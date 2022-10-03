Это моя любимая функция iPhone, которой нет у Android

Помните функцию Dynamic Island в последнем iPhone, о которой многие говорили, а кто-то даже пытался скопировать? Так вот, в смартфоне от Apple спрятана гораздо более полезная функция, которая должна привлечь внимание фанатов технологий и тех, кто хочет более полноценно пользоваться своим смартфоном. Речь о режиме ”фокусирование”, а точнее о большом количестве настроек, который дает этот режим, о его новых настраиваемых параметрах блокировки и домашнего экрана. Я уверен, что Android-производители просто обязаны если не скопировать такую функцию, то, как минимум, хорошо изучить и предложить нам что-то похожее.

Что такое режим ”фокусирование” на iPhone

Эта функция впервые была представлена в iOS 15. Она позволяет выбирать, когда получать оповещения и уведомления, от кого и из каких приложений в зависимости от выбранного профиля. Конечно, телефоны Android также имеют детализированные параметры «Не беспокоить» с исключениями приложений, вызовов и контактов, а также параметры, встроенные в «Цифровое благополучие». Тем не менее, несколько профилей Focus находятся прямо у вас под рукой, и каждый из них можно глубоко настроить. Это как иметь несколько рабочих столов для работы, игр и многого другого.

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Теперь этот режим обновили, чтобы интегрировать настройку домашнего экрана и экрана блокировки. Это дает вам контроль над приложениями, виджетами и многим другим в зависимости от того, что вы выберете. Это особенно полезно, учитывая, насколько наши гаджеты загромождены уведомлениями и лишними элементами анимации.

Как сделать телефон более удобным

Например, наличие двух разных домашних экранов для работы и игр — это не проблема. Тем более, что переключение может автоматически активироваться в заданный временной интервал или в зависимости от того, где вы находитесь. Вы также можете пойти дальше и настроить уведомления в зависимости от времени и того места, где вы находитесь. Например, чтобы на ежедневных планерках на работе, которые проводятся в одно и то же время, вас не беспокоили лишние уведомления.

При этом, если надо, вы по-прежнему можете получить доступ ко всем своим приложениям через библиотеку приложений на самом правом экране, но возможность отключиться от инфошума все равно очень приятна.

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Вы даже можете регулировать появление виджетов на экране. Например создайте профиль «Фитнес», настройте его и вы будете видеть данные активности. А когда вы уберете этот режим, пропадет и активность.

Режимы использования смартфона

В iPhone уже есть предустановки «Вождение», «Фитнес», «Игры», «Внимательность», «Личные», «Чтение» и «Работа», но вы можете создавать собственные фокусировки по своему усмотрению.

Как бы ни был хорош режим фокусировки в iOS 16, есть много возможностей для улучшения. Мы говорим об Apple, поэтому количество виджетов блокировки и домашнего экрана ограничено. Фильтры фокусировки невероятно полезны, но, опять же, вы ограничены несколькими приложениями и службами, которые поддерживает Apple. Вы не сможете так глубоко управлять сторонним календарем или почтовым клиентом. По крайней мере на данный момент.

Кто может пользоваться режимом ”фокусирование”

У Apple есть API режима фокусировки для разработчиков, но мало кто уже успел реализовать все возможности в полной мере. В будущем сторонние приложения смогут использовать фильтры фокуса для еще более детального контроля. Однако для этого потребуется, чтобы разработчики потратили усилия на адаптацию своего софта.

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Android может пойти дальше, но пока параметры фокусировки в этой системе просто блокируют приложения и не имеют элементов детальной настройки. Это далеко не так эффективно, как полная адаптация домашнего экрана в зависимости от того, что вы делаете. Расширение функций «Цифрового благополучия» — это не путь вперед. Реальная польза заключается в настраиваемых режимах фокусировки.

Android тоже демонстрирует движение в этом направлении, но пока, по большому счету, это только возможность блокировки уведомлений. Она очень простая и однобокая. С этим надо что-то делать, и тогда наша любимая операционная системы станет еще удобнее.

Может ли Android быть, как iPhone

Ранее существовавший Bubbles API, который, по общему признанию, был не очень хорош, также открывал доступ к определенным контактам и группам в сторонних приложениях для обмена сообщениями. Использование этого может позволить Android предложить гораздо более мощные средства управления для каждого приложения, чем в настоящее время дает режим фокусировки в iOS, без необходимости изобретать еще один API для разработчиков. Основа уже заложена, но с этим надо работать, и, возможно, в Android 14 мы увидим какие-то пути реализации этого потенциала.

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Android уже имеет много возможностей, которые чем-то схожи с режимом фокусировки в IOS, но они разбросаны по всей системе. Это неудобно и осмысление того, что с этим сделать, сможет предложить нам новый опыт настройки Android. А то чего это они могут, а мы — нет? Пусть у нас тоже будет хорошая настройка. Ведь так?