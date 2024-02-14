Что делать, если голосовые сообщения в Ватсапе воспроизводятся с помехами

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Иван Кузнецов

Ватсап является главным мессенджером во всем мире и даже в России им пользуются как основным миллионы человек, невзирая на нависшую возможность блокировки. Ведь, как писал классик, привычка свыше нам дана. А значит, перестраиваться на что-то другое, пусть и в теории более удобное и функциональное, скорее всего никому не захочется. Поэтому вместо того, чтобы искать альтернативу, которую точно не заблокируют, пользователи ищут способы исправления возникающих проблем и недоработок. Например, недавно выяснилось, что у многих ни с того, ни с сего голосовые сообщения в WhatsApp стали воспроизводиться с помехами. Что это за сбой, никто так и не понял. Но устранить его, как оказалось, проще простого.

Что делать, если голосовые сообщения в Ватсапе воспроизводятся с помехами. Многие пользователи начали испытывать проблемы при воспроизведении голосовых в Ватсапе. Фото.

Многие пользователи начали испытывать проблемы при воспроизведении голосовых в Ватсапе

Помехи при воспроизведении голосовых в Ватсапе

Суть проблемы заключается в следующем. После установки одного из последних обновлений WhatsApp с номером 2.24.3.73 некоторые пользователи столкнулись с помехами при прослушивании входящих голосовых сообщений. Стоит только включить воспроизведение, как динамик начинал трещать, мешая разобрать сказанное собеседником.

Судя по отзывам, чаще всего эта неполадка встречается на смартфонах Huawei и Honor, но также может проявляться и на устройствах других брендов. Пока сложно сказать, чем именно вызвана проблема. Но это и не так важно. Куда важнее, что многие решили, будто сбой носит аппаратный характер и связан не с приложением, а с работой их смартфона.

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Кто-то даже решил отнести смартфон в сервисный центр на замену динамика. Но на самом деле поступать так не следовало, поскольку причина лежит исключительно в программной плоскости. И, несмотря на кажущуюся серьезность проблемы, исправить ее самостоятельно сможет каждый пользователь без исключения.

Как сохранить резервную копию в Ватсапе

Суть метода состоит в том, чтобы просто-напросто переустановить WhatsApp. Но делать это нужно с предварительной подготовкой, чтобы не потерять свои чаты. Если вы устанавливали Ватсап с нуля, а не переносили чаты с другого устройства, как я, вам понадобится сохранить резервную копию с чатами в облако, чтобы не потерять их.

  • Запустите приложение Ватсап у себя на телефоне;
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана;
  • В выпадающем меню выберите вкладку «Настройки»;
Как сохранить резервную копию в Ватсапе. Не забудьте сохранить резервную копию WhatsApp. Фото.

Не забудьте сохранить резервную копию WhatsApp

  • Перейдите в «Чаты» — «Резервная копия» — «Создать копию»;
  • Дождитесь завершения процедуры резервного копирования.

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Теперь можно спокойно удалять приложение WhatsApp. Да-да, именно удалять, потому что проблему решает только переустановка. Во всяком случае, большинство из тех, кто последовал этому совету, сообщили, что у них помехи при воспроизведении голосовых сообщений исчезли, и звук, который имел свойство прерываться, снова стал чистым.

Как связать устройства в Ватсап

Теперь вам остается только установить Ватсап заново. Мессенджер доступен в Google Play без ограничений, поэтому просто перейдите по этой ссылке и скачайте его себе на смартфон. Все, что вам останется сделать, — это авторизоваться. Если в Ватсап не приходит код, можно попробовать запросить звонок. Как правило, это решает проблему.

Но может быть и так, что звонок не проходит. В этом случае можно попробовать привязаться к другому смартфону, если у вас их два и на обоих используется один и тот же аккаунт Ватсап:

  • Откройте WhatsApp на основном устройстве;
  • Перейдете в «Настройки» — «Связанные устройства»;
Как связать устройства в Ватсап. Если связать два устройства, чаты в Ватсап синхронизируются. Фото.

Если связать два устройства, чаты в Ватсап синхронизируются

  • Нажмите «Привязка устройства» и выберите способ: по QR либо по номеру телефона;
  • Дождитесь завершения процедуры и переноса чатов.

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Как установить Ватсап на Хуавей

На смартфонах Huawei и Honor, которые не поддерживают сервисы GMS и, соответственно, не имеют возможности скачать Ватсап из Google Play, есть другой способ:

  • Запустите AppGallery и вводите в поиске «WhatsApp»;
  • Нажмите «Установить» напротив WhatsApp Messenger;
Как установить Ватсап на Хуавей. В этой версии проблем с помехами не будет. Фото.

В этой версии проблем с помехами не будет

  • Подтвердите загрузку приложения из-за пределов AppGallery;
  • Запустите WhatsApp и авторизуйтесь по номеру телефона или путем привязи к другому устройству.

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В отличие от смартфонов с поддержкой GMS, на Huawei приложение Ватсап устанавливается в виде APK-файла из сторонних источников. Несмотря на это, мессенджер будет работать без каких-либо ограничений, используя в качестве основы утилиту Gbox. Она имитирует среду, в которой есть поддержка сервисов Google, поэтому запуск приложения будет происходить точно так же, как и на любых других устройствах.

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