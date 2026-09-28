Стандартные приложения Google на Android регулярно получают крупные обновления. В частности, не так давно появилось множество изменений в Google Сообщениях. Теперь на очереди — Google Фото. Для этого системного приложения выходят сразу пять новых функций. Одни из них доступны во всех странах, но некоторые — лишь в избранных. Рассказываем обо всех подробно.

Gemini Spark сам соберёт альбом и отправит его по почте

Gemini Spark, запуск которого состоялся в мае 2026 года, теперь может работать с вашей фотобиблиотекой. Ему можно дать задачу текстом, и он выполнит её целиком. Например, соберёт снимки из недавнего отпуска в отдельную галерею, напишет письмо человеку, с которым вы ездили, и отправит ему эту галерею.

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Ещё Spark умеет обрабатывать много снимков сразу. Можно попросить его осветлить тени на всех селфи или применить к ним другой стиль. Или настроить еженедельную подборку фотографий детей, которая будет уходить бабушке и дедушке. Google постепенно встраивает ИИ во все свои сервисы, и обновление поиска Google тоже про это.

Ограничение серьёзное: функция работает только у подписчиков Google AI Pro и Ultra в США. Об интеграции Google рассказала ещё в начале сентября, а сейчас она наконец стала доступна.

Цифровой гардероб подберёт образ из вашей же одежды

Про гардероб Google объявила в апреле. Приложение находит на ваших фотографиях всю одежду, которую вы носите, и составляет из неё каталог. Потом можно примерить виртуальные образы из этих вещей и понять, что с чем сочетается, не открывая шкаф.

Сейчас гардероб работает на Android и iOS в трёх странах: США, Индии и Бразилии. По данным Droid Life, он доступен только подписчикам AI Pro и Ultra.

Moods: фильтры, которые подстраиваются под снимок

Moods — это набор стилей, которые меняют настроение фотографии. Главное отличие от обычных фильтров: стиль не накладывается одинаково на любой кадр, а подстраивается под конкретный снимок. Силу эффекта можно регулировать ползунком.

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Почти все стили оформлены под старую технику. Например, «Crisp 35mm» имитирует плёнку, «2000’s night» — кадры с цифровой мыльницы нулевых. Есть ещё «Retro contrast», «Night light», «Blue Haze» и «Rich textures». Moods выходят на Android во всех странах, так что их можно ждать и в российской версии приложения.

15 новых шаблонов Remix для открыток и фотобудок

Remix превращает обычную фотографию в стилизованную картинку по шаблону. Добавили 15 шаблонов: кадры как с красной дорожки, шуточные открытки на день рождения и снимки в стиле фотобудки.

Шаблоны появятся на Android и iOS, но только в отдельных странах, и ими смогут пользоваться только люди старше 18 лет. Полный список стран в источниках не приводится.

Кисть для скрытия номеров и адресов на скриншотах

В повседневной жизни эта функция пригодится, пожалуй, больше остальных. В инструменте разметки, где уже есть ручка, маркер и текст, появилась кисть для скрытия данных. Проводите ею по номеру машины, адресу или номеру счёта, и этот участок превращается в пиксельный блок.

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По первым тестам, есть три варианта скрытия: мелкая мозаика, крупная мозаика и размытие с эффектом шума. Результат можно сохранить копией, оригинал не изменится. MacObserver советует перед отправкой открыть сохранённый снимок в полном размере: если пропустить край или отражение, текст всё ещё можно прочитать. Ещё в разметке появились точные ползунки толщины для ручки и маркера и новые шрифты для надписей. Для всего этого не нужна подписка: новая разметка выходит на Android по всему миру.

Какие функции работают в России, а какие только за рубежом

Пять функций разом выглядят внушительно, но в России, судя по списку регионов, можно рассчитывать только на две из них.

Функция Где доступна Условия Moods Android, все страны Бесплатно Новая разметка и скрытие данных Android, все страны Бесплатно Шаблоны Remix Android и iOS, отдельные страны (без России) Только старше 18 лет Гардероб Android и iOS, США, Индия, Бразилия AI Pro или Ultra Gemini Spark в Google Фото Только США AI Pro или Ultra

Установка обновления через Google Play

Google начала выпускать обновление 24 сентября. Оно приходит постепенно, поэтому у кого-то функции уже есть, а у кого-то появятся позже. Проверить обновление можно так:

Откройте Google Play. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу. Выберите «Управление приложениями и устройством». Откройте раздел «Доступны обновления». Найдите в списке Google Фото и нажмите «Обновить». После установки полностью закройте приложение и откройте его снова.

Если Google Фото уже обновлено, а новых функций нет, это нормально. Google часто включает их на своей стороне по частям, и даже на последней версии приложения придётся подождать несколько дней. Пока ждёте, загляните в раздел «Доступны обновления»: в самом магазине приложений тоже недавно появились новые функции.