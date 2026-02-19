Как бесплатно создать музыку через нейросеть Gemini. Инструкция для Android

Самая известная нейросеть для создания музыки — Suno. Однако работает она исключительно на сайте и через специальное приложение, а еще имеет целый ряд ограничений для обычных пользователей. Например, по количеству создаваемых треков в день. К счастью, теперь нейросеть, пишущая музыку, появилась на Android, и работает она через встроенное приложение Gemini, которое с недавних пор заменило Google Ассистента.

Работает ли Gemini в России

Официально Gemini не работает в России. При попытке запуска приложения или вызова ассистента на экране появляется сообщение «Эта страна не поддерживается». Но проблема легко решается сменой IP-адреса на почти любой иностранный от США до Казахстана.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Также доступ к Gemini и другим нейросетям предоставляют российские операторы сотовой связи в рамках отдельных услуг. Так что проблем с тем, чтобы запустить ИИ на Android, у продвинутого пользователя возникнуть не должно.

Как создать музыку через Gemini

ИИ для создания музыки работает через приложение Gemini, после запуска которого нужно сделать следующее:

Нажать кнопку «Создать музыку» (доступна на главном экране приложения и в отдельном меню). Ввести запрос на написание песни и отправить его. Дождаться завершения генерации.

В конечном итоге Gemini создает 30-секундный трек, который прикрепляет к своему ответу как видео. Его можно скачать или сразу отправить кому-нибудь при помощи кнопки «Поделиться».

Извлекать аудио из видео придется при помощи дополнительных инструментов, которые, к счастью, доступны как онлайн, так и в виде отдельных приложений на Android.