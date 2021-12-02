Нужно ли отключать Интернет на телефоне

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов 1

Уверен, что вы аккуратно используете свои гаджеты и стараетесь минимизировать их влияние на собственное здоровье. Например, не кладете их под подушку во время сна и оставляете их подальше от кровати. Думаю, у всех рано или поздно возникал вопрос: нужно ли отключать Интернет на телефоне и когда это стоит делать? Смартфон не имеет смысла без подключения к Интернету, но есть ситуации, когда в подключении и вправду нет смысла. Например, включенный Интернет на телефоне ночью. Давайте разберемся, когда стоит отключать Интернет на телефоне, влияет ли это на расход аккумулятора.

Разбираемся, нужно ли отключать интернет на телефоне

Расход батареи в режиме ожидания

Многие ошибочно считают, что отключать Интернет на телефоне не стоит, что это никак не влияет на расход батареи. Пока вы спите, ваш смартфон живет своей жизнью: происходит автообновление приложений, загрузка уведомлений, а также другие фоновые процессы. Даже при условии, если за ночь смартфон разрядился на 1-2%, вам все равно придется быстрее его подзарядить.

Классическое утро, когда не поставил телефон на зарядку и не выключил интернет

Расход батареи смартфона зависит от того, сколько приложений у вас работают в фоновом режиме, а еще от количества уведомлений, которые приходят. Проведите эксперимент: отключите Интернет на ночь и обратите внимание, на сколько процентов снизится заряд аккумулятора. Вы будете приятно удивлены.

Не забудьте про наш познавательный Яндекс.Дзен: похоже, сейчас лучшее время, чтобы подписаться!

Почему быстро заканчивается трафик на телефоне

Дело в том, что по-настоящему дешевого безлимитного мобильного Интернета в России нет: операторы предлагают хорошие условия, безлимит на соцсети, но по факту ограничения все же остаются. Еще есть тарифы с безлимитным Интернетом, но за очень высокую стоимость. В результате многие активные пользователи сталкиваются с тем, что заканчивается трафик на телефоне. Хотите начать экономить не только заряд аккумулятора, но и пакет трафика — отключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

Деактивируйте подключение к Интернету, чтобы сэкономить трафик

Дело в том, что в дневное время смартфон получает большое количество рекламных уведомлений, а ночью происходит обновление приложений, пока вы спите. Если хотите сэкономить, то чаще переключайтесь с 4G на Wi-Fi и выключайте передачу данных, когда вам она не нужна. Это не только помогает беречь трафик, но и отдыхать от вездесущих push-уведомлений. Об этом, кстати, вы можете прочитать в нашей статье.

6 весомых причин купить приставку с Android TV

Нужно ли отключать Wi-Fi на телефоне

Многие пользователи предпочитают получать информацию оперативно даже посреди ночи: это различные сообщения, уведомления из электронной почты. Тут стоит решать самому, что важнее: удобство работы или расход батареи смартфона. Конечно же, к утру смартфон сильно разрядится.

Выключайте Wi-Fi, когда он вам не нужен

Еще есть множество споров о вреде Wi-Fi для здоровья человека. Многие люди, несмотря на заверения специалистов, предпочитают не только отключать Wi-Fi на телефоне, но и полностью обесточивать Wi-Fi роутер на ночь. Я и сам проводил такой эксперимент: совпадение ли, но в течение недели я высыпался, а голова ни разу не болела.

Новый Snapdragon 8 Gen 1 — это успех. Чем он лучше Snapdragon 888

Почему сам включается Wi-Fi на Андроиде

Почему включается Wi-Fi? Объяснение есть

Случается и так, что в смартфоне автоматически включается Wi-Fi модуль. Это касается не только iOS, но и Android. Вот несколько причин, почему так происходит.

  • Геолокация на Android. На вашем смартфоне может быть включена функция определения точного местоположения. По этой же причине сам включается Wi-Fi на телефоне.
  • Вирусы на Android. Скачиваете файлы из сторонних источников? Будьте осторожны — возможно, именно поэтому в вашем смартфоне автоматически включается Wi-Fi. Вредоносные программы способны влиять на работоспособность устройства, используя подключение к Wi-Fi.
  • Режим энергосбережения на Android. Многие приложения автоматически включают Wi-Fi на телефоне для обновления. Отключите автоматическое обновление приложений или просто активируйте режим энергосбережения — ваш девайс начнет экономить заряд батареи, ограничив некоторые процессы. В том числе, передачу данных.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в нашем Telegram-чате

Выходит, что отключать Интернет на телефоне стоит не только для экономии заряда и данных, но и для хорошего отдыха. То же самое и с включенным Wi-Fi, который многие не выключают ни днем, ни ночью, когда нет нужды. Выключайте Интернет на телефоне почаще, чтобы не убивать аккумулятор в смартфоне. А еще вам в этом поможет Авиарежим — есть несколько неочевидных способов, когда он может быть полезен.

Теги
Лонгриды для вас
Google выпустила обновление Поиска. Искать по картинке станет еще удобнее

Сервисы от Google всегда отличались своей функциональностью и удобством. Подумайте, одним только Chrome пользуется более 310 миллионов человек. Совсем недавно компания провела презентацию Google Search On Fall 2021, где показала улучшенные версии своих онлайн-продуктов: новый Google Поиск, который еще больше будет задействовать искусственный интеллект в своей работе, сервис Google Lens, позволяющий искать материалы прямо по фото, а также обновленные Google Карты, где можно отслеживать пожары в любой точке Земли.

Читать далее
5 вещей, за которые Android-смартфоны мне нравятся больше, чем iPhone

Что у смартфонов на Android, что у iPhone есть свои преимущества. Я до сих пор наблюдаю, как мои друзья спорят, какая операционная система лучше. По долгу службы мне приходится пользоваться и теми, и другими устройствами. Я не являюсь фанатом iOS или Android и стараюсь всегда смотреть со стороны на разные гаджеты, находя плюсы и минусы, о которых пытаюсь подробно вам рассказывать. В сентябре мы с мамой подарили бабушке смартфон Honor, с которым я имею дело практически каждый день. Спустя два месяца у меня сложилось приятное впечатление об этом смартфоне, в результате чего я решил взглянуть на плюсы ОС Android.

Читать далее
За что любят и ненавидят голосовые сообщения

Голосовые сообщения изменили общение людей. С одной стороны, когда записываешь голосом, можно не звонить. С другой, длинные "войсы" надоедает слушать - моя подруга часто сталкивается с этим, когда приходится слушать скучный рассказ по 2-3 минуты. Хорошо, что теперь в WhatsApp есть возможность увеличивать скорость прослушивания. Мода на аудиосообщения породила множество шуток, мемов, которые будут актуальны еще очень долго. Как жить в мире голосовых сообщений?

Читать далее
1 комментарий
  1. KNB

    И снова здравствуйте. 😊

    Я правильно понял, что если на ночь отключить на телефоне интернет (передачу данных) и Wi-Fi, то это не только сэкономит 1-2% заряда, но и позволит хорошо выспаться?

    Это действительно полезная информация. Хочется внести свои 5 копеек в копилку знаний:

    Если на ночь поставить телефон на зарядку, то он вообще не будет разряжается, и передачу данных можно не отключать!
    Я понимаю, что эта новость вначале шокирует, но такова судьба многих лайфхаков.

    Чуть не забыл. Для дополнительной экономии заряда стоит перейти в так называемый авиарежим. Вот там экономия, так экономия.

    Если серьёзно, то обсуждать автоматическое включение Wi-Fi в ключе «отключите обновления», по крайней мере несерьёзно… Хотя… Наверное это и было целью статьи — юмор. 😊 Хорошая статья. Смешная.

    ПыСы : И, как всегда — успехов автору. В том числе — творческих. 😁

Новый комментарий