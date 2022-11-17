Как слушать Spotify в России бесплатно после санкций. Гарантированно рабочий способ

Несмотря на то что Spotify официально зашёл на российский рынок только в 2020 году после множества сложностей и перипетий, уже в самом начале 2022-го сервис был вынужден покинуть его. Мы не будем рассуждать о правильности этого поступка и его возможного влияния на бизнес компании, а затронем только практическую сторону вопроса. Ведь многие из нас наверняка с тех пор неоднократно искали обходные пути, как слушать Спотифай в России. Но, скорее всего, так ничего и не найдя, отказывались от этой затеи. А, между тем, возможность вернуть Spotify на Android сегодня есть, и ей надо пользоваться.

Как настроить VPN на Android

Поскольку Spotify в Google Play больше нет, а его распространение в виде APK шведская компания тщательно пресекает, очевидно, что пытаться найти установочный файл приложения на стороне не имеет смысла. Во-первых, так вы рискуете нарваться на проблемную версию клиента, которая далеко не факт, что вообще заработает. А, во-вторых, это попросту небезопасно. Но выход есть.

Аналогичный способ слушать Spotify в России есть и для iPhone. Мы подробно описали его по этой ссылке, поэтому, если вы пользуетесь смартфоном от Apple, переходите и читайте.

Он заключается в том, чтобы установить веб-версию Спотифай. По сути, всё, что от вас требуется, — это просто добавить иконку сайта стриингового сервиса себе на рабочий стол. Из-за того, что разработчики Spotify адаптировали его под стандарт PWA (о том, что это такое, можете почитать в отдельной статье), после установки сайт будет работать почти как нативное приложение. У него даже строки URL не будет.

Но первым делом нам потребуется установить VPN, потому что без него ничего не выйдет.

Скачайте VPN Turkey из Google Play (это бесплатный VPN с нужными нам серверами, но вы можете использовать любой друго);

Запустите и добавьте конфигурацию;

Выберите любой турецкий сервер;

Подключитесь и переходите к следующему этапу.

Скачать VPN Turkey

Как переключить регион в Спотифай

Следующий этап заключается в том, чтобы изменить страну в Spotify. Это необходимо, чтобы ваше местоположение (которое имитирует VPN) совпадало с регионом, где сервис ещё работает. В нашем случае это Турция. В принципе, можно выбрать и любой другой. Но мой опыт показал, что с другими странами могут возникать проблемы, а с турецкими сегментом их нет. Так что не надо изобретать велосипед.

Перейдите на сайт spotify.com и авторизуйтесь (не используйте системы авторизации Apple и Google);

Откройте настройки профиля и пролистайт вниз;

В графе выбора страны выберите Турцию;

Сохраните изменения и вернитесь к разделу с музыкой.

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Если всё было сделано правильно, а VPN работает исправно, вы увидите медиатеку Spotify, которая будет доступно без каких-либо ограничений. Независимо от того, какой аккаунт вы будете использовать — старый или новый — вам скорее всего придётся настроить систему рекомендаций заново. Для этого необходимо выбрать исполнителей, которые вам нравятся, и сервис автоматически подберёт похожие. С этим у него проблем нет. Правда, готовьтесь к тому, что первое время Spotify будет рекомендовать в том числе треки турецких авторов, но со временем это пройдёт.

Как установить Спотифай на Андроид

Теперь остаётся сделать так, чтобы пользоваться Спотифаем в России было удобно — а именно добавить его веб-версию себе на рабочий стол смартфона. Ведь каждый раз открывать сайт сервиса будет не очень удобно. А запустить иконку стриминга прямо с экрана — вполне себе ок. Тем более, что сделать это может любой желающий, независимо от марки и модели используемого устройства.

Перейдите на сайт open.spotify.com со смартфона;

Нажмите на кнопку контекстного меню в браузере;

Выберите добавление иконки на домашний экран;

Выберите название приложения и подтвердите действие.

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После этого у вас на рабочем столе должна появиться иконка приложения Spotify. Она имеет почти такой же вид, как пиктограмма нативного клиента. А интерфейс веб-версии почти неотличим от полноценной версии из Google Play, которая в российском сегменте каталога сейчас отсутствует. Так что с технической точки зрения для конечного пользователя нет никакой разницы, каким приложением пользоваться.

К сожалению, оплатить Спотифай из России сегодня нельзя. Даже если вы воспользуетесь международной картой MasterCard от maps.me, о которой мы недавно рассказывали, оплата не пройдёт. Сначала я думал, что это связано с ограничениями турецкого региона, потому что в Турции транзакции за онлайн-сервисы проходят со скрипом, если вы используете не местную карту. Однако затем я несколько раз поменял регионы, и всё равно ничего не вышло.

Бесплатный Спотифай в России

Плохо ли это? Ну, глобально — нет. Всё-таки сама по себе возможность вернуть Спотифай в России — это уже положительный аспект, пусть даже в бесплатном режиме. Тем более, что как таковых ограничений он не имеет. Вот чем базовый тариф отличается от премиального, за который нужно платить:

Нельзя скачивать музыку для офлайн-прослушивания;

Нельзя перематывать больше 6 треков в час (по сути, режим радио);

Воспроизведение будет время от времени прерывать реклама;

Стандартное качество звука — 160 кбит/с (по подписке до 320 кбит/с).

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Бесплатный Spotify работает по принципу чуть более продвинутого радио. В основном таковым его делает ограничение на перемотку треков. Однако благодаря продвинутым алгоритмам рекомендаций треки на площадке подбираются очень хорошо. Так что как таковой необходимости мотать их у вас скорее всего не будет. В результате платная подписка на Спотифай становится как будто бы и не нужна вовсе. А, если подключиться к стримингу через США, то и рекламы в Spotify быть не должно.