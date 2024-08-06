Xiaomi не будет упрощать отключение рекламы в своих смартфонах. Говорит, это никому не нужно

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов

Xiaomi давно зарекомендовала себя как производитель функциональных и при этом недорогих смартфонов. Однако за низкие цены нужно чем-то платить, и пользователи фирменных аппаратов бренда платят наличием встроенной в прошивку рекламы. Хотя отключить ее возможно, этот процесс сложен и многим попросту непонятен. Понятное дело, что Xiaomi специально вставляет пользователям палки в колеса. Вот только прикрывается она совершенно иными причинами, нежели опасением растерять заработок.

Xiaomi не будет упрощать отключение рекламы в своих смартфонах. Говорит, это никому не нужно. Xiaomi не хочет облегчать отключение рекламы в HyperOS. Фото: Nextpit. Фото.

Xiaomi не хочет облегчать отключение рекламы в HyperOS. Фото: Nextpit

Отключение рекламы в HyperOS одной кнопкой

Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что Xiaomi занимается разработкой универсального переключателя, который позволит отключать всю рекламу в HyperOS одной кнопкой. Однако в официальном заявлении компания категорически отвергла эту идею, заявив, что планирует всего лишь сократить предустановленных приложений. А вот переключателя для отключения рекламы в прошивке не будет якобы потому, что им просто никто не будет пользоваться.

Отключение рекламы в HyperOS одной кнопкой. В прошивке смартфонов Xiaomi куча рекламы, но узнаешь об этом только после покупки. Фото.

В прошивке смартфонов Xiaomi куча рекламы, но узнаешь об этом только после покупки

Мы пересматриваем нашу бизнес-стратегию, чтобы улучшить пользовательский опыт за счет сокращения предустановленных приложений и средств отображения контента. Уже очень скоро пользователи увидят эти результаты в новых флагманских смартфонах Xiaomi. Однако наша философия заключается в том, чтобы вносить изменения, которые одинаково доступны и полезны всем нашим клиентам, поэтому в настоящее время мы не планируем добавлять переключатель для отключения рекламы, который, по сути, обнаружит и будет использовать лишь небольшое количество пользователей, — говорится в заявлении компании.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Безусловно, единый переключатель для отключения системной рекламы в смартфонах Сяоми был бы более доступным и полезным, чем текущий подход. В настоящее время пользователям необходимо проделать слишком много манипуляций, чтобы отключить рекламу. Дело в том, что она отключается для каждого приложения в отдельности, что отнимает много времени. Поэтому позиция Xiaomi выглядит крайне лицемерной и неискренней.

Почему в прошивке Xiaomi есть реклама

Наличие рекламы в интерфейсе MIUI (прежнее название) остается постоянным источником раздражения для многих пользователей, поэтому большинство из них предпочитает отключить ее. Причем бесит даже не столько присутствие рекламы, сколько навязчивость ее исполнения. Баннеры, которые лезут на вас отовсюду, буквально ухудшают общее впечатление от использования устройства, а в ряде случаев еще и тормозят его. Поэтому процесс ее отключения является серьезной проблемой для многих пользователей Xiaomi.

Другое дело, что реклама — это один из способов, которым компания зарабатывает деньги. Если устройство дешевое и предлагает функции, сопоставимые с более дорогими брендами, это означает, что компания получает свою прибыль из других источников, в том числе от продвижения чужих товаров.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АНДРОИД

Поэтому единый переключатель для отключения всей системной рекламы может навредить Xiaomi. Это предложило бы быстрое и простое решение проблемы и улучшило бы пользовательский опыт. Но в таком случае компании придется повысить цены на свои устройства, чего бы она точно не хотела. Осталось только донести это до потребителя.

Как отключить рекламу на Xiaomi

Несмотря на отсутствие универсального переключателя, существует несколько способов минимизировать или полностью отключить рекламу на устройствах Xiaomi.

Как отключить рекламу на Xiaomi. В зависимости от приложения способ отключения рекламы может отличаться. Фото.

В зависимости от приложения способ отключения рекламы может отличаться

Отключение рекламы в системных приложениях:

  • Откройте «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Реклама»;
  • Отключите опцию «Персонализированная реклама»;
  • В каждом системном приложении (например, «Безопасность», «Темы», «Музыка») найдите пункт «Настройки» и отключите опцию показа рекламных предложений.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО

Несмотря на то что вам придется проделать эту операцию несколько раз, в зависимости от количества приложений, в которых вы хотите отключить рекламу, ничего невыполнимого в процедуре нет. Разве что некоторые сервисы могут потребовать повторного отключения баннеров после обновления HyperOS, так как Xiaomi нередко сбрасывает эти установки в результате установки апдейтов. А иногда они просто сами обнуляются спустя 90 дней.

Почему реклама в MIUI включается сама

Почему реклама в MIUI включается сама. В смартфонах Huawei нет рекламы от слова совсем. Фото.

В смартфонах Huawei нет рекламы от слова совсем

Если наличие рекламы в системе является для вас критичным фактором, стоит рассмотреть альтернативные бренды смартфонов, которые не используют встроенную рекламу в своих устройствах. Но помните, что отсутствие рекламы может означать более высокую стоимость устройства. Однако для многих пользователей это является оправданной платой за более комфортный опыт использования смартфона.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ ANDROIDINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ

В конце концов, чудес не бывает, и, то, что Xiaomi продолжает балансировать между предоставлением доступных устройств и монетизацией своей пользовательской базы через рекламу, является прямым следствием желания компании оставаться коммерчески успешной. Тем более, что она не лишает нас с вами возможности отключить рекламу совсем. Просто пользователи не желают сделать хоть что-то для своего собственного комфорта, и это сложно назвать иначе как паразитированием.

Теги
Лонгриды для вас
У Xiaomi есть секретная функция, которая спасет вас, если не работают кнопки на телефоне. Вот как ее включить

Каким бы надежным производителем ни считалась компания Xiaomi, владельцы ее устройств рано или поздно сталкиваются с проблемой, из-за которой на телефоне перестали работать кнопки. Это может касаться как качельки регулировки громкости, так и клавиши питания. Специально для подобных случаев компания предусмотрела специальную функцию Xiaomi, позволяющую заменить неработающие кнопки.

Читать далее
Эти смартфоны заставили меня полюбить Xiaomi. Признавайтесь, пользовались ими?

До 2018 года компания Xiaomi для меня стояла в одном ряду с Meizu и другими заштатными производителями, многие из которых с тех пор успели кануть в лету. Но именно тогда китайский бренд начал активную борьбу за лидерство на рынке смартфонов, в течение пары последующих лет выпустив несколько очень крутых устройств. Уверен, многие из вас до сих пор вспоминают о них с теплотой, а я их считаю лучшими смартфонами Xiaomi за всю историю.

Читать далее
Xiaomi выпустила топовые смарт-часы 2024 года: 3 модели на любой вкус

В конце прошлой недели состоялась большая презентация Xiaomi, главными героями которой стали смартфоны Xiaomi 14. Вместе с тем на мероприятии были показаны и другие устройства компании. В частности, умные часы Xiaomi. Причем каждая модель получилась на редкость уникальной. Тут и продвинутый фитнес-браслет, и часы с функцией звонка, и даже смарт-часы, поддерживающие бесконтактные платежи. Посмотрим по порядку, какие деньги и за что просят китайцы.

Читать далее