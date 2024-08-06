Xiaomi не будет упрощать отключение рекламы в своих смартфонах. Говорит, это никому не нужно

Xiaomi давно зарекомендовала себя как производитель функциональных и при этом недорогих смартфонов. Однако за низкие цены нужно чем-то платить, и пользователи фирменных аппаратов бренда платят наличием встроенной в прошивку рекламы. Хотя отключить ее возможно, этот процесс сложен и многим попросту непонятен. Понятное дело, что Xiaomi специально вставляет пользователям палки в колеса. Вот только прикрывается она совершенно иными причинами, нежели опасением растерять заработок.

Отключение рекламы в HyperOS одной кнопкой

Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что Xiaomi занимается разработкой универсального переключателя, который позволит отключать всю рекламу в HyperOS одной кнопкой. Однако в официальном заявлении компания категорически отвергла эту идею, заявив, что планирует всего лишь сократить предустановленных приложений. А вот переключателя для отключения рекламы в прошивке не будет якобы потому, что им просто никто не будет пользоваться.

Мы пересматриваем нашу бизнес-стратегию, чтобы улучшить пользовательский опыт за счет сокращения предустановленных приложений и средств отображения контента. Уже очень скоро пользователи увидят эти результаты в новых флагманских смартфонах Xiaomi. Однако наша философия заключается в том, чтобы вносить изменения, которые одинаково доступны и полезны всем нашим клиентам, поэтому в настоящее время мы не планируем добавлять переключатель для отключения рекламы, который, по сути, обнаружит и будет использовать лишь небольшое количество пользователей, — говорится в заявлении компании.

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Безусловно, единый переключатель для отключения системной рекламы в смартфонах Сяоми был бы более доступным и полезным, чем текущий подход. В настоящее время пользователям необходимо проделать слишком много манипуляций, чтобы отключить рекламу. Дело в том, что она отключается для каждого приложения в отдельности, что отнимает много времени. Поэтому позиция Xiaomi выглядит крайне лицемерной и неискренней.

Почему в прошивке Xiaomi есть реклама

Наличие рекламы в интерфейсе MIUI (прежнее название) остается постоянным источником раздражения для многих пользователей, поэтому большинство из них предпочитает отключить ее. Причем бесит даже не столько присутствие рекламы, сколько навязчивость ее исполнения. Баннеры, которые лезут на вас отовсюду, буквально ухудшают общее впечатление от использования устройства, а в ряде случаев еще и тормозят его. Поэтому процесс ее отключения является серьезной проблемой для многих пользователей Xiaomi.

Другое дело, что реклама — это один из способов, которым компания зарабатывает деньги. Если устройство дешевое и предлагает функции, сопоставимые с более дорогими брендами, это означает, что компания получает свою прибыль из других источников, в том числе от продвижения чужих товаров.

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Поэтому единый переключатель для отключения всей системной рекламы может навредить Xiaomi. Это предложило бы быстрое и простое решение проблемы и улучшило бы пользовательский опыт. Но в таком случае компании придется повысить цены на свои устройства, чего бы она точно не хотела. Осталось только донести это до потребителя.

Как отключить рекламу на Xiaomi

Несмотря на отсутствие универсального переключателя, существует несколько способов минимизировать или полностью отключить рекламу на устройствах Xiaomi.

Отключение рекламы в системных приложениях:

Откройте «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Реклама»;

Отключите опцию «Персонализированная реклама»;

В каждом системном приложении (например, «Безопасность», «Темы», «Музыка») найдите пункт «Настройки» и отключите опцию показа рекламных предложений.

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Несмотря на то что вам придется проделать эту операцию несколько раз, в зависимости от количества приложений, в которых вы хотите отключить рекламу, ничего невыполнимого в процедуре нет. Разве что некоторые сервисы могут потребовать повторного отключения баннеров после обновления HyperOS, так как Xiaomi нередко сбрасывает эти установки в результате установки апдейтов. А иногда они просто сами обнуляются спустя 90 дней.

Почему реклама в MIUI включается сама

Если наличие рекламы в системе является для вас критичным фактором, стоит рассмотреть альтернативные бренды смартфонов, которые не используют встроенную рекламу в своих устройствах. Но помните, что отсутствие рекламы может означать более высокую стоимость устройства. Однако для многих пользователей это является оправданной платой за более комфортный опыт использования смартфона.

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В конце концов, чудес не бывает, и, то, что Xiaomi продолжает балансировать между предоставлением доступных устройств и монетизацией своей пользовательской базы через рекламу, является прямым следствием желания компании оставаться коммерчески успешной. Тем более, что она не лишает нас с вами возможности отключить рекламу совсем. Просто пользователи не желают сделать хоть что-то для своего собственного комфорта, и это сложно назвать иначе как паразитированием.