Apple, в отличие от той же Google, основа политики которой уже много лет состоит в открытости, всегда старалась закрываться от внешнего мира и не только не пускать к себе в экосистему чужеродную продукцию, но и не выпускать вовне свою. По этой причине пользователи Android никогда не имели доступа ни к iTunes, ни к Apple TV+, ни тем более к iCloud. Единственным исключением, которое сделала Apple, был музыкальный сервис Apple Music, появившийся в Google Play практически одновременно с релизом на iOS. Но, учитывая, что в Купертино не делали таких исключений ни до, ни после, можно подумать, что и это было сделано если не случайно, то явно под влиянием чего-то или кого-то со стороны. Вот только на этом исключения не закончились.

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Долгое время пользователям, которые совмещали использование и iOS, и Android, было практически нереально синхронизировать свои устройства и облака друг с другом. Нет, конечно, существовали методы взаимодействия iCloud и Android, но работали они настолько специфично, что назвать их иначе, как костылями, не поворачивался язык. Однако в какой-то момент Apple решила немного изменить сложившуюся парадигму и представила мобильную версию веб-сервиса iCloud, доступ к которому теперь можно получить не только на iOS, но и на Android.

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К сожалению, Apple предпочла не делать отдельного приложения iCloud для Android, да и не открывать пользователям враждебной платформы всех его возможностей, впрочем, тоже. Однако теперь у владельца любого смартфона на базе ОС от Google есть возможность открыть сайт iCloud.com и скачать оттуда все фотографии, которые там уже есть, либо загрузить туда те, которых там ещё нет. Соглашусь, воспользоваться нативным клиентом было бы куда проще и удобнее, но сам факт того, что Apple немного смягчилась по отношению к Android и позволила посторонним хоть как-то взаимодействовать со своим облаком, уже чего-то стоит.

Как скачать фото из iCloud

Откройте браузер на своём смартфоне и перейдите по адресу iCloud.com;

Авторизуйтесь со своей учётной записью Apple ID и подтвердите вход кодом двухфакторной аутентификации;

Перейдите в раздел «Фото» и в верхней части экрана нажмите «Выбрать»»;

Отметьте нужные фотографии и видеозаписи, нажмите клавишу круга с тремя точками и подтвердите загрузку;

Дождитесь окончания загрузки в память своего смартфона, после чего перенесите снимки в тот раздел, где они должны храниться.

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Будьте внимательны: если выбрать несколько снимков или видеозаписей, они автоматически объединятся в архив с расширением zip и будут загружены на устройство исключительно в папке. Поэтому, если у вас не установлен архиватор, который позволит распаковать фотки из облака, лучше всего будет скачивать их по одной. В противном случае вы банально не сможете получить к ним доступ и вам придётся либо удалить папку, либо уже постфактум установить архиватор, коих в Google Play просто миллионы, и только после этого заниматься разахивированием. Впрочем, поскольку в этом нет никакой проблемы, то и к недостаткам мы эту особенность относить не будем.

Почему нет iCloud для Android

Стоит ли рассчитывать на то, что Apple когда-либо выпустит приложение iCloud для Android? На мой взгляд, нет. Дело в том, что по умолчанию компания предлагает довольно малый объём хранилища, которым большинство пользователей iOS пользуются только потому, что это штатный облачный сервис, предназначенный для резервного копирования. На Android же его роль исполняет сервис Google Drive, который, во-первых, лучше интегрирован с операционной системой, а, во-вторых, предотавляет втрое больше бесплатной памяти. Поэтому пользуйтесь веб-версией iCloud, если такая необходимость у вас есть, и радуйтесь, потому что лучшего уже, вероятнее всего, не будет.