Как включить ночной режим на камере Android-смартфона и для чего это нужно

Уже 10 лет назад смартфоны научились хорошо фотографировать днем, но в ночное время и при недостатке освещения в помещении они продолжали пасовать. Бывает, сделаешь снимок, а на нем — темнота без намека на какие-либо детали. Сейчас ситуация изменилась, и за высокое качество снимков при плохом освещении мы не в последнюю очередь должны благодарить ночной режим камеры на Андроид. Разберемся, в чем заключаются его преимущества по сравнению с авторежимом и как включается ночная съемка.

Как работает ночной режим съемки

При повседневной съемке на телефон важна скорость. Необходимо, чтобы камера как можно быстрее сделала снимок, и с этой целью при хорошем освещении в авторежиме выставляется минимальная выдержка. Снимок получается моментально, благодаря чему фотография просто не успевает смазаться.

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В ночном режиме на Андроид такой трюк не прокатит. При плохом освещении короткая выдержка мешает, не позволяя камере смартфона захватить достаточное количество света. Поэтому ночной режим съемки работает иначе. В нем выдержка увеличивается, а еще задействуется искусственный интеллект. По сути, смартфон делает серию снимков, которые затем соединяются в одно целое. Так наше устройство по крупицам собирает информацию, чтобы получилась яркая фотография.

Разница между фото в автоматическом и ночном режиме камеры может быть менее или более существенной в зависимости от характеристик сенсора, особенностей процессора и алгоритмов обработки изображения. Но во всех случаях ночная съемка помогает сделать фотографии ярче, что очень важно при недостатке освещения.

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Как включить ночной режим камеры

Включить ночной режим камеры можно не на всех смартфонах. На дешевых и старых устройствах, выпущенных до 2019 года, он отсутствует, но на большинстве современных моделей опция все-таки предусмотрена. Она располагается в основном меню приложения «Камера», где называется «Ночь», «Ночной режим» или «Super Night». Если вы не можете найти нужную вкладку, посетите раздел «Еще».

На смартфонах среднего и флагманского уровня доступен автоматический ночной режим. За счет него пользователю даже не нужно искать специальную вкладку. Устройство само анализирует параметры внешнего освещения и принимает решение: фотографировать в обычном или ночном режиме.

Также на продвинутых смартфонах можно включить ночной режим видео. Как правило, он скрывается в разделе «Ночь», а от пользователя просто требуется переключиться на видеосъемку, нажав специальную кнопку.

После переключения в нужный режим остается нажать кнопку затвора, чтобы сделать ночное фото на телефон или записать видео. Кажется, все очень просто, однако съемка при плохом освещении имеет массу нюансов, о которых необходимо знать.

Как фотографировать ночью на телефон

Фото в ночном режиме обрабатывается дольше, чем в обычном. Поэтому во время съемки нужно стараться держать телефон неподвижным. Обычно обработка занимает от 0,5 до 3 секунд, но все зависит от условий освещения и производительности процессора.

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Дополнительные рекомендации изложены в отдельном тексте, где мы рассказывали, как делать хорошие фотографии на телефон в темноте. А в рамках этого материала стоит выделить несколько ограничений ночного режима. Во-первых, у вас не получится сделать фото на 50, 64 или 108 МП. Во-вторых, при съемке видео в ночном режиме максимальное разрешение тоже ограничивается (чаще всего доступно только 1080p при 30 fps), так что ролик будет менее четким и динамичным.

Лучшие смартфоны с ночной съемкой

Если вы планируете часто снимать при недостаточном освещении, то необходимо ответственно подойти к выбору телефона с ночной камерой. Прежде всего он должен быть оснащен большим сенсором. Также важную роль играют оптическая стабилизация, процессор и качество алгоритмов обработки изображения. Исходя из этих критериев, стоит присмотреться к нескольким смартфонам с хорошей камерой:

Наконец, запомните простое правило: чем дешевле смартфон, тем хуже он фотографирует вечером. Ведь стоимость устройства напрямую зависит от его камер и процессора, которые являются главными критериями, определяющими качество ночной съемки.