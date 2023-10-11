Как изменить цвет глаз на фото при помощи Android-смартфона

За счет специальных приложений функциональность операционной системы Android становится фактически безграничной. В частности, у пользователя появляется возможность поменять цвет глаз на телефоне. Эта опция является очень востребованной, ведь она позволяет создать новый образ для человека на снимке. Кроме того, функция изменения цвета помогает убрать красные глаза на фото, что становится настоящим спасением для многих любителей снимать на смартфон со вспышкой.

В каком приложении поменять цвет глаз

Чтобы изменить цвет глаз на фото, вам придется установить специальное приложение. Возможно, данная опция уже есть в стандартном редакторе вашего смартфона, однако специальные программы лучше справляются с поставленной задачей. И вот несколько приложений, меняющих глаза:

Все приложения работают схожим образом, а потому, чтобы показать, как бесплатно изменить цвет глаз на фото, в качестве примера мы возьмем только одну программу. Пускай это будет Eye Color Changer.

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Как изменить цвет глаз на фото

К сожалению, еще не придумана нейросеть, меняющая цвет глаз на Android, а потому процедура не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Нам придется выполнить несколько важных действий в ручном режиме, и лишь на последнем этапе приложение изменит цвет глаз:

Запустите Eye Color Changer или другую подобную программу. Перейдите в раздел «Линза глаза редактор». Выберите фото. При желании обрежьте снимок или измените соотношение сторон. Разместите кружки ровно по центру каждого глаза. На следующем этапе выделите радужку. При помощи специальных ползунков выделите глаза целиком. Перейдите в раздел «Eye Color» и выберите нужный цвет глаз. Сохраните фотографию нажатием на кнопку «Save».

Приложение предлагает на выбор несколько десятков бесплатных пресетов, среди которых вы наверняка найдете что-нибудь интересное. Кроме того, Eye Color Changer позволяет изменить цвет глаз на фото в режиме реального времени, то есть сразу сделать снимок со специальной накладкой через раздел «Редактор прямой трансляции камеры».

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Почему на фото красные глаза

Говоря об изменении цвета, нельзя обойти сторон эффект красных глаз, с которым сталкивались многие мобильные фотографы. Чаще всего он возникает из-за вспышки. Следовательно, убрать красные глаза на фото можно, просто отказавшись от нее, а также подобрав удачное освещение.

Если снимок уже сделан, то убрать эффект красных глаз при помощи приложений, упомянутых ранее, не получится. Точнее, результат будет далек от желаемого. Ведь вместе со зрачком придется менять и цвет радужки. Для сохранения естественности обратитесь к другим программам.

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Как убрать красные глаза на фото

Прежде всего разберемся, в каком приложении убрать красные глаза. К примеру, вы можете воспользоваться программой Fotogenic. Это продвинутый фоторедактор, где среди прочего есть функция удаления красных глаз:

Запустите Fotogenic. Выберите фотографию. Нажмите кнопку «Начать с этого». Откройте вкладку «Цвет» и выберите «Красный глаз». Затрите красноту при помощи ластика. Сохраните получившееся изображение.

Приложение Fotogenic бесплатно убирает красные глаза на фото, однако при его использовании требуется определенная сноровка, ведь действовать приходится вручную. Зато результат вас точно не разочарует, и вы добьетесь желаемого.