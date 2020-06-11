Смартфоны с камерой под экраном не появятся в этом году. Но когда?

Нет сомнений, что смартфоны с камерой под экраном хороши и очень удобны, и когда они появятся, мы откроем для себя смартфоны совершенно с новой стороны. Фронтальная камера нужна массовому покупателю, так как тех, кто может без нее обойтись, критически мало. Из-за этого производители не готовы выпускать модели без нее и терять хоть какие-то продажи. В итоге, нам приходится мириться с вырезами в экране или, что еще хуже, с отверстиями. Камера под экраном выглядит настоящим спасением положения, но готовы ли производители нам ее предложить? К сожалению, пока нет, но спешу вас обрадовать, что ждать остается все меньше и меньше. Скоро мы получим экраны без вырезов и отверстий. Но не в этом году.

Смартфон с камерой под экраном

Объяснять все преимущества применения такой камеры можно долго, но все они сведутся именно к тому, что это просто удобно и красиво. Это как ”упаковка” сканера отпечатков под экран, когда нам больше не нужен огромный сканер на корпусе и достаточно просто приложить палец непосредственно к экрану. Это до сих пор выглядит очень футуристично.

К сожалению, на днях вице-президент OPPO Брайан Шен намекнул, что смартфоны с камерами под экраном, вероятно, не начнут выпускаться в 2020 году. В социальной сети Weibo он объяснил ситуацию с технологиями, чтобы мы понимали, что нас ждет, а главное, чего ждать нам.

Шен заявил, что люди не должны возлагать большие надежды на камеры под экраном. Он отметил, что разработка сложна и на доведение ее до ума требуется время. Также он выразил надежду на то, что технология рано или поздно все же появится.

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Исходя из этого, можно почти наверняка сказать, что такие смартфоны не появятся в 2020 году, половина которого уже прошла, и смартфоны, которые выйдут до конца года, уже почти готовы. Даже многое из того, что появится ближе к концу года, сейчас находится на стадии тестирования и доведения образца до промышленной готовности. Некоторые изменения возможны, но не такие радикальные.

Если бы представитель компании знал, что они почти готовы выпустить что-то подобное, то он бы наоборот намекнул на скорое появление революционного решения или просто промолчал. Можно предположить, что это сделано для того, чтобы запутать конкурентов, но в современном мире смартфонов так мало тех, кто использует подобные решения. Тем более, что все технологии постепенно становятся унифицированными и о них знают все

Поэтому можно быть уверенными, что такого рода предположения свидетельствуют о том, что мы не увидим смартфоны с подэкранными камерами в 2020 году.

Так получилось, что OPPO была одной из первых компаний, которые вместе с Xiaomi представили демо-камеру под дисплеем. Это было еще в 2019 году и многие ожидали увидеть первые телефоны с такой технологией в 2020 году.

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Когда появятся телефоны с камерой в экране

Возможно, сложности удастся решить к 2021 году, но мне кажется, что вероятность этого примерно 35-40 процентов. Зато, в том, что они появятся не позже 2021 года, я почти уверен.

В Сети даже всплывали примеры селфи, сделанных на фронтальную подэкранную камеру. Они выглядели более-менее достойно, но говорить о том, что такими они будут всегда, я бы не стал. Похоже, что OPPO, Xiaomi и другие компании хотят улучшить эту технологию прежде, чем они начнут использовать ее в своих смартфонах.

Даже если надежность камер не вызывает вопросов и формально применять их можно уже сейчас, то над качеством снимков все равно надо работать. Технология дорогая и новый тип камеры появится на дорогих аппаратах, покупая который, пользователи хотят получить максимум возможностей. Чтобы не получилось, как со складными смартфонами, которые складывались только для того, чтобы складываться. Компаниям просто не простят, если телефон за 1000+ долларов будет делать снимки, как устройство за пару тысяч рублей.

Я даже не исключаю вариант развития событий, при котором компании не будут устанавливать такую камеру в основные линейки смартфонов, а выпустят что-то отдельное, чтобы в случае провала, не отбрасывать тень на признанные флагманы. Если технология себя проявит, то постепенно перекочует и в другие линейки брендов.

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Кто разрабатывает телефоны с камерой под экраном

Если говорить о брендах, то больше всего разработок в направлении подэкранных камер ведут OPPO, Xiaomi и Samsung. Скорее всего, именно эти компании первыми сделают что-то подобное. Мне даже кажется, что именно в этой последовательности. А когда все будет готово, повторение результата другими компаниями будет делом техники.

Особенно хорошо технология распространится между брендами Redmi, Realme, Vivo и OnePlus. Перый связан с Xiaomi, а остальные — с OPPO. Многие технологии между этими брендами уже сейчас очень хорошо и быстро переходят от одной компании к другой.

Интересно, как в случае массового перехода на подэкранные камеры поведет себя Apple, которая не может просто упаковать камеру под стекло. В челке iPhone находится целый арсенал датчиков и сканеров, которые отвечают за разблокировку по лицу, строят его трехмерную модель даже в полной темноте за счет ИК-сенсора.

Когда телефон с подэкранной камерой поступит в продажу, мы обязательно его достанем и испытаем. А расскажем об этом в нашем новостном Telegram-канале.

Продолжаем наблюдать и надеяться, что экраны скоро окончательно пройдут путь, конечной точкой которого будет полная безрамочность. Некоторые уже сейчас смогли сделать что-то подобное, реализовав технологию выезжающей фронталки, но такой механизм занимает очень много места внутри телефона и надо что-то с этим делать. В эпоху 5G, когда нужно ставить дополнительный модем и бОльшую батарею, такое использование внутреннего объема просто недопустимо.