Такие обои для телефона будут только у тебя: создаем уникальные картинки через нейросеть

Еще несколько лет назад, чтобы создать обои для телефона, нужно было обладать навыками взаимодействия со сложными фоторедакторами и тратить на каждую картинку не по одному часу свободного времени. Но сейчас, как в известной песне, вкалывают роботы, а не человек. Так давайте же воспользуемся благами научно-технического прогресса и сделаем на Андроиде обои через нейросеть. Ведь эта картинка не только украсит рабочий стол системы, но и станет по-настоящему уникальной.

Нейросеть для создания обоев на Android 14

Нейросеть, которая создает обои, появилась на смартфонах после обновления до Android 14. Правда, доступна она далеко не на всех устройствах. Сейчас ее можно найти на Samsung с Galaxy AI, а также сравнительно новых Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

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Чтобы воспользоваться генератором обоев в Android 14, сделайте следующее:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Обои и стиль», а затем — «Изменение обоев». Выберите стиль и укажите теги, после чего нажмите кнопку «Создать».

Обои, созданные искусственным интеллектом, можно сразу установить в качестве заставки телефона или просто сохранить в памяти устройства. Но что делать, если на вашем устройстве нет такой функции?

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Приложения для создания обоев на телефоне

ИИ для создания обоев также доступен в специальных приложениях. Еще год назад мы рассказывали о нейросетях, рисующих по словам, и уже тогда упоминали их главный недостаток: искусственный интеллект создает квадратные картинки. Такие изображения можно установить на рабочий стол, однако они сильно обрежутся и потеряют в качестве. Поэтому нужны специальные приложения для создания обоев:

Все нейросети для создания обоев являются бесплатными, но с определенной долей условности. Одни приложения дают лишь пару попыток, чтобы вы нарисовали картинки, а другие — просят посмотреть рекламу. Для снятия ограничений нужно оформить платную подписку, а в России это возможно только через карту иностранного банка.

Как создать обои через нейросеть на Андроид

Рассмотрим принцип создания обоев с помощью ИИ через приложение WOMBO Dream. Чтобы нарисовать картинку, вам понадобится:

Запустить программу. Авторизоваться в аккаунте Google или создать новую учетную запись (например, по адресу электронной почты). Нажать на «+». Выбрать генеративную модель, соотношение сторон картинки (желательно 9:16) и написать запрос (подсказу). Нажать кнопку «Создать». Дождаться генерации изображения и скачать картинку, нажав на кнопку со стрелочкой.

Обратите внимание, что на картинках в бесплатных приложениях на Android, включая WOMBO Dream, будет присутствовать водяной знак. Однако его можно убрать, воспользовавшись инструкцией, ранее опубликованной на нашем сайте.

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Где скачать обои, созданные нейросетью

Даже если у вас не получится нарисовать красивую картинку, вы сможете скачать обои, созданные нейросетью. Сделать это получится при помощи все тех же приложений. К примеру, в WOMBO Dream работы других пользователей размещены на главной странице программы. Вам остается выбрать понравившуюся картинку и нажать кнопку загрузки, доступную через «три точки».

Изображение сразу же сохранится в памяти устройства, а вы в любой момент сможете установить картинку в качестве фона рабочего стола. Не понравилось? Тогда попробуйте скачать и установить живые обои на телефон, которые пускай не созданы нейросетью, зато выглядят эффектно.