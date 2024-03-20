Как накопить деньги на хороший смартфон? Инструкция для тех, кто не хочет залезать в кредиты

Для большинства людей покупка смартфона является спонтанным событием. И происходит оно в момент, когда уже грянул гром, то есть предыдущее устройство сломалось. Не имея в кармане достаточного количества денег, человек вынужден либо покупать не самую лучшую модель, либо соглашаться на невыгодные условия рассрочки или вовсе оформлять кредит под проценты. Поэтому к покупке лучше подготовиться заранее, а главное — сформулировать четкий план действий, чтобы накопить на хороший смартфон.

Сколько стоит хороший смартфон

Прежде всего нужно поставить цель в виде определенной суммы, которая будет примерно соответствовать цене желанного смартфона. Сколько стоит достойная модель — вопрос дискуссионный. Но современные устройства доказывают, что купить хороший телефон можно за 20-30 тысяч рублей. Это вполне достаточная сумма, если вы планируете взять стабильный аппарат, способный проработать несколько лет и порадовать неплохим качеством экрана и камеры.

Рейтинг смартфонов до 30 тысяч рублей

Впрочем, многое будет зависеть от вашего ежемесячного дохода и персональных требований, предъявляемых к смартфону на Андроид. Лучше заранее присмотреться к интересной модели и отталкиваться от ее стоимости для формирования будущих накоплений. Покупать именно этот смартфон не обязательно, но так у вас появится наглядный ориентир, а не абстрактная цель.

Когда лучше покупать смартфон

Следующий этап — определение срока, в течение которого вы готовы откладывать деньги на смартфон. Можно обозначить произвольный промежуток времени (например, полгода), но лучше — подстроиться под распродажу, заблаговременно изучив список акций, намеченных на ближайшее время.

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Допустим, в марте 2024 года вы поставили перед собой цель накопить смартфон за 30 тысяч рублей, который можно купить по выгодной цене на распродаже 11.11. Тогда нужно разделить целевую сумму на количество месяцев или недель до дедлайна, чтобы начать откладывать деньги. Получится либо 3 750 ₽ в месяц, либо 880 ₽ в неделю. Еще лучше округлить сумму до 4 000 ₽ в месяц или 1 000 ₽ в неделю, чтобы в итоге получить приятный бонус к целевому результату.

Как сэкономить деньги

Как говорил кот Матроскин, «чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное». В нашем случае для удачного накопления на смартфон необходимо сократить покупки, которые не входят в перечень товаров первой необходимости. Например, во время похода в супермаркет вместо двух плиток шоколада приобрести одну или отказаться от похода в кинотеатр в следующем месяце.

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У каждого человека свой список необязательных покупок, поэтому можно проявить фантазию. Да и понадобится это только в том случае, если смартфон является для вас слишком дорогим товаром. Если вы просто имеете привычку спускать зарплату до копейки, зачастую покупая необязательные вещи, есть смысл воспользоваться искусственными ограничениями, о которых мы поговорим дальше.

Как лучше хранить деньги

Но как откладывать деньги, чтобы не было соблазна потратить их раньше времени? Можно пойти двумя путями. Первый — воспользоваться копилкой для сбора наличных. В таком качестве способна выступить любая стеклянная банка или небольшая коробка. Но поставленная цель достигается лучше, когда она имеет визуальное воплощение. Таковым станет интерактивная копилка, заставляющая каждый раз отмечать вложенную сумму, как дни в календаре, оставшиеся до дедлайна.

Купить интерактивную копилку

Второй вариант — создать искусственное ограничение в виде цифровой копилки. Подобные сервисы есть почти у каждого банка, и они имеют ряд преимуществ в сравнении с физическими аналогами:

меньше соблазн достать сумму раньше времени;

можно настроить автоматическое списание раз в месяц или неделю;

есть возможность получить небольшой процент на остаток.

Поэтому, если у вас всегда возникали проблемы с накоплением денежных средств, откройте копилку в приложении своего банка и настройте ежемесячный автоплатеж после поступления зарплаты.

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Где покупать смартфон

Когда нужная сумма накоплена, не торопитесь бежать в первый попавшийся магазин за смартфоном. Примерно за месяц или несколько недель до планируемой покупки начните изучать стоимость понравившегося устройства на разных площадках.

Или же познакомьтесь с содержанием нашего материала о том, где выгоднее покупать смартфоны, где мы сравнивали предложения самых разных онлайн-маркетплейсов. Если все сложится удачно, и вы найдете модель по выгодной цене, то получите приятный бонус в виде остатка накопленной суммы, который станет наградой за вашу целеустремленность.