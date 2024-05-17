Как понять, что вы купили не новый смартфон, а восстановленный

Из-за подорожания техники в России, да и не только у нас, обрели популярность восстановленные смартфоны. По сути, это использованные устройства, которые после сдачи в ремонт, по гарантии или в трейд-ин были реанимированы до идеального (или почти) состояния путем замены корпуса, аккумулятора или даже экрана в зависимости от особенностей эксплуатации. Популярными такие смартфоны стали из-за сравнительно невысокой цены, но далеко не все люди понимают, что покупают именно восстановленную модель, а не новую.

Если в случае с продукцией Apple мы имеем дело с официально восстановленными смартфонами, чье происхождение не скрывается производителем и указывается на упаковке в виде аббревиатуры «RFB», то Android-устройства обычно реанимируют на мелких предприятиях и маскируют под нетронутые. Согласитесь, не очень хочется получить вместо нового отремонтированный гаджет, пускай и до идеального состояния? Поэтому нужно знать, как отличить новый смартфон от восстановленного.

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Описание смартфона: оригинальный, восстановленный, разблокированный

Купить восстановленный смартфон можно и в России, и на AliExpress. Но, если в крупных магазинах нашей розницы честно указывается происхождения гаджета, хотя и под завуалированным сочетанием «как новый», то на китайском маркетплейсе продавцы часто скрывают происхождение.

Вместо слова «восстановленный» в описании товара могут указать «оригинальный» или «разблокированный». Но во всех случаях речь идет именно о бывшем в использовании устройстве, которое реанимировали после получения от предыдущего владельца. А иногда под таким описанием и вовсе скрываются подделки, как эта пародия на TECNO Pova 5 Pro:

Вне зависимости от того, купили вы уже смартфон или нет, внимательно изучите его описание на сайте. Возможно, истинное происхождение устройства скрывается в дебрях характеристик, где скромно указано состояние: «бывший в употреблении» или «восстановленный».

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Дата выхода смартфона

Не исключено, что вам попался наглый продавец, решивший врать до конца, или, возможно, страницы товара уже не существует. Как в таком случае отличить восстановленный смартфон от нового? Можно, например, положиться на косвенный признак: дату выхода.

Как правило, восстановленными смартфонами являются модели, выпущенные минимум 2 года назад. Поэтому на всякий случай сравните дату выхода устройства и дату его покупки. Если между ними большой временной промежуток, то с высокой долей вероятности вы купили восстановленный аппарат. Впрочем, бывают исключения наподие смартфона Xiaomi Mi 11, выпущенного еще в начале 2021 года, многотысячные партии которого просто не успели вовремя распродать.

Купить новый Xiaomi Mi 11

Если Android-смартфон лежал на складе 2 года или даже год, то он не запустится до подключения к розетке или покажет всего 10-15% заряда, поскольку за такой промежуток времени аккумулятор успевает разрядиться. А вот восстановленный аппарат, скорее всего, будет заряжен минимум до 50%. И это — косвенный признак того, что перед вами подержанный смартфон.

Упаковка смартфона и его корпус

Еще один косвенный признак восстановленного телефона — его упаковка. Она может немного отличаться от оригинала. К сожалению, универсальных критериев здесь нет, поэтому придется искать в интернете обзоры, где отчетливо видна коробка смартфона на момент выхода и сравнивать со своей.

Также иногда отличается комплект поставки восстановленного телефона. Китайцы любят класть дополнительные аксессуары, которые подкупают владельца. Если, например, ни в одном обзоре не говорилось о наличии защитного стекла в коробке, то его наличие в вашем комплекте — явный признак восстановленного смартфона.

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Кроме того, стоит осмотреть свое устройство. Оно может быть восстановлено до идеального состояния, однако из-за некачественной сборки смартфона на мелком предприятии бывают заметны следы клея или зазоры между крышкой/дисплеем и торцами корпуса.

Как проверить IMEI телефона

У каждого смартфона есть IMEI — международный идентификатор мобильного оборудования. Если устройство поддерживает установку двух SIM-карт, то таких номеров будет два. Чтобы узнать IMEI, нужно ввести через номеронабиратель смартфона команду *#06#.

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Далее полученный IMEI нужно сравнивать с IMEI, указанным на коробке устройства, а также номером на корпусе (бывает выбит на слоте для установки SIM-карт). Если хотя бы в одном месте комбинация символов отличается, то перед вами точно восстановленный смартфон. При этом полное совпадение IMEI не дает гарантии новизны, ведь сборщику ничего не стоит узнать нужные цифры, а затем подготовить наклейку и сделать соответствующую гравировку на корпусе.

Но есть другой вариант — проверка гарантии смартфона от производителя. Она уточняется по IMEI или серийному номеру на сайте или по номеру службы поддержки бренда устройства. В случае, если смартфон был восстановлен, положенный срок (1 год), скорее всего, уже истек.