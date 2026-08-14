Специалисты по безопасности из компании Group-IB описали реальный случай атаки, в котором связка из двух Android-вирусов сделала то, что раньше было не под силу даже самым опасным вредоносам 2026 года, о которых мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. Новый вирус не просто ворует деньги со счёта, а оформляет кредит на имя жертвы прямо в её же банковском приложении. Одновременно с этим злоумышленник в реальном времени считывает данные банковской карты через NFC.

Как связка SpyNote и WindRelay крадёт деньги и берёт кредит

По данным исследователей, атака начинается со звонка. Злоумышленник представляется сотрудником банка и говорит, что с картой жертвы возникла проблема. Дальше он под этим предлогом уговаривает установить на телефон приложение, которое на деле оказывается вирусом. Очень похоже на историю, когда мошенники просили загрузить мессенджер MAX.

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В основе схемы лежит троян удалённого доступа SpyNote. Во время звонка жертву уговаривают установить SpyNote под видом легитимного приложения и выдать ему разрешение на работу со специальными возможностями Android. После этого у злоумышленника появляется полный удалённый доступ к телефону. Проще говоря, атакующий видит экран и может действовать так, будто держит устройство в руках.

Дальше в дело вступает второй вирус. Атакующий незаметно устанавливает NFC-релей под названием WindRelay и подаёт заявку на кредит прямо через настоящее банковское приложение жертвы. В этот же момент звонящий просит приложить физическую карту к телефону и ввести PIN-код. WindRelay превращает смартфон в бесконтактный считыватель.

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Вирус захватывает данные для подтверждения платежа по NFC и в реальном времени пересылает их на устройство злоумышленника. Это позволяет ему проводить несанкционированные операции на реальных платёжных терминалах. То есть у атакующего оказываются сразу две вещи: оформленный на вас кредит и работающая копия платёжных данных вашей карты.

Чем этот вирус опаснее обычных банковских троянов

Большинство известных банковских вредоносов либо крадут данные карты, либо выводят деньги с уже имеющегося счёта. Здесь принципиально другое: злоумышленник добирается до денег, которых у жертвы ещё нет, — оформляет заём.

Ещё одна неприятная деталь — атака не полагается только на техническую уязвимость. Ключевое звено здесь человек: жертву телефонным разговором доводят до того, что она сама устанавливает вирус, выдаёт разрешения и прикладывает карту к телефону.

Защита от установки вируса и звонков «из банка»

Хорошая новость в том, что защита здесь строится на простых привычках, а не на дорогом софте. Защититься от таких атак проще, чем кажется, и первое правило — не устанавливать приложения из сторонних источников в обход Google Play.

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Собрали основные меры предосторожности в один список:

Не ставьте APK, которые вам кто-то прислал. Если приложения нет в Play Store, устанавливайте APK только из проверенного источника с хорошими отзывами и не ставьте файлы, случайно присланные в мессенджере или на почту.

Если приложения нет в Play Store, устанавливайте APK только из проверенного источника с хорошими отзывами и не ставьте файлы, случайно присланные в мессенджере или на почту. Не устанавливайте приложения по просьбе звонящего. Настоящий банк никогда не попросит скачать «программу для проверки» во время звонка.

Настоящий банк никогда не попросит скачать «программу для проверки» во время звонка. Осторожнее с вопросами по телефону. Некоторые вопросы звонящего специально составлены так, чтобы вытянуть из вас информацию, поэтому лучше просто положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру.

Некоторые вопросы звонящего специально составлены так, чтобы вытянуть из вас информацию, поэтому лучше просто положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру. Никогда не прикладывайте карту к телефону и не вводите PIN по просьбе человека на другом конце линии.

Это не стопроцентная защита, но такие привычки заметно снижают риск установить вирус, который крадёт данные карт или оформляет кредиты на ваше имя. А в случае с заёмами также действует самозапрет на кредит, который можно включить на Госуслугах по нашей инструкции.