Как включить ночной режим на камере Android-смартфона и для чего это нужно

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Герман Вологжанин

Уже 10 лет назад смартфоны научились хорошо фотографировать днем, но в ночное время и при недостатке освещения в помещении они продолжали пасовать. Бывает, сделаешь снимок, а на нем — темнота без намека на какие-либо детали. Сейчас ситуация изменилась, и за высокое качество снимков при плохом освещении мы не в последнюю очередь должны благодарить ночной режим камеры на Андроид. Разберемся, в чем заключаются его преимущества по сравнению с авторежимом и как включается ночная съемка.

Как включить ночной режим на камере Android-смартфона и для чего это нужно. Ночной режим идеально подходит для съемки при плохом освещении. Фото.

Ночной режим идеально подходит для съемки при плохом освещении

Как работает ночной режим съемки

При повседневной съемке на телефон важна скорость. Необходимо, чтобы камера как можно быстрее сделала снимок, и с этой целью при хорошем освещении в авторежиме выставляется минимальная выдержка. Снимок получается моментально, благодаря чему фотография просто не успевает смазаться.

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В ночном режиме на Андроид такой трюк не прокатит. При плохом освещении короткая выдержка мешает, не позволяя камере смартфона захватить достаточное количество света. Поэтому ночной режим съемки работает иначе. В нем выдержка увеличивается, а еще задействуется искусственный интеллект. По сути, смартфон делает серию снимков, которые затем соединяются в одно целое. Так наше устройство по крупицам собирает информацию, чтобы получилась яркая фотография.

Как работает ночной режим съемки. Фото на Redmi Note 9 Pro в авторежиме. Источник: GSMArena. Фото.

Фото на Redmi Note 9 Pro в авторежиме. Источник: GSMArena

Как работает ночной режим съемки. Более светлое фото на Redmi Note 9 Pro в ночном режиме. Источник: GSMArena. Фото.

Более светлое фото на Redmi Note 9 Pro в ночном режиме. Источник: GSMArena

Разница между фото в автоматическом и ночном режиме камеры может быть менее или более существенной в зависимости от характеристик сенсора, особенностей процессора и алгоритмов обработки изображения. Но во всех случаях ночная съемка помогает сделать фотографии ярче, что очень важно при недостатке освещения.

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Как включить ночной режим камеры

Включить ночной режим камеры можно не на всех смартфонах. На дешевых и старых устройствах, выпущенных до 2019 года, он отсутствует, но на большинстве современных моделей опция все-таки предусмотрена. Она располагается в основном меню приложения «Камера», где называется «Ночь», «Ночной режим» или «Super Night». Если вы не можете найти нужную вкладку, посетите раздел «Еще».

Как включить ночной режим камеры. Ищите ночную съемку в меню камеры. Фото.

Ищите ночную съемку в меню камеры

На смартфонах среднего и флагманского уровня доступен автоматический ночной режим. За счет него пользователю даже не нужно искать специальную вкладку. Устройство само анализирует параметры внешнего освещения и принимает решение: фотографировать в обычном или ночном режиме.

Как включить ночной режим камеры. Некоторые смартфоны включают ночной режим автоматически. Фото.

Некоторые смартфоны включают ночной режим автоматически

Также на продвинутых смартфонах можно включить ночной режим видео. Как правило, он скрывается в разделе «Ночь», а от пользователя просто требуется переключиться на видеосъемку, нажав специальную кнопку.

Как включить ночной режим камеры. Если смартфон поддерживает ночной режим для видео, то он предложит переключиться. Фото.

Если смартфон поддерживает ночной режим для видео, то он предложит переключиться

После переключения в нужный режим остается нажать кнопку затвора, чтобы сделать ночное фото на телефон или записать видео. Кажется, все очень просто, однако съемка при плохом освещении имеет массу нюансов, о которых необходимо знать.

Как фотографировать ночью на телефон

Фото в ночном режиме обрабатывается дольше, чем в обычном. Поэтому во время съемки нужно стараться держать телефон неподвижным. Обычно обработка занимает от 0,5 до 3 секунд, но все зависит от условий освещения и производительности процессора.

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Дополнительные рекомендации изложены в отдельном тексте, где мы рассказывали, как делать хорошие фотографии на телефон в темноте. А в рамках этого материала стоит выделить несколько ограничений ночного режима. Во-первых, у вас не получится сделать фото на 50, 64 или 108 МП. Во-вторых, при съемке видео в ночном режиме максимальное разрешение тоже ограничивается (чаще всего доступно только 1080p при 30 fps), так что ролик будет менее четким и динамичным.

Лучшие смартфоны с ночной съемкой

Лучшие смартфоны с ночной съемкой. Смартфон с хорошей ночной съемкой не может быть дешевым. Фото.

Смартфон с хорошей ночной съемкой не может быть дешевым

Если вы планируете часто снимать при недостаточном освещении, то необходимо ответственно подойти к выбору телефона с ночной камерой. Прежде всего он должен быть оснащен большим сенсором. Также важную роль играют оптическая стабилизация, процессор и качество алгоритмов обработки изображения. Исходя из этих критериев, стоит присмотреться к нескольким смартфонам с хорошей камерой:

Наконец, запомните простое правило: чем дешевле смартфон, тем хуже он фотографирует вечером. Ведь стоимость устройства напрямую зависит от его камер и процессора, которые являются главными критериями, определяющими качество ночной съемки.

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