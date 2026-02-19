Как бесплатно создать музыку через нейросеть Gemini. Инструкция для Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Самая известная нейросеть для создания музыки — Suno. Однако работает она исключительно на сайте и через специальное приложение, а еще имеет целый ряд ограничений для обычных пользователей. Например, по количеству создаваемых треков в день. К счастью, теперь нейросеть, пишущая музыку, появилась на Android, и работает она через встроенное приложение Gemini, которое с недавних пор заменило Google Ассистента.

Как бесплатно создать музыку через нейросеть Gemini. Инструкция для Android. Теперь в Gemini можно создавать музыку. Изображение: Google. Фото.

Теперь в Gemini можно создавать музыку. Изображение: Google

Работает ли Gemini в России

Официально Gemini не работает в России. При попытке запуска приложения или вызова ассистента на экране появляется сообщение «Эта страна не поддерживается». Но проблема легко решается сменой IP-адреса на почти любой иностранный от США до Казахстана.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Также доступ к Gemini и другим нейросетям предоставляют российские операторы сотовой связи в рамках отдельных услуг. Так что проблем с тем, чтобы запустить ИИ на Android, у продвинутого пользователя возникнуть не должно.

Как создать музыку через Gemini

ИИ для создания музыки работает через приложение Gemini, после запуска которого нужно сделать следующее:

  1. Нажать кнопку «Создать музыку» (доступна на главном экране приложения и в отдельном меню).
  2. Ввести запрос на написание песни и отправить его.
  3. Дождаться завершения генерации.
Как создать музыку через Gemini. Все делается через приложение Gemini. Фото.

Все делается через приложение Gemini

В конечном итоге Gemini создает 30-секундный трек, который прикрепляет к своему ответу как видео. Его можно скачать или сразу отправить кому-нибудь при помощи кнопки «Поделиться».

Извлекать аудио из видео придется при помощи дополнительных инструментов, которые, к счастью, доступны как онлайн, так и в виде отдельных приложений на Android.

Теги
Новости по теме
Вышел Pixel 10a — недорогой смартфон Google, который отличается от всех Андроидов
Зачем Wildberries просит Госуслуги, и как их подключить
Зачем просят включить экран телефона при досмотре
Лонгриды для вас
Не приходят уведомления в MAX и нет звонка — почему это происходит, и что делать

После того, как мессенджер MAX стал обязательным приложением в России, количество его активных пользователей взлетело до небес. Причем многие люди не просто поставили его, а начали использовать в качестве основного средства коммуникации посредством звонков и сообщений. Однако работа национального мессенджера не всегда стабильна. То и дело не приходят уведомления в MAX, а иногда даже не отображаются входящие вызовы. Почему так происходит, и как решить проблему — рассказываем в материале.

Читать далее
Смартфоны 2026 года: персональный контекстный процессор

К 2026 году смартфон https://www.citilink.ru/catalog/smartfony/ окончательно трансформируется из коммуникатора и медиаплеера в персональный контекстный процессор — компактное устройство, чья главная задача заключается в непрерывном анализе окружающего мира и предоставлении пользователю релевантной информации или действий до формирования явного запроса. Его ключевое отличие от смартфонов 2025 года — переход от реактивного ассистента к проактивному цифровому интуитивному интерфейсу, глубоко интегрированному в физическую реальность.

Читать далее
Что умеет нейросеть Gemini бесплатно и для чего нужна подписка

Несмотря на то, что нейросеть Gemini, которая является встроенным компонентом Android, доступна всем владельцам смартфонов, ее бесплатная версия имеет целый ряд ограничений. Чтобы их снять, пользователь должен оформить подписку Google AI. Но стоит ли оно того? Сегодня ответим на этот вопрос, разобравшись в ограничениях бесплатной версии Gemini, а также возможностях платных функций.

Читать далее
Новости партнеров
Как полностью отключить обновления iOS на iPhone и больше не получать уведомления о выходе новых версий ОС
Как полностью отключить обновления iOS на iPhone и больше не получать уведомления о выходе новых версий ОС
Доработка сайтов: что это, зачем она нужна и как работает на практике
Доработка сайтов: что это, зачем она нужна и как работает на практике
Гарвард сократил долю в Биткоин-ETF и впервые вложил деньги в Эфириум. Что происходит?
Гарвард сократил долю в Биткоин-ETF и впервые вложил деньги в Эфириум. Что происходит?