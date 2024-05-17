Как понять, что вы купили не новый смартфон, а восстановленный

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Герман Вологжанин

Из-за подорожания техники в России, да и не только у нас, обрели популярность восстановленные смартфоны. По сути, это использованные устройства, которые после сдачи в ремонт, по гарантии или в трейд-ин были реанимированы до идеального (или почти) состояния путем замены корпуса, аккумулятора или даже экрана в зависимости от особенностей эксплуатации. Популярными такие смартфоны стали из-за сравнительно невысокой цены, но далеко не все люди понимают, что покупают именно восстановленную модель, а не новую.

Как понять, что вы купили не новый смартфон, а восстановленный. Стоит ли пользоваться восстановленным смартфоном — решайте сами. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Стоит ли пользоваться восстановленным смартфоном — решайте сами. Фото: i-shoppers обзоры

Если в случае с продукцией Apple мы имеем дело с официально восстановленными смартфонами, чье происхождение не скрывается производителем и указывается на упаковке в виде аббревиатуры «RFB», то Android-устройства обычно реанимируют на мелких предприятиях и маскируют под нетронутые. Согласитесь, не очень хочется получить вместо нового отремонтированный гаджет, пускай и до идеального состояния? Поэтому нужно знать, как отличить новый смартфон от восстановленного.

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Описание смартфона: оригинальный, восстановленный, разблокированный

Купить восстановленный смартфон можно и в России, и на AliExpress. Но, если в крупных магазинах нашей розницы честно указывается происхождения гаджета, хотя и под завуалированным сочетанием «как новый», то на китайском маркетплейсе продавцы часто скрывают происхождение.

Описание смартфона: оригинальный, восстановленный, разблокированный. В названии товара не указано, что смартфон восстановленный. Фото.

В названии товара не указано, что смартфон восстановленный

Описание смартфона: оригинальный, восстановленный, разблокированный. И только в характеристиках указана полная информация об устройстве. Фото.

И только в характеристиках указана полная информация об устройстве

Вместо слова «восстановленный» в описании товара могут указать «оригинальный» или «разблокированный». Но во всех случаях речь идет именно о бывшем в использовании устройстве, которое реанимировали после получения от предыдущего владельца. А иногда под таким описанием и вовсе скрываются подделки, как эта пародия на TECNO Pova 5 Pro:

Описание смартфона: оригинальный, восстановленный, разблокированный. Этот смартфон вообще является подделкой, но люди ведутся. Фото.

Этот смартфон вообще является подделкой, но люди ведутся

Вне зависимости от того, купили вы уже смартфон или нет, внимательно изучите его описание на сайте. Возможно, истинное происхождение устройства скрывается в дебрях характеристик, где скромно указано состояние: «бывший в употреблении» или «восстановленный».

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Дата выхода смартфона

Не исключено, что вам попался наглый продавец, решивший врать до конца, или, возможно, страницы товара уже не существует. Как в таком случае отличить восстановленный смартфон от нового? Можно, например, положиться на косвенный признак: дату выхода.

Дата выхода смартфона. Смартфоны вроде Galaxy S21 FE, выпущенные более двух лет назад, сейчас продаются только в восстановленном состоянии за очень редким исключением. Фото.

Смартфоны вроде Galaxy S21 FE, выпущенные более двух лет назад, сейчас продаются только в восстановленном состоянии за очень редким исключением

Как правило, восстановленными смартфонами являются модели, выпущенные минимум 2 года назад. Поэтому на всякий случай сравните дату выхода устройства и дату его покупки. Если между ними большой временной промежуток, то с высокой долей вероятности вы купили восстановленный аппарат. Впрочем, бывают исключения наподие смартфона Xiaomi Mi 11, выпущенного еще в начале 2021 года, многотысячные партии которого просто не успели вовремя распродать.

Купить новый Xiaomi Mi 11

Если Android-смартфон лежал на складе 2 года или даже год, то он не запустится до подключения к розетке или покажет всего 10-15% заряда, поскольку за такой промежуток времени аккумулятор успевает разрядиться. А вот восстановленный аппарат, скорее всего, будет заряжен минимум до 50%. И это — косвенный признак того, что перед вами подержанный смартфон.

Упаковка смартфона и его корпус

Еще один косвенный признак восстановленного телефона — его упаковка. Она может немного отличаться от оригинала. К сожалению, универсальных критериев здесь нет, поэтому придется искать в интернете обзоры, где отчетливо видна коробка смартфона на момент выхода и сравнивать со своей.

Упаковка смартфона и его корпус. Восстановленный смартфон имеет лишние аксессуары в комплекте, а иногда и следы непрофессиональной сборки. Фото.

Восстановленный смартфон имеет лишние аксессуары в комплекте, а иногда и следы непрофессиональной сборки

Также иногда отличается комплект поставки восстановленного телефона. Китайцы любят класть дополнительные аксессуары, которые подкупают владельца. Если, например, ни в одном обзоре не говорилось о наличии защитного стекла в коробке, то его наличие в вашем комплекте — явный признак восстановленного смартфона.

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Кроме того, стоит осмотреть свое устройство. Оно может быть восстановлено до идеального состояния, однако из-за некачественной сборки смартфона на мелком предприятии бывают заметны следы клея или зазоры между крышкой/дисплеем и торцами корпуса.

Как проверить IMEI телефона

Как проверить IMEI телефона. Обязательно проверьте IMEI смартфона. Фото.

Обязательно проверьте IMEI смартфона

У каждого смартфона есть IMEI — международный идентификатор мобильного оборудования. Если устройство поддерживает установку двух SIM-карт, то таких номеров будет два. Чтобы узнать IMEI, нужно ввести через номеронабиратель смартфона команду *#06#.

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Далее полученный IMEI нужно сравнивать с IMEI, указанным на коробке устройства, а также номером на корпусе (бывает выбит на слоте для установки SIM-карт). Если хотя бы в одном месте комбинация символов отличается, то перед вами точно восстановленный смартфон. При этом полное совпадение IMEI не дает гарантии новизны, ведь сборщику ничего не стоит узнать нужные цифры, а затем подготовить наклейку и сделать соответствующую гравировку на корпусе.

Как проверить IMEI телефона. По IMEI можно проверить статус гарантии на сайте производителя. Фото.

По IMEI можно проверить статус гарантии на сайте производителя

Но есть другой вариант — проверка гарантии смартфона от производителя. Она уточняется по IMEI или серийному номеру на сайте или по номеру службы поддержки бренда устройства. В случае, если смартфон был восстановлен, положенный срок (1 год), скорее всего, уже истек.

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