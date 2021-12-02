Уверен, что вы аккуратно используете свои гаджеты и стараетесь минимизировать их влияние на собственное здоровье. Например, не кладете их под подушку во время сна и оставляете их подальше от кровати. Думаю, у всех рано или поздно возникал вопрос: нужно ли отключать Интернет на телефоне и когда это стоит делать? Смартфон не имеет смысла без подключения к Интернету, но есть ситуации, когда в подключении и вправду нет смысла. Например, включенный Интернет на телефоне ночью. Давайте разберемся, когда стоит отключать Интернет на телефоне, влияет ли это на расход аккумулятора.

Расход батареи в режиме ожидания

Многие ошибочно считают, что отключать Интернет на телефоне не стоит, что это никак не влияет на расход батареи. Пока вы спите, ваш смартфон живет своей жизнью: происходит автообновление приложений, загрузка уведомлений, а также другие фоновые процессы. Даже при условии, если за ночь смартфон разрядился на 1-2%, вам все равно придется быстрее его подзарядить.

Расход батареи смартфона зависит от того, сколько приложений у вас работают в фоновом режиме, а еще от количества уведомлений, которые приходят. Проведите эксперимент: отключите Интернет на ночь и обратите внимание, на сколько процентов снизится заряд аккумулятора. Вы будете приятно удивлены.

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Почему быстро заканчивается трафик на телефоне

Дело в том, что по-настоящему дешевого безлимитного мобильного Интернета в России нет: операторы предлагают хорошие условия, безлимит на соцсети, но по факту ограничения все же остаются. Еще есть тарифы с безлимитным Интернетом, но за очень высокую стоимость. В результате многие активные пользователи сталкиваются с тем, что заканчивается трафик на телефоне. Хотите начать экономить не только заряд аккумулятора, но и пакет трафика — отключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

Дело в том, что в дневное время смартфон получает большое количество рекламных уведомлений, а ночью происходит обновление приложений, пока вы спите. Если хотите сэкономить, то чаще переключайтесь с 4G на Wi-Fi и выключайте передачу данных, когда вам она не нужна. Это не только помогает беречь трафик, но и отдыхать от вездесущих push-уведомлений. Об этом, кстати, вы можете прочитать в нашей статье.

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Нужно ли отключать Wi-Fi на телефоне

Многие пользователи предпочитают получать информацию оперативно даже посреди ночи: это различные сообщения, уведомления из электронной почты. Тут стоит решать самому, что важнее: удобство работы или расход батареи смартфона. Конечно же, к утру смартфон сильно разрядится.

Еще есть множество споров о вреде Wi-Fi для здоровья человека. Многие люди, несмотря на заверения специалистов, предпочитают не только отключать Wi-Fi на телефоне, но и полностью обесточивать Wi-Fi роутер на ночь. Я и сам проводил такой эксперимент: совпадение ли, но в течение недели я высыпался, а голова ни разу не болела.

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Почему сам включается Wi-Fi на Андроиде

Случается и так, что в смартфоне автоматически включается Wi-Fi модуль. Это касается не только iOS, но и Android. Вот несколько причин, почему так происходит.

Геолокация на Android . На вашем смартфоне может быть включена функция определения точного местоположения. По этой же причине сам включается Wi-Fi на телефоне .

. На вашем смартфоне может быть включена функция определения точного местоположения. По этой же причине . Вирусы на Android . Скачиваете файлы из сторонних источников? Будьте осторожны — возможно, именно поэтому в вашем смартфоне автоматически включается Wi-Fi . Вредоносные программы способны влиять на работоспособность устройства, используя подключение к Wi-Fi.

. Скачиваете файлы из сторонних источников? Будьте осторожны — возможно, именно поэтому в вашем смартфоне . Вредоносные программы способны влиять на работоспособность устройства, используя подключение к Wi-Fi. Режим энергосбережения на Android. Многие приложения автоматически включают Wi-Fi на телефоне для обновления. Отключите автоматическое обновление приложений или просто активируйте режим энергосбережения — ваш девайс начнет экономить заряд батареи, ограничив некоторые процессы. В том числе, передачу данных.

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Выходит, что отключать Интернет на телефоне стоит не только для экономии заряда и данных, но и для хорошего отдыха. То же самое и с включенным Wi-Fi, который многие не выключают ни днем, ни ночью, когда нет нужды. Выключайте Интернет на телефоне почаще, чтобы не убивать аккумулятор в смартфоне. А еще вам в этом поможет Авиарежим — есть несколько неочевидных способов, когда он может быть полезен.