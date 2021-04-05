Как узнать версию Android и обновить его

Обновление Android, как и любой другой операционной системы, является несомненным благом для каждого пользователя. Вот только не все знают, как, когда и даже зачем это это делать. Я часто сталкивался с тем, что простые пользователи даже не знают, какая версия Android установлена на их смартфоне. При этом они упускают некоторые важные, полезные и удобные обновления новых версий, которые доступны для из устройств. Часто после обновления смартфон становится совершенно другим. Как, например, при переходе к Android 11 для Samsung или к Android 10 для Huawei в свое время. Рассказываю, как проверить версию операционной системы на вашем смартфоне, как узнать, есть ли обновление, и как его скачать, чтобы пользоваться всеми преимуществами нового ПО.

Как узнать, какая версия Android на телефоне

Версию Android, установленную на ваш смартфон, можно посмотреть в настройках. Для этого надо открыть их, прокрутить список до конца вниз и найти пункт ”Система”. Далее выбираем ”Дополнительные настройки”, открываем ”Обновление системы” и дело почти сделано. Останется открыть пункт ”Версия Android” и посмотреть всю информацию о том, под управлением чего в данный момент работает смартфон.

На некоторых смартфонах путь будет немного другой. Например, на Samsung потребуется открыть настройки и выбрать пункт ”Сведения о телефоне” или ”Об устройстве” — название может отличаться в зависимости от модели. Далее откройте ”Сведения о ПО” и следом ”Версия Android”.

Узнать номер версии иногда бывает полезно, когда вы продаете телефон и не знаете, что указать в описании. Или когда вы узнали, что в той или иной версии есть новая функция и не знаете, искать ее у себя или нет. Опытные пользователи могут по внешнему виду интерфейса сказать, какой это Android, но простым пользователям приходится действовать немного иначе и проверять все в настройках.

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Как запустить встроенную игру Android

Также выяснение версии Android может помочь тем, кто хочет запустить пасхалку, встроенную именно в эту версию. Я уже рассказывал, какие пасхалки были в каждой ранее выпущенной версии Android и как их запустить, но повторю еще раз. Чтобы запустить встроенную игру, надо несколько раз нажать на поле ”Версия Android”, которое можно найти по пути, описанному выше.

Дальше надо будет разгадать загадку и игра запустится. Разгадку можно найти в Интернете. Обычно надо что-то собрать, что-то угадать или что-то передвинуть.

Как запустить режим разработчика на Android

С режимом разработчика ситуация похожа на запуск пасхалки, только несколько раз быстро нажать надо не на ”Версия Android”, а на ”Номер сборки”. У вас активируется режим разработчика, в который вы сможете перейти из настроек смартфона. Он появляется в разных местах, но обычно это что-то в разделе ”Система” или около того. Можно найти его поиском по настройкам.

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Впрочем, если у вас нет четкого понимания того, что вы хотите поменять и зачем вам это нужно, то лучше не трогать этот пункт. Даже если вы не сломаете телефон, то можете случайно активировать какую-нибудь функцию или элемент интерфейса, который вам не понравится, а вы не будете знать, как ее отключить. Ко мне часто обращаются с подобными вопросами, говоря, что ”оно само так стало”.

Как обновить Android

Для того, чтобы обновить версию Android, если она поддерживается вашим смартфоном, нужно сделать следующее.

Открываете настройки телефона и прокручиваете вниз до пункта ”Система”. Дальше выбираете ”Дополнительные настройки” и следом ”Обновление системы”. Дальше обновление уже будет скачано и его надо будет просто установить, нажав кнопку, или надо будет нажать ”Проверка обновлений”. Если для вашего устройства есть поддерживаемая версия, вам ее предложат, а если нет, то вы ничего не сможете сделать с этим, кроме установки кастомной прошивки, но это большой и сложный для новичка процесс.

Как установить обновление безопасности на Android

Для обновления безопасности надо в настройках выбрать пункт ”Безопасность”, после чего нажать ”Обновление системы безопасности«. Дальше останется только следовать инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

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Как обновить сервисы Google Play

Процедура будет примерно такой же, как и в предыдущем пункте, но за одним небольшим исключением. В разделе ”Безопасность” надо выбрать ”Системное обновление Google Play”. После этого опять же следовать подсказкам на экране и, если обновление доступно, скачать его.