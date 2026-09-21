Я отключил четыре вещи на телефоне, и Android Auto стал заметно спокойнее: смартфон меньше греется в дороге, экран машины не отвлекает лишними уведомлениями, а музыка не включается сама при каждом запуске двигателя. Ни одна из этих настроек не спрятана глубоко, на всё уходит пара минут. Но эффект накопительный: по отдельности каждая мелочь раздражает слабо, а вместе они превращают каждую посадку в машину в ритуал «сначала выключи лишнее, потом поезжай». Разбираю, что именно я выключил после того, как сначала воспользовался полезными функциями Android Auto из отдельного материала.

Функции Android Auto, от которых только хуже

Функции Android Auto, от которых только хуже

Мессенджеры на экране машины мне не нужны

Первое, что я убрал из панели запуска Android Auto, — WhatsApp* и Telegram. Когда я честно спросил себя, нужно ли мне читать и отвечать на сообщения за рулём, ответ оказался очевидным: нет. Чтение вслух тоже мешало больше, чем помогало. Если в машине пассажиры, я не хочу, чтобы система зачитывала личную переписку на весь салон.

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Без связи я при этом не остался. Если нужно что-то написать, я прошу Gemini (вот инструкция, как его настроить в России): например, отправить время прибытия конкретному человеку в WhatsApp*. Ассистент делает это голосом за несколько секунд, а сами мессенджеры не висят перед глазами всю поездку. Как убрать мессенджеры из панели запуска:

  1. Откройте на телефоне Настройки, затем Подключённые устройства, Настройки подключения и Android Auto. На многих прошивках быстрее найти этот пункт через поиск по настройкам.
  2. Выберите пункт Настроить панель запуска.
  3. Снимите отметки с WhatsApp*, Telegram и других приложений, которые не хотите видеть на экране машины.
Отключение мессенджеров на главном экране Android Auto

Отключение мессенджеров на главном экране Android Auto

Музыка больше не включается сама

Второе — автозапуск мультимедиа. Android Auto любил решать за меня, что я буду слушать: стоило завести машину, как продолжался подкаст или плейлист, остановленный несколько часов назад. Даже если я хотел просто включить навигацию и ехать в тишине. Мелочь, но она повторялась каждый день, и это ещё одно действие, которое приходится сделать до того, как тронуться.

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Теперь ничего не играет, пока я сам не попрошу. Захотел музыку — запускаю YouTube Music или Spotify, либо говорю Gemini включить конкретный плейлист. Особенно это ценно на коротких поездках, где звук вообще не нужен. Заодно момент подключения стал спокойнее: навигация, уведомления и музыка не наваливаются разом. Как отключить автозапуск:

  1. Откройте настройки Android Auto на телефоне тем же путём, что и в первом пункте.
  2. Найдите переключатель Автозапуск музыки.
  3. Выключите его. Название и расположение пункта могут немного отличаться в зависимости от версии приложения и прошивки.
Отключение автозапуска Android Auto

Отключение автозапуска Android Auto

Первая строка сообщения отвлекает сильнее, чем кажется

Третья настройка — показ первой строки входящих сообщений на экране машины. Даже короткий фрагмент текста цепляет взгляд, особенно если пишет знакомый или сообщение выглядит срочным. Есть и вопрос приватности: в машине могут сидеть коллеги, друзья или родственники, и начало каждого сообщения им видеть не обязательно.

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При этом я не выпадаю из связи. О новом сообщении Android Auto по-прежнему сообщает, просто без содержимого, и я разбираюсь с ним на стоянке. Перед дальней дорогой я вообще перепроверяю несколько скрытых настроек Android Auto, и эта — первая в списке. Как спрятать текст сообщений:

  1. Откройте настройки Android Auto на телефоне.
  2. Прокрутите до раздела с уведомлениями.
  3. Отключите пункт Показывать первую строку сообщений.
Отключение показа первой строки сообщения в Android Auto

Отключение показа первой строки сообщения в Android Auto

Сценарий Samsung гасит лишнее при подключении к машине

Самая полезная перемена связана не с Android Auto, а с самим телефоном. У меня Galaxy S25 Ultra, и я собрал в приложении «Режимы и сценарии» правило: как только подключается Android Auto, телефон выключает Always On Display, отключает быструю зарядку, переводит производительность в лёгкий профиль и переключается с 5G на LTE. Мне не нужно помнить об этих настройках перед каждой поездкой, а при отключении от машины всё возвращается в исходное состояние само.

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Главная причина — нагрев. В долгой поездке телефон и так тянет навигацию, музыку, голосовые команды и всё остальное. Добавьте быструю зарядку, 5G и постоянно подсвеченный экран, и температура растёт быстро. Со сценарием телефон остаётся в норме, и просадок в скорости на длинных маршрутах я не заметил. По той же логике я раньше отключал несколько функций Android, которые жрали заряд без пользы. Как создать сценарий на Samsung:

  1. Откройте Настройки и перейдите в раздел Режимы и сценарии.
  2. Нажмите + и задайте условие: подключение к Android Auto.
  3. Добавьте действия: отключить Always On Display, выключить быструю зарядку, переключить профиль производительности и сеть с 5G на LTE.
  4. Сохраните сценарий и проверьте его при следующем подключении к машине.
Создание сценария на смартфоне Samsung

Создание сценария на смартфоне Samsung

На телефонах других марок встроенного аналога может не быть, и часть этих настроек придётся переключать вручную или искать сторонние приложения для автоматизации.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.