Что делать, если не работает будильник на Андроид

Будильник — важнейшая функция Андроид, заставляющая нас просыпаться каждое утро. Казалось бы, нет ничего проще, чем настроить сигнал в определенное время, но даже с решением такой легкой задачи порой возникают проблемы. Тысячи людей ежедневно жалуются на то, что у них не срабатывает будильник. Почему это происходит, и как устранить неполадки? Давайте разбираться.

Почему не срабатывает будильник

Как правило, будильник не работает вследствие неправильных настроек, а не из-за сбоя в приложении или системы. Самые частые причины возникновения проблемы следующие:

человек использовал одноразовый будильник;

сигнал срабатывает только в определенные дни недели;

будильник срабатывает без звука из-за того, что не был выбран сигнал, или громкость находится на минимальном уровне;

из-за того, что не был выбран сигнал, или громкость находится на минимальном уровне; приложению будильника запрещено отправлять уведомления.

Системный сбой тоже может являться причиной, почему не работает будильник, однако происходит это крайне редко. Чтобы подтвердить предположение или, напротив, опровергнуть его, нам нужно провести небольшой тест.

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Работают ли будильники в режиме «Не беспокоить»

На каждом Андроиде есть режим «Не беспокоить». Он приглушает все уведомления, что потенциально может привести к проблеме со срабатыванием звукового сигнала по утрам. Обычно будильник работает в режиме «Не беспокоить», но все-таки имеет смысл выполнить экспресс-проверку:

Включите режим «Не беспокоить на телефоне». Заведите будильник с запасом в минуту (если на часах 17:48, создайте сигнал на 17:49). Заблокируйте экран и дождитесь срабатывания.

Если будильник сработает в режиме «Не беспокоить», оповестив вас звуковым сигналом, то все в порядке. Если нет — лучше выключать этот режим перед сном или попытаться найти другую причину, почему не работает будильник на Андроид.

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То же самое можно сказать о будильнике в беззвучном режиме. По умолчанию он срабатывает на большинстве устройств, несмотря ни на что. Но для надежности все-таки нужно выполнить проверку.

Сработает ли будильник, если выключить телефон

Рассмотрим другой сценарий. Сработает ли будильник, если разрядится телефон или выключится по другой причине? На большинстве устройств — нет. Обычно смартфон не резервирует энергию для срабатывания будильника в экстренных случаях, но лучше самостоятельно в этом убедиться, настроив и проверив сигнал, когда Андроид выключен.

Довольно распространенными являются случаи, когда телефон сильно разряжается ночью. Это не норма, а потому обязательно воспользуйтесь нашей инструкцией, чтобы устранить неполадку и больше не беспокоиться относительно того, сработает ли будильник на Андроид.

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Не срабатывает будильник — что делать

Переходим к способам решения проблемы, когда не работает будильник на телефоне. В первую очередь вы должны проверить, настроен ли он на срабатывание в нужные дни недели. Для этого:

Запустите приложение «Часы». Убедитесь, что напротив будильника активен переключатель. Откройте его настройки. Если во вкладке «Повтор» установлено значение «Однократно», измените его на «Ежедневно», «По будням» или выберите конкретные дни недели.

Также нельзя исключать, что будильник работает без звука. Для решения проблемы сделайте следующее:

Откройте настройки будильника. Убедитесь, что во вкладке «Мелодия» выбран определенный сигнал, а не установлено значение «Без звука». Откройте настройки Андроид, после чего перейдите в раздел «Звук и вибрация». Проверьте, чтобы ползунок громкости был выставлен на максимальное значение, а во вкладке «Будильник» была выбрана мелодия.

Возможно, этого окажется недостаточно, и на следующий день вы снова заметите, что не работает будильник на Андроид. Поэтому сразу проверьте, разрешена ли вашему приложению часов отправка уведомлений:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложение». Выберите программу, отвечающую за работу будильника. Откройте вкладку «Уведомления». Проверьте, включены ли они.

Здесь должен быть активирован каждый переключатель, главные из которых: «Показывать уведомления» и «Звук». Если все они включены, но все равно не срабатывает будильник на телефоне, убедитесь, что работа приложения в фоне не ограничена, а в настройках Андроид отключен энергосберегающий режим.

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Если и это не поможет решить проблему, вероятнее всего, вы имеете дело с серьезным сбоем. Можно попробовать установить альтернативный будильник на телефон, но лучше — выполнить сброс настроек Андроид, предварительно создав резервную копию данных.