Рассказывал уже, как установить приложение СберБанк на Android — процедура несложная. Но любое установленное приложение можно удалить, и вопрос «что будет с деньгами» задают удивительно часто. Ответ не такой очевидный, каким кажется на первый взгляд. Разбираю по порядку, что будет, если удалить СберБанк, и держу главное напоследок.

Что хранится в приложении СберБанк

Прежде чем нажимать «Удалить», полезно понять, что именно находится внутри приложения СберБанк. Многие думают, что удаляют просто иконку. На самом деле вместе с приложением исчезает следующее:

сохраненный PIN-код и настройки биометрии для входа;

данные о привязанных картах в кошельке устройства;

история операций в кэше (та, что отображалась без интернета);

шаблоны переводов и сохраненные получатели;

настройки уведомлений и персонализация интерфейса.

Отдельно стоит упомянуть СберПрайм. Многие подключают промопериод при установке приложения и потом забывают об этом. После удаления приложения подписка не отключается автоматически (деньги продолжают списываться). Перед удалением в любом случае стоит проверить, нет ли активных подписок, и узнать, как отключить СберПрайм, чтобы не платить за него после удаления.

Когда опасно удалять СберБанк на Android

Есть несколько ситуаций, когда удаление СберБанк на телефоне может создать реальные проблемы, которыми активно делятся подписчики канала AndroidInsider.ru в мессенджере MAX. Не катастрофу, но неприятности — точно. Опасные сценарии:

незавершенный перевод или заявка (если операция еще обрабатывается, отследить ее статус без приложения будет сложно);

активный кредит или ипотека (приложение удобно для контроля графика платежей и получения уведомлений о списаниях);

забытый пароль от Сбер ID (без приложения восстановить доступ к аккаунту значительно сложнее и дольше);

привязанная карта к другим сервисам через СберPay (после удаления приложения эти привязки могут нарушиться);

активный промопериод СберПрайм (удаление не отменяет подписку, и деньги спишутся в нужный день).

Также стоит знать про платные оповещения. Как отключить уведомления СберБанка за 99 рублей, разбирали отдельно. Там объясняется, что СМС-уведомления в Сбере платные, и после удаления приложения они автоматически не отключаются. Деньги будут списываться дальше.

Что будет, если удалить СберБанк на Android

Разбираю по порядку — от очевидного к главному, чтобы у вас не оставалось вопросов:

Автоплатежи и подписки. Это самое неприятное. Все автоплатежи — за ЖКХ, интернет, телефон, стриминговые сервисы — привязаны к банковскому счету, а не к приложению. После удаления приложения СберБанк Онлайн они продолжат работать в штатном режиме. Деньги будут списываться в назначенные даты. Отследить и отменить их без приложения можно только через сайт online.sberbank.ru или в отделении банка (это значительно менее удобно).

Доступ к счету. Деньги в приложении СберБанк — это распространенное заблуждение. Деньги хранятся не в приложении, а на банковских счетах в Сбере. Счета существуют независимо от того, установлено приложение или нет. Удаление приложения — это удаление инструмента доступа к счету, а не самого счета. СберБанк без денег не остается ни при каком сценарии удаления приложения.

Что будет с деньгами? Ничего. Абсолютно ничего. Деньги в СберБанке останутся на счетах в полном объеме. СберБанк выводит деньги только по вашей команде — удаление приложения такой командой не является. Доступ к деньгам сохранится через сайт, через другой смартфон после повторной установки или через банкомат.

Стоит ли удалять приложение СберБанк

Удалить имеет смысл, если:

вы перешли в другой банк и больше не пользуетесь Сбером;

приложение занимает много места, а пользуетесь им крайне редко;

вас беспокоит безопасность (например, потеряли телефон и хотите удалить приложение удаленно).

Удалять не стоит, если:

у вас активный кредит или ипотека в Сбере;

есть автоплатежи, которые важно отслеживать;

вы регулярно получаете уведомления о поступлениях на карту.

Если причина удаления — раздражающие уведомления или неудобный интерфейс, это решается настройками. Про то, как удобно настроить приложение СберБанк, читайте отдельно. Иногда достаточно пяти минут настройки, чтобы приложение перестало раздражать.

Как правильно удалить СберБанк на Android

Если решение удалить СберБанк Онлайн принято, действуйте по чек-листу. Это займет 10-15 минут и убережет от неприятных сюрпризов. Перед удалением:

Откройте приложение и проверьте раздел «Подписки» — отключите все активные подписки, включая СберПрайм. Зайдите в «Платежи — Автоплатежи» и запишите или отмените все активные автоматические списания. Скачайте нужные чеки и справки — после удаления локальные файлы будут потеряны. Запомните или запишите логин от Сбер ID — без него восстановить доступ будет сложнее. Убедитесь, что нет незавершенных операций или активных заявок.

Само удаление:

Нажмите и удерживайте иконку СберБанк на главном экране. Выберите «Удалить» или перетащите в корзину. Подтвердите удаление.

Нажмите и удерживайте иконку СберБанк на главном экране. Выберите «Удалить» или перетащите в корзину. Подтвердите удаление.

Либо через настройки: «Настройки — Приложения — СберБанк — Удалить». Второй способ надежнее (гарантированно удаляет и само приложение, и его кэш). Удалить СберБанк на Android можно в любой момент и также в любой момент установить обратно из Google Play или RuStore.