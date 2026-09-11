vivo представила в Индии беспроводные наушники vivo Buds всего за $20 (около 1 700 рублей). За эти деньги обещают до 50 часов музыки с кейсом, Bluetooth 6.1, подключение к двум устройствам сразу и четыре микрофона для звонков. На фоне этой новости особенно интересно смотрится свежий анонс Apple: AirPods 5 стартуют со $129 (порядка 11 000 рублей), и это уже считается «доступной» ценой для наушников с активным шумоподавлением, про которое у нас есть интересный материал. vivo просит более чем в пять раз меньше, и на бумаге по ряду пунктов не уступает. Правда, есть и то, чего у дешёвых наушников нет, но об этом ниже.

Автономность 50 часов против 20 у Apple

Главный козырь vivo Buds — батарея. В каждом наушнике стоит аккумулятор на 53 мАч, чего по заявлению производителя хватает на 12 часов музыки без подзарядки. Кейс на 525 мАч доводит общее время до 50 часов, а разговоры по телефону от одного заряда идут до семи часов. Ровно такая же автономность у realme Buds Air8 Pro, которые обозревал наш журналист Герман Вологжанин.

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Для сравнения: у базовых AirPods 5 за $129 Apple заявляет 4 часа с включённым шумоподавлением и 20 часов вместе с кейсом. Версия за $149 даёт 5 и 22 часа соответственно. Разница не в процентах, а в разы: vivo Buds можно неделю не доставать из кейса и не вспоминать про провод. Быстрая зарядка тоже на месте: десять минут в кейсе дают до четырёх часов музыки. Это не уникальная функция, но в бюджетном сегменте её часто урезают, и приятно, что здесь она осталась.

Bluetooth 6.1, два устройства сразу и режим для игр

vivo Buds стали одними из первых наушников с Bluetooth 6.1 (проверьте поддержку на своём телефоне). На практике номер версии сам по себе мало что меняет, куда полезнее другое: наушники умеют держать одновременное соединение с двумя устройствами. Можно слушать музыку с планшета и не переподключать наушники вручную, когда на телефон приходит звонок.

Для игр заявлен режим с задержкой 42 мс, но с оговоркой: он работает только с совместимыми смартфонами vivo и iQOO. То же касается и пространственного звука с пресетами «Театр», «Концертный зал», «Студия» и «Живой концерт». На Samsung, Xiaomi или Pixel эти функции недоступны, и в этом типичный подход производителей: лучшие фишки достаются владельцам своих телефонов.

Звук: 10-мм драйверы и эквалайзер на 10 полос

За звук отвечают 10-миллиметровые динамические драйверы с диафрагмой из полиуретана и пластика PEEK, который используют ради жёсткости и снижения искажений. Фирменная надстройка DeepX 4.0 включает режимы Mega Bass, Clear Voice, Clear High Pitch и отдельный режим для аудиокниг. Если готовых пресетов мало, есть ручной эквалайзер на 10 полос.

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Для звонков стоят четыре микрофона с шумоподавлением голоса на основе ИИ и отдельной защитой от ветра. Как это звучит вживую, по пресс-релизу не скажешь: обзоров пока нет, и до них лучше не делать выводов о качестве звука. Наш опыт с бюджетными моделями показывает, что цифры в спецификациях и реальное звучание часто расходятся, как это было в случае с обзором Nothing Ear (3a), где впечатление оказалось лучше, чем ожидалось по характеристикам.

Чего нет у vivo Buds по сравнению с AirPods 5

Главный подвох в том, что vivo нигде не заявляет активное шумоподавление. Четыре микрофона работают на очистку голоса во время звонков, а не на подавление шума метро в наушниках. У AirPods 5 же ANC впервые стало стандартом даже в базовой версии, и Apple обещает на 50% более сильное подавление, чем у AirPods 4 с ANC.

Второй момент — экосистема. У Apple это перевод речи в реальном времени, Siri без рук, адаптивный звук, но всё это в полной мере раскрывается только с iPhone. У vivo — пространственный звук, игровой режим и управление камерой телефона с наушников (только с vivo и iQOO).

vivo TWS 5 Hi-Fi: если нужно шумоподавление за 6 500 рублей

Если вы готовы заплатить больше 20 долларов, но не хотите отдавать 129, у vivo есть более серьёзная модель, которая уже несколько месяцев доступна на AliExpress. vivo TWS 5 Hi-Fi продаются примерно за 6 500 рублей.

Купить vivo TWS 5 Hi-Fi

Это наушники другого класса. Здесь заявлено активное шумоподавление до 60 дБ, 11-мм драйверы с керамической диафрагмой, поддержка кодеков LDAC и LHDC для передачи звука высокого качества, Bluetooth 5.4 и 48 часов автономности с кейсом. По шумоподавлению они конкурируют с моделями до 200 долларов, а по набору кодеков и настроек звука обходят AirPods Pro, у которых нет ни LDAC, ни ручного эквалайзера такого уровня. Оговорка та же: часть функций вроде LHDC работает только со свежими смартфонами vivo, на Pixel этот кодек не включится.

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Получается простая раскладка. Нужны наушники «на каждый день» с рекордной автономностью и минимальными вложениями — это vivo Buds, если они доберутся до российских маркетплейсов. Нужно шумоподавление и качество звука — vivo TWS 5 Hi-Fi за 6 500 рублей выглядят интереснее AirPods 5 за 129 баксов, особенно если у вас Андроид, где половина фишек Apple всё равно не заработает.

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