Как прокачать Ватсап на Андроид в 2024 году

WhatsApp для Android регулярно обновляется и получает новые функции, поэтому он постепенно догоняет Telegram и даже в чем-то опережает его. За счет этого мессенджеру удается не только сохранять старых пользователей, но и увеличивать их базу! И хоть на деле приложение кажется довольно простым, в нем есть масса крутых возможностей сделать его еще удобнее и безопаснее. Что самое интересное — прокачать Ватсап можно как при помощи встроенных функций, так и с использованием дополнительного софта. Собрали лучшие советы, как настроить мессенджер на Андроид.

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Как зайти в Ватсап без пароля

Чтобы войти в Ватсап без пароля, вы можете активировать ключи доступа. Это функция на основе Passkeys, которая хранит коды доступа прямо на устройстве и не передает их на сервера. Благодаря им вам нужно всего лишь разблокировать устройство при помощи отпечатка пальца или ПИН-кода. За основу берется Аккаунт Google, поэтому технология абсолютно безопасна.

Зайдите в Ватсап и перейдите в Настройки.

Нажмите «Аккаунт», затем — «Ключи доступа».

Нажмите «Создать ключ доступа», а в появившемся окне тапните «Продолжить».

Затем приложите палец к сканеру отпечатка и дождитесь уведомления о создании ключа доступа Ватсап.

Теперь вы можете войти в Ватсап без кода из СМС — достаточно лишь подтвердить авторизацию отпечатком пальца.

Можно ли спрятать чат в Ватсапе

Долгое время спрятать чат в Ватсапе можно было лишь путем добавления в архив. Но теперь вы можете установить пароль на переписку и скрыть ее с главного экрана: так она не будет мешаться и привлекать внимание, когда не нужно.

Откройте профиль пользователя, чат с которым хочется скрыть.

Перейдите в раздел «Закрытие чата».

Активируйте переключатель «Закрытие чата по отпечатку пальца».

Приложите палец к сканеру отпечатка, чтобы подтвердить скрытие переписки.

На главном экране WhatsApp появится вкладка «Закрытые чаты»: в нем будут оказываться все скрытые переписки в Ватсапе, которые вы скрыли таким способом. Текст сообщений из них не будет отображаться в уведомлениях, а для получения доступа нужно будет разблокировать смартфон по отпечатку или коду.

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Как сделать стикеры в Ватсап

Если вам наскучила переписка с друзьями, и вы ищете способ ее разнообразить, попробуйте сделать стикеры для Ватсап из собственных фотографий! Вот отличная бесплатная утилита, в которой есть все необходимые инструменты для обработки изображений. С ее помощью можно удалить фон с фотографии, добавить эмодзи, выбрать фигуру и не только.

В некоторых случаях можно использовать ИИ для создания стикера, который работает очень точно. Ну, а если вам лень делать свои, просто скачайте готовые наборы из встроенного магазина — там есть варианты на любой вкус и на все случаи жизни.

Сделать стикеры в Ватсап

Исчезающие сообщения в Ватсап

Если вы не хотите хранить переписку, чтобы не оставлять следов, включите исчезающие сообщения в Ватсапе. Они будут удаляться по истечении выбранного времени у всех участников, поэтому функция пригодится тем, кто переживает из-за конфиденциальности. Включить ее очень просто.

Зайдите в WhatsApp и перейдите в нужный чат.

Нажмите на имя пользователя и выберите «Исчезающие сообщения».

Выберите время, спустя которое сообщения в Ватсапе автоматически удалятся.

Нажмите «Автоматический таймер» и снова установите срок исчезающих сообщений для новых чатов.

Отправить исчезающее фото в Ватсап тоже очень легко: просто нажмите на единичку перед тем, как поделиться им с собеседником. Оно рассчитано на один просмотр, после чего автоматически удалится.

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Запретить звонки в Ватсап от неизвестных номеров

Многие пользователи в последнее время часто сталкиваются со спам-звонками от неизвестных номеров в Ватсап. К сожалению, в мессенджере, в отличие от Телеграм, нет возможности запретить их целиком, но есть способ отклонять их автоматически. Вот как это работает.

Зайдите в Ватсап и перейдите на вкладку Настройки.

Выберите «Конфиденциальность» и перейдите в пункт «Звонки».

Включите ползунок «Отключить звук для неизвестных номеров».

Теперь звонки от незнакомцев в WhatsApp будут тревожить вас намного меньше. Они не будут отображаться на экране смартфона, а автоматически будут отклоняться, что называется, после первого гудка. При этом он останется в памяти приложения, и вы сможете его увидеть на вкладке «Звонки».