организацию из списка на карте, нажав «Выбрать» напротив нужной.

Укажите специальность врача — в списке будут только те, к кому можно попасть без направления.

Выберите конкретного врача, удобную дату в календаре и свободный слот по времени.

Нажмите «Записаться к врачу» — готово, запись подтверждена.

Сразу после этого в приложение прилетит уведомление, а все детали визита продублируются в чат-боте Госуслуг.

Запись другого человека онлайн через Госуслуги

Если захотите записать другого человека к врачу через Госуслуги, схема та же самая. Разница только в том, что придется вручную добавлять все данные, включая номер СНИЛС, дату рождения и прочее. В дальнейшем система запомнит данные и вводить их не потребуется, она сама подставит в нужном окошке.

Кроме того, можно записать ребенка к врачу. Но тут есть лазейка: добавить его данные можно сразу через раздел «Документы и данные» — «Здоровье», где отображаются все члены семьи.

Как записаться к врачу через мессенджер MAX

Госуслуги — не единственный вариант. С недавних пор работает запись к врачу через мессенджер MAX, причём порой это выходит даже шустрее. Отдельной кнопки или раздела для этого нет — всё крутится вокруг специального бота:

Откройте MAX и найдите поисковую строку.

Введите «Запись к врачу» и допишите название своего региона или города целиком.

Откройте появившийся бот с галочкой и запустите его.

Нажмите «Принять» и введите номер СНИЛС (его можно скопировать из раздела «Цифровой ID»).

Укажите дату рождения, нажмите «Запись на приём» и следуйте подсказкам.

Функции практически те же: тут можно глянуть все свои записи к врачу или оформить визит для родственника, не выходя из собственного аккаунта. Один момент — поддерживаются пока не все регионы: на сегодня их около шести десятков, остальные обещают подключить позже. Поделиться впечатлениями и задать вопросы можно в нашем канале в MAX.

Не работает запись к врачу через Госуслуги: причины и решения

Бывает, что на каком-то этапе всё идёт наперекосяк. Например, не получается записаться через МАХ, так как нет привязки к поликлинике. Вот другие сложности при записи к врачу через Госуслуги:

Нет доступных слотов. Значит, талоны на ближайшие дни уже разобрали. Загляните рано утром — свежие окошки чаще всего открываются именно в начале дня.

Не отображается поликлиника. Скорее всего, дело в прикреплении. Проверьте его в разделе «Документы и данные», далее «Здоровье», далее «Моя поликлиника».

Ошибка авторизации. Перепроверьте пароль или жмите «Восстановить». Иногда вход режется по соображениям безопасности — мы отдельно разбирали, почему Госуслуги блокируют на 72 часа и что в этом случае делать.

Не приходит подтверждение. Проверьте раздел уведомлений и чат-бот — иногда сообщение доходит с небольшой задержкой.

Если запутались или поймали ошибку, которой нет в списке, — обратитесь в службу поддержки Госуслуг.

Запись к врачу через Госуслуги на Android — пожалуй, такое же незаметное занятие как заказ продуктов. Если вы всё ещё привыкли записываться по-старому, просто попробуйте разок сделать это со смартфона. Стопроцентно: обратно ходить в регистратуру уже не захочется.