Я отключил четыре вещи на телефоне, и Android Auto стал заметно спокойнее: смартфон меньше греется в дороге, экран машины не отвлекает лишними уведомлениями, а музыка не включается сама при каждом запуске двигателя. Ни одна из этих настроек не спрятана глубоко, на всё уходит пара минут. Но эффект накопительный: по отдельности каждая мелочь раздражает слабо, а вместе они превращают каждую посадку в машину в ритуал «сначала выключи лишнее, потом поезжай». Разбираю, что именно я выключил после того, как сначала воспользовался полезными функциями Android Auto из отдельного материала.

Мессенджеры на экране машины мне не нужны

Первое, что я убрал из панели запуска Android Auto, — WhatsApp* и Telegram. Когда я честно спросил себя, нужно ли мне читать и отвечать на сообщения за рулём, ответ оказался очевидным: нет. Чтение вслух тоже мешало больше, чем помогало. Если в машине пассажиры, я не хочу, чтобы система зачитывала личную переписку на весь салон.

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Без связи я при этом не остался. Если нужно что-то написать, я прошу Gemini (вот инструкция, как его настроить в России): например, отправить время прибытия конкретному человеку в WhatsApp*. Ассистент делает это голосом за несколько секунд, а сами мессенджеры не висят перед глазами всю поездку. Как убрать мессенджеры из панели запуска:

Откройте на телефоне Настройки, затем Подключённые устройства, Настройки подключения и Android Auto. На многих прошивках быстрее найти этот пункт через поиск по настройкам. Выберите пункт Настроить панель запуска. Снимите отметки с WhatsApp*, Telegram и других приложений, которые не хотите видеть на экране машины.

Музыка больше не включается сама

Второе — автозапуск мультимедиа. Android Auto любил решать за меня, что я буду слушать: стоило завести машину, как продолжался подкаст или плейлист, остановленный несколько часов назад. Даже если я хотел просто включить навигацию и ехать в тишине. Мелочь, но она повторялась каждый день, и это ещё одно действие, которое приходится сделать до того, как тронуться.

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Теперь ничего не играет, пока я сам не попрошу. Захотел музыку — запускаю YouTube Music или Spotify, либо говорю Gemini включить конкретный плейлист. Особенно это ценно на коротких поездках, где звук вообще не нужен. Заодно момент подключения стал спокойнее: навигация, уведомления и музыка не наваливаются разом. Как отключить автозапуск:

Откройте настройки Android Auto на телефоне тем же путём, что и в первом пункте. Найдите переключатель Автозапуск музыки. Выключите его. Название и расположение пункта могут немного отличаться в зависимости от версии приложения и прошивки.

Первая строка сообщения отвлекает сильнее, чем кажется

Третья настройка — показ первой строки входящих сообщений на экране машины. Даже короткий фрагмент текста цепляет взгляд, особенно если пишет знакомый или сообщение выглядит срочным. Есть и вопрос приватности: в машине могут сидеть коллеги, друзья или родственники, и начало каждого сообщения им видеть не обязательно.

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При этом я не выпадаю из связи. О новом сообщении Android Auto по-прежнему сообщает, просто без содержимого, и я разбираюсь с ним на стоянке. Перед дальней дорогой я вообще перепроверяю несколько скрытых настроек Android Auto, и эта — первая в списке. Как спрятать текст сообщений:

Откройте настройки Android Auto на телефоне. Прокрутите до раздела с уведомлениями. Отключите пункт Показывать первую строку сообщений.

Сценарий Samsung гасит лишнее при подключении к машине

Самая полезная перемена связана не с Android Auto, а с самим телефоном. У меня Galaxy S25 Ultra, и я собрал в приложении «Режимы и сценарии» правило: как только подключается Android Auto, телефон выключает Always On Display, отключает быструю зарядку, переводит производительность в лёгкий профиль и переключается с 5G на LTE. Мне не нужно помнить об этих настройках перед каждой поездкой, а при отключении от машины всё возвращается в исходное состояние само.

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Главная причина — нагрев. В долгой поездке телефон и так тянет навигацию, музыку, голосовые команды и всё остальное. Добавьте быструю зарядку, 5G и постоянно подсвеченный экран, и температура растёт быстро. Со сценарием телефон остаётся в норме, и просадок в скорости на длинных маршрутах я не заметил. По той же логике я раньше отключал несколько функций Android, которые жрали заряд без пользы. Как создать сценарий на Samsung:

Откройте Настройки и перейдите в раздел Режимы и сценарии. Нажмите + и задайте условие: подключение к Android Auto. Добавьте действия: отключить Always On Display, выключить быструю зарядку, переключить профиль производительности и сеть с 5G на LTE. Сохраните сценарий и проверьте его при следующем подключении к машине.

На телефонах других марок встроенного аналога может не быть, и часть этих настроек придётся переключать вручную или искать сторонние приложения для автоматизации.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.