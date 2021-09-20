5 причин НЕ пользоваться VPN

VPN давно и основательно набрал заслуженную популярность среди активных пользователей Сети. Все, кому надо время от времени посетить закрытые сайты, купить что-то дешевле, прикинувшись пользователем из другой страны, а в некоторых случаях и повысить скорость соединения, пользуются этим благом цивилизации. Но как и все в мире, VPN кроме плюсов, имеет так же и минусы. Для многих они незначительны, но они есть, и о них нельзя не сказать. Давайте обозначим сразу. Я не отговариваю вас пользоваться VPN, но в очередной раз перечислять преимущества бессмысленно. Лучше поговорим о недостатках.

Бесполезная реклама

Если не вдаваться в подробности, та реклама, которую вы видите в Интернете основана на страницах, которые вы посещаете. Если вы не будет оставлять следов, пользуясь VPN, реклама будет беспорядочной, а это не всегда хорошо. Даже если вы никогда по ней не переходите, лучше краем глаза видеть то, что входит в ваш круг интересов, чем совершенно непонятные товары.

Действительно ли VPN анонимен

Учитывая, что VPN кто-то настроил и поддерживает его работу, наивно полагать, что у него нет о вас никакой информации. Во-первых, он знает о вас все, и весь ваш трафик идет через него, а стало быть он знает о вас слишком многое. Конечно, заманчиво поверить тому, кто говорит, что защитит вас от слежки и сделает посещение сети по-настоящему приватным, но, по сути, это просто относительно легкий способ заработать деньги.

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Серьезные сервисы этим как правило не занимаются, но если вы доверитесь дешевому или и вовсе бесплатному VPN, задумайтесь, какую информацию вы через него прогоняете и на чем он зарабатывает. Никто не будет работать бесплатно, как бы красиво он не рассказывал о том, что выступает за вашу анонимность.

Кроме того, если вы думаете, что ваши действия не записываются, вы ошибаетесь. Логин пишется постоянно, а в случае необходимости будет передан по запросу тому, кто по закону вправе требовать этого. Самый яркий пример, когда сервис HideMyAss помог в 2011 году раскрыть членов хакерской группировки lulzsec.

Дорогой и дешевый VPN

То, что дешевый, а тем более бесплатный VPN с большой долей вероятности ведет себя не так, как обещает, мы уже разобрались, но отсюда вытекает еще один минус подобных сервисов — высокая цена.

Есть те, которые работают в безлимитном режиме, но ежемесячная плата за них будет довольно высокой. И едва ли есть смысл постоянно платить за него. Если платить за трафик, то это тоже может оказаться накладным. Поэтому, если вы выбрали платный вариант, то вам стоит внимательно подойти к этому и взвесить все за и против.

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Цена складывается из того, что работа сервиса не ограничивается приложением или кнопкой включения. За этим стоит программное обеспечение, работа поддерживающего персонала и, конечно же, серверы, расставленные или арендованные по всему миру. Все это, включая трафик, стоит немалых денег, а значит, просто не может быть бесплатным. Если вам говорят, что можно пользоваться бесплатно, задумайтесь, откуда такая щедрость и как еще на вас можно заработать, не беря денег. Может быть, продав ваши данные на сторону?

Садится ли аккумулятор быстрее с VPN

Уже не первый раз в сети встречаются утверждения о том, что VPN сажает аккумулятор телефона. Самое неприятное, что это правда. Если у вас постоянно включен VPN, гаджет действительно сядет быстрее, чем без него. Есть даже статистика в которой уменьшение автономности в зависимости от операционной системы и ее версии может доходить до 25%.

Обычно такое происходит с плохо оптимизированными VPN, которые включены в постоянном режиме и работают даже в фоне. Если вы периодически отключаете его, то расход будет ниже, но удобно ли так пользоваться. Мы постоянно обращаемся к сети каждый раз включать/выключать VPN просто неправильно.

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Низкая скорость соединения

Этот пункт я намеренно поместил в конец. Сейчас сервисы научились работать так, что скорости отклика и передачи сигнала снижаются не так уж и сильно. Но такой эффект все равно есть. Поэтому, если вы играете в онлайн-игры со смартфона, это может стать довольно большой проблемой. В обычной жизни пинг в 100 миллисекунд не так страшен, но во время жаркого игрового сражения это может иметь решающую роль, да и просто неприятно, когда игра от тебя отстает.

В любом случае, пользоваться VPN или нет, решать вам. Это несомненное благо, не не надо его идеализировать и думать, что у него нет минусов. Они есть.