Как отключить Иви на телефоне и вернуть деньги за подписку

Иви выгодно отличается от других онлайн-кинотеатров тем, что предоставляет бесплатный доступ к определенной части своей фильмотеки. Такая щедрость компенсируется не только наличием большого количества рекламы, но и высокой стоимостью подписки, убирающей назойливые объявления и открывающей весь каталог контента за 399 ₽/мес. Если вы не хотите платить деньги, то попали по адресу. Сейчас я расскажу обо всех способах, как отключить Иви.

Что будет, если отключить подписку Иви

Думаю, вам не стоит дополнительно объяснять, что входит в подписку Иви, раз уж вы когда-то решили ее подключить. Но обязан рассказать о последствиях, отличающих этот онлайн-кинотеатр от других. Если вы оформляли пробный период бесплатно или за символическую сумму в 1 рубль, то отказ от продления подписки приведет к моментальному ограничению доступа.

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Поэтому, если хочется пользоваться всеми преимуществами онлайн-кинотеатра до конца промо-периода, нужно отключать подписку Иви через телефон или любое другое устройство за 2 дня до окончания ее срока действия или хотя бы за 25 часов, поскольку первое списание произойдет ровно за сутки.

Также не забывайте, что 399 ₽/мес платят лишь те люди, которые не знают о существовании специальных предложений. К примеру, на Яндекс Маркете можно купить доступ к Иви со скидкой за 799 ₽/год. Стоимость в таком случае получается существенно ниже и ежемесячного платежа (экономия 3 989 ₽), и оформления годовой подписки Иви через официальный сайт (экономия 1591 ₽). Так что есть смысл задуматься, правда?

12 месяцев Иви за 799 ₽

При покупке доступа на Яндекс Маркете вы получите промокод на электронную почту, который нужно активировать в течение месяца на сайте онлайн-кинотеатра или в приложении. Если это предложение вам не интересно, то давайте перейдем ближе к делу и поговорим о том, как отключить подписку Иви.

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Как отключить подписку Иви в личном кабинете

Первый вариант является универсальным, так как работает на любом устройстве с выходом в интернет. С его помощью вы даже сможете отключить подписку Иви на телевизоре через телефон, выполнив несколько шагов:

Откройте страницу ivi.ru/profile в браузере. Авторизуйтесь в учетной записи, если не сделали это ранее, нажав кнопку «Войти или зарегистрироваться» (нужно указать номер телефона или адрес электронной почты, на который оформлена подписка). Нажмите кнопку «Управлять» в пункте «Подписки», а затем — еще раз «Управлять» напротив активной подписки. Нажмите кнопку «Отключить продление». Подтвердите свое действие.

Многие люди жалуются, что у них нет кнопки отключить подписку Иви. Объясняю: онлайн-кинотеатр будет всячески агитировать вас остаться. Вы должны быть непоколебимы и в каждом окне нажимать кнопки серого цвета, отказываясь от специальных предложений. В моем случае понадобилось пройти 6 этапов, чтобы в конце концов отключить подписку Иви.

Если вы хотя бы раз нажмете «Остаться», «Получить скидку» или «Не отключать», то все придется повторять заново, начиная с первого шага инструкции, представленной выше. Так что будьте внимательны.

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Как отключить подписку Иви на телефоне

Если вы пользуетесь онлайн-кинотеатром не только на телевизоре или ПК, но и на Android-устройстве, то удобнее будет отключить подписку Иви на телефоне через официальное приложение:

Запустите приложение Иви. Откройте вкладку «Профиль» или «Войти», если вы еще не авторизовались. Нажмите кнопку «Управлять» в пункте «Подписки». Еще раз нажмите «Управлять» напротив активной подписки, а затем — «Отключить продление». Подтвердите отказ от подписки.

Если вы прошли все этапы, то на экране появится сообщение «Подписка отключена». При этом карта Иви, с которой ранее списывались деньги, останется привязанной к сервису. Но и ее можно отключить.

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Как отключить карту от Иви

Информация о том, как отвязать карту от Иви, будет полезна тем, кто хочет отказаться от продления, но не желает лишаться бесплатного доступа в течение промо-периода. В таком случае сервис просто не сможет списывать деньги. Показываю, как удалить карту из Иви:

Зайдите в личный кабинет онлайн-кинотеатра или в мобильное приложение. Во вкладке «Профиль» перейдите в раздел «Способы оплаты». Нажмите на свою карту, а затем — «Удалить карту».

Даже при наличии функции автоматического продления деньги с карты сниматься не будут. Но что, если абонентская плата уже списалась, хотя вы не планировали пользоваться подпиской Иви?

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Как вернуть деньги за подписку Иви

Можно ли вернуть деньги за Иви? Согласно правилам сервиса, сделать это нельзя, а при отключении подписки вам предлагается продолжить пользоваться всеми ее преимуществами до истечения срока. Тем не менее, если списание произошло случайно, и вы уверены в своей правоте, то можно рассчитывать на возврат. Вот, как вернуть деньги с Иви:

Откройте вкладку профиля в приложении. Перейдите в раздел «Помощь». Выберите опцию «Написать письмо», а потом — «Финансовый вопрос». Введите свое имя и адрес электронной почты, после чего изложите свою ситуацию с обоснованием, почему вам должны вернуть деньги. Нажмите кнопку «Отправить» и ожидайте ответа на указанный e-mail.

Также вы можете связаться со службой поддержки напрямую. Для этого нужно отправить письмо на электронный адрес support@ivi.ru. Помните, что возврат денег не гарантируется, однако сотрудники службы поддержки готовы рассмотреть каждую ситуацию и предложить индивидуальные способы решения проблемы.