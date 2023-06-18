Как отключить Иви на телефоне и вернуть деньги за подписку

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Герман Вологжанин

Иви выгодно отличается от других онлайн-кинотеатров тем, что предоставляет бесплатный доступ к определенной части своей фильмотеки. Такая щедрость компенсируется не только наличием большого количества рекламы, но и высокой стоимостью подписки, убирающей назойливые объявления и открывающей весь каталог контента за 399 ₽/мес. Если вы не хотите платить деньги, то попали по адресу. Сейчас я расскажу обо всех способах, как отключить Иви.

Как отключить Иви на телефоне и вернуть деньги за подписку. Деньги списались случайно? Может, вы просто не ознакомились с условиями подключения подписки? Фото.

Деньги списались случайно? Может, вы просто не ознакомились с условиями подключения подписки?

Что будет, если отключить подписку Иви

Думаю, вам не стоит дополнительно объяснять, что входит в подписку Иви, раз уж вы когда-то решили ее подключить. Но обязан рассказать о последствиях, отличающих этот онлайн-кинотеатр от других. Если вы оформляли пробный период бесплатно или за символическую сумму в 1 рубль, то отказ от продления подписки приведет к моментальному ограничению доступа.

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Поэтому, если хочется пользоваться всеми преимуществами онлайн-кинотеатра до конца промо-периода, нужно отключать подписку Иви через телефон или любое другое устройство за 2 дня до окончания ее срока действия или хотя бы за 25 часов, поскольку первое списание произойдет ровно за сутки.

Что будет, если отключить подписку Иви. Смотрите, насколько разной может быть стоимость подписки при покупке годового абонемента на Яндекс Маркете. Фото.

Смотрите, насколько разной может быть стоимость подписки при покупке годового абонемента на Яндекс Маркете

Также не забывайте, что 399 ₽/мес платят лишь те люди, которые не знают о существовании специальных предложений. К примеру, на Яндекс Маркете можно купить доступ к Иви со скидкой за 799 ₽/год. Стоимость в таком случае получается существенно ниже и ежемесячного платежа (экономия 3 989 ₽), и оформления годовой подписки Иви через официальный сайт (экономия 1591 ₽). Так что есть смысл задуматься, правда?

12 месяцев Иви за 799 ₽

При покупке доступа на Яндекс Маркете вы получите промокод на электронную почту, который нужно активировать в течение месяца на сайте онлайн-кинотеатра или в приложении. Если это предложение вам не интересно, то давайте перейдем ближе к делу и поговорим о том, как отключить подписку Иви.

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Как отключить подписку Иви в личном кабинете

Первый вариант является универсальным, так как работает на любом устройстве с выходом в интернет. С его помощью вы даже сможете отключить подписку Иви на телевизоре через телефон, выполнив несколько шагов:

  1. Откройте страницу ivi.ru/profile в браузере.
  2. Авторизуйтесь в учетной записи, если не сделали это ранее, нажав кнопку «Войти или зарегистрироваться» (нужно указать номер телефона или адрес электронной почты, на который оформлена подписка).
  3. Нажмите кнопку «Управлять» в пункте «Подписки», а затем — еще раз «Управлять» напротив активной подписки.
  4. Нажмите кнопку «Отключить продление».
  5. Подтвердите свое действие.
Как отключить подписку Иви в личном кабинете. Далее вам придется пройти настоящий квест. Фото.

Далее вам придется пройти настоящий квест

Многие люди жалуются, что у них нет кнопки отключить подписку Иви. Объясняю: онлайн-кинотеатр будет всячески агитировать вас остаться. Вы должны быть непоколебимы и в каждом окне нажимать кнопки серого цвета, отказываясь от специальных предложений. В моем случае понадобилось пройти 6 этапов, чтобы в конце концов отключить подписку Иви.

Как отключить подписку Иви в личном кабинете. А вы думали, что все будет просто? Фото.

А вы думали, что все будет просто?

Если вы хотя бы раз нажмете «Остаться», «Получить скидку» или «Не отключать», то все придется повторять заново, начиная с первого шага инструкции, представленной выше. Так что будьте внимательны.

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Как отключить подписку Иви на телефоне

Если вы пользуетесь онлайн-кинотеатром не только на телевизоре или ПК, но и на Android-устройстве, то удобнее будет отключить подписку Иви на телефоне через официальное приложение:

  1. Запустите приложение Иви.
  2. Откройте вкладку «Профиль» или «Войти», если вы еще не авторизовались.
  3. Нажмите кнопку «Управлять» в пункте «Подписки».
  4. Еще раз нажмите «Управлять» напротив активной подписки, а затем — «Отключить продление».
  5. Подтвердите отказ от подписки.
Как отключить подписку Иви на телефоне. В приложении тоже придется пройти квест. Фото.

В приложении тоже придется пройти квест

Если вы прошли все этапы, то на экране появится сообщение «Подписка отключена». При этом карта Иви, с которой ранее списывались деньги, останется привязанной к сервису. Но и ее можно отключить.

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Как отключить карту от Иви

Информация о том, как отвязать карту от Иви, будет полезна тем, кто хочет отказаться от продления, но не желает лишаться бесплатного доступа в течение промо-периода. В таком случае сервис просто не сможет списывать деньги. Показываю, как удалить карту из Иви:

  1. Зайдите в личный кабинет онлайн-кинотеатра или в мобильное приложение.
  2. Во вкладке «Профиль» перейдите в раздел «Способы оплаты».
  3. Нажмите на свою карту, а затем — «Удалить карту».
Как отключить карту от Иви. Теперь деньги перестанут списываться. Фото.

Теперь деньги перестанут списываться

Даже при наличии функции автоматического продления деньги с карты сниматься не будут. Но что, если абонентская плата уже списалась, хотя вы не планировали пользоваться подпиской Иви?

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Как вернуть деньги за подписку Иви

Можно ли вернуть деньги за Иви? Согласно правилам сервиса, сделать это нельзя, а при отключении подписки вам предлагается продолжить пользоваться всеми ее преимуществами до истечения срока. Тем не менее, если списание произошло случайно, и вы уверены в своей правоте, то можно рассчитывать на возврат. Вот, как вернуть деньги с Иви:

  1. Откройте вкладку профиля в приложении.
  2. Перейдите в раздел «Помощь».
  3. Выберите опцию «Написать письмо», а потом — «Финансовый вопрос».
  4. Введите свое имя и адрес электронной почты, после чего изложите свою ситуацию с обоснованием, почему вам должны вернуть деньги.
  5. Нажмите кнопку «Отправить» и ожидайте ответа на указанный e-mail.
Как вернуть деньги за подписку Иви. Возможность возврата денег зависит от конкретной ситуации. Фото.

Возможность возврата денег зависит от конкретной ситуации

Также вы можете связаться со службой поддержки напрямую. Для этого нужно отправить письмо на электронный адрес support@ivi.ru. Помните, что возврат денег не гарантируется, однако сотрудники службы поддержки готовы рассмотреть каждую ситуацию и предложить индивидуальные способы решения проблемы.

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