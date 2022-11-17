Как слушать Spotify в России бесплатно после санкций. Гарантированно рабочий способ

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Spotify официально зашёл на российский рынок только в 2020 году после множества сложностей и перипетий, уже в самом начале 2022-го сервис был вынужден покинуть его. Мы не будем рассуждать о правильности этого поступка и его возможного влияния на бизнес компании, а затронем только практическую сторону вопроса. Ведь многие из нас наверняка с тех пор неоднократно искали обходные пути, как слушать Спотифай в России. Но, скорее всего, так ничего и не найдя, отказывались от этой затеи. А, между тем, возможность вернуть Spotify на Android сегодня есть, и ей надо пользоваться.

Как слушать Spotify в России бесплатно после санкций. Гарантированно рабочий способ. Spotify в России всё равно работает, если открывать его через VPN. Фото.

Spotify в России всё равно работает, если открывать его через VPN

Как настроить VPN на Android

Поскольку Spotify в Google Play больше нет, а его распространение в виде APK шведская компания тщательно пресекает, очевидно, что пытаться найти установочный файл приложения на стороне не имеет смысла. Во-первых, так вы рискуете нарваться на проблемную версию клиента, которая далеко не факт, что вообще заработает. А, во-вторых, это попросту небезопасно. Но выход есть.

Аналогичный способ слушать Spotify в России есть и для iPhone. Мы подробно описали его по этой ссылке, поэтому, если вы пользуетесь смартфоном от Apple, переходите и читайте.

Он заключается в том, чтобы установить веб-версию Спотифай. По сути, всё, что от вас требуется, — это просто добавить иконку сайта стриингового сервиса себе на рабочий стол. Из-за того, что разработчики Spotify адаптировали его под стандарт PWA (о том, что это такое, можете почитать в отдельной статье), после установки сайт будет работать почти как нативное приложение. У него даже строки URL не будет.

Но первым делом нам потребуется установить VPN, потому что без него ничего не выйдет.

  • Скачайте VPN Turkey из Google Play (это бесплатный VPN с нужными нам серверами, но вы можете использовать любой друго);
  • Запустите и добавьте конфигурацию;
Как настроить VPN на Android. Лучше всего Спотифай в России работает через Турецкий ВПН. По крайней мере, у меня. Фото.

Лучше всего Спотифай в России работает через Турецкий ВПН. По крайней мере, у меня

  • Выберите любой турецкий сервер;
  • Подключитесь и переходите к следующему этапу.

Скачать VPN Turkey

Как переключить регион в Спотифай

Следующий этап заключается в том, чтобы изменить страну в Spotify. Это необходимо, чтобы ваше местоположение (которое имитирует VPN) совпадало с регионом, где сервис ещё работает. В нашем случае это Турция. В принципе, можно выбрать и любой другой. Но мой опыт показал, что с другими странами могут возникать проблемы, а с турецкими сегментом их нет. Так что не надо изобретать велосипед.

  • Перейдите на сайт spotify.com и авторизуйтесь (не используйте системы авторизации Apple и Google);
  • Откройте настройки профиля и пролистайт вниз;
Как переключить регион в Спотифай. Иногда страна меняется автоматически, но, если этого не произошло, её придётся сменить вручную. Фото.

Иногда страна меняется автоматически, но, если этого не произошло, её придётся сменить вручную

  • В графе выбора страны выберите Турцию;
  • Сохраните изменения и вернитесь к разделу с музыкой.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Если всё было сделано правильно, а VPN работает исправно, вы увидите медиатеку Spotify, которая будет доступно без каких-либо ограничений. Независимо от того, какой аккаунт вы будете использовать — старый или новый — вам скорее всего придётся настроить систему рекомендаций заново. Для этого необходимо выбрать исполнителей, которые вам нравятся, и сервис автоматически подберёт похожие. С этим у него проблем нет. Правда, готовьтесь к тому, что первое время Spotify будет рекомендовать в том числе треки турецких авторов, но со временем это пройдёт.

Как установить Спотифай на Андроид

Теперь остаётся сделать так, чтобы пользоваться Спотифаем в России было удобно — а именно добавить его веб-версию себе на рабочий стол смартфона. Ведь каждый раз открывать сайт сервиса будет не очень удобно. А запустить иконку стриминга прямо с экрана — вполне себе ок. Тем более, что сделать это может любой желающий, независимо от марки и модели используемого устройства.

Как установить Спотифай на Андроид. Благодаря PWA нативное приложение можно вообще не устанавливать. Фото.

Благодаря PWA нативное приложение можно вообще не устанавливать

  • Выберите добавление иконки на домашний экран;
  • Выберите название приложения и подтвердите действие.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

После этого у вас на рабочем столе должна появиться иконка приложения Spotify. Она имеет почти такой же вид, как пиктограмма нативного клиента. А интерфейс веб-версии почти неотличим от полноценной версии из Google Play, которая в российском сегменте каталога сейчас отсутствует. Так что с технической точки зрения для конечного пользователя нет никакой разницы, каким приложением пользоваться.

К сожалению, оплатить Спотифай из России сегодня нельзя. Даже если вы воспользуетесь международной картой MasterCard от maps.me, о которой мы недавно рассказывали, оплата не пройдёт. Сначала я думал, что это связано с ограничениями турецкого региона, потому что в Турции транзакции за онлайн-сервисы проходят со скрипом, если вы используете не местную карту. Однако затем я несколько раз поменял регионы, и всё равно ничего не вышло.

Бесплатный Спотифай в России

Бесплатный Спотифай в России. Турецкий Спотифай Премиум стоит 21 лиру или около 75 рублей в месяц. Но оплатить подписку из России, к сожалению, не получается. Фото.

Турецкий Спотифай Премиум стоит 21 лиру или около 75 рублей в месяц. Но оплатить подписку из России, к сожалению, не получается

Плохо ли это? Ну, глобально — нет. Всё-таки сама по себе возможность вернуть Спотифай в России — это уже положительный аспект, пусть даже в бесплатном режиме. Тем более, что как таковых ограничений он не имеет. Вот чем базовый тариф отличается от премиального, за который нужно платить:

  • Нельзя скачивать музыку для офлайн-прослушивания;
  • Нельзя перематывать больше 6 треков в час (по сути, режим радио);
  • Воспроизведение будет время от времени прерывать реклама;
  • Стандартное качество звука — 160 кбит/с (по подписке до 320 кбит/с).

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Бесплатный Spotify работает по принципу чуть более продвинутого радио. В основном таковым его делает ограничение на перемотку треков. Однако благодаря продвинутым алгоритмам рекомендаций треки на площадке подбираются очень хорошо. Так что как таковой необходимости мотать их у вас скорее всего не будет. В результате платная подписка на Спотифай становится как будто бы и не нужна вовсе. А, если подключиться к стримингу через США, то и рекламы в Spotify быть не должно.

Теги
Лонгриды для вас
Лучшие бесплатные игры для Android с открытым миром

Многие игры отличатся жанрами по принцип того, что надо делать. Шутеры, чтобы пострелять, квесты, чтобы подумать, гонки, чтобы гонять и так далее. Но есть игры, которые выносятся в отдельный жанр игр с открытым миром, хотя они предлагаю несколько жанров внутри себя. Просто в них можно делать все так, как вы захотите, а это уже стоит вынесения в отдельный жанр. Мы собрали для вас несколько отличных бесплатных игр с открытым миром, которых вам хватит не на одну неделю, если вы решите попробовать все из них.

Читать далее
Отличия экранов OLED, AMOLED и POLED. Здесь всё, что вы должны знать

Наверное, вы знаете, что двумя самыми распространенными типами экранов являются IPS и AMOLED. Мы уже рассказывали о разнице двух самых популярных видов матриц, однако, глядя на характеристики смартфона, у вас могут возникнуть и другие вопросы. Так, вместо AMOLED в графе «Тип экрана» производители нередко указывают OLED, POLED, Super AMOLED или Dynamic AMOLED. В чем же заключается отличие между этими видами матриц, и есть ли принципиальная разница между AMOLED и Super AMOLED? Давайте разбираться.

Читать далее
Что такое Ambient Mode на Андроид и как им пользоваться

Наш Телеграм-чат - не только место общения и обсуждения смартфонов, но и настоящий источник полезной информации, из которого можно почерпнуть много нового. Так наши читатели нам подкидывают темы для размышления: недавно один из наших подписчиков поинтересовался, куда пропал Ambient Mode на Android 11. Впрочем, необходимо рассказать поподробнее не только об исчезновении этой функции, но и о том, что она вообще из себя представляет, так как читают наши статьи даже фанаты Apple, которые, вероятно, не знают о ней в принципе. Так что, ловите нашу интересную статью об Ambient Mode на Android и зачем он нужен.

Читать далее
Новый комментарий