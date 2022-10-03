Это моя любимая функция iPhone, которой нет у Android

  2. Темы
  3. OS
Артем Сутягин 1

Помните функцию Dynamic Island в последнем iPhone, о которой многие говорили, а кто-то даже пытался скопировать? Так вот, в смартфоне от Apple спрятана гораздо более полезная функция, которая должна привлечь внимание фанатов технологий и тех, кто хочет более полноценно пользоваться своим смартфоном. Речь о режиме ”фокусирование”, а точнее о большом количестве настроек, который дает этот режим, о его новых настраиваемых параметрах блокировки и домашнего экрана. Я уверен, что Android-производители просто обязаны если не скопировать такую функцию, то, как минимум, хорошо изучить и предложить нам что-то похожее.

iPhone

Это очень полезная функция для всех. Но в Android ее нет.

Что такое режим ”фокусирование” на iPhone

Эта функция впервые была представлена в iOS 15. Она позволяет выбирать, когда получать оповещения и уведомления, от кого и из каких приложений в зависимости от выбранного профиля. Конечно, телефоны Android также имеют детализированные параметры «Не беспокоить» с исключениями приложений, вызовов и контактов, а также параметры, встроенные в «Цифровое благополучие». Тем не менее, несколько профилей Focus находятся прямо у вас под рукой, и каждый из них можно глубоко настроить. Это как иметь несколько рабочих столов для работы, игр и многого другого.

Когда скучно, грустно и одиноко, заходите в наш Дзен! Там тепло и уютно.

Теперь этот режим обновили, чтобы интегрировать настройку домашнего экрана и экрана блокировки. Это дает вам контроль над приложениями, виджетами и многим другим в зависимости от того, что вы выберете. Это особенно полезно, учитывая, насколько наши гаджеты загромождены уведомлениями и лишними элементами анимации.

Смартфон

Эти настройки выходят далеко за рамки простой блокировки уведомлений.

Как сделать телефон более удобным

Например, наличие двух разных домашних экранов для работы и игр — это не проблема. Тем более, что переключение может автоматически активироваться в заданный временной интервал или в зависимости от того, где вы находитесь. Вы также можете пойти дальше и настроить уведомления в зависимости от времени и того места, где вы находитесь. Например, чтобы на ежедневных планерках на работе, которые проводятся в одно и то же время, вас не беспокоили лишние уведомления.

При этом, если надо, вы по-прежнему можете получить доступ ко всем своим приложениям через библиотеку приложений на самом правом экране, но возможность отключиться от инфошума все равно очень приятна.

5 прикольных приложений для Android, которые помогут немного отвлечься.

Вы даже можете регулировать появление виджетов на экране. Например создайте профиль «Фитнес», настройте его и вы будете видеть данные активности. А когда вы уберете этот режим, пропадет и активность.

Режимы использования смартфона

В iPhone уже есть предустановки «Вождение», «Фитнес», «Игры», «Внимательность», «Личные», «Чтение» и «Работа», но вы можете создавать собственные фокусировки по своему усмотрению.

Можно выбрать один из готовых вариантов, или создать свой.

Как бы ни был хорош режим фокусировки в iOS 16, есть много возможностей для улучшения. Мы говорим об Apple, поэтому количество виджетов блокировки и домашнего экрана ограничено. Фильтры фокусировки невероятно полезны, но, опять же, вы ограничены несколькими приложениями и службами, которые поддерживает Apple. Вы не сможете так глубоко управлять сторонним календарем или почтовым клиентом. По крайней мере на данный момент.

Кто может пользоваться режимом ”фокусирование”

У Apple есть API режима фокусировки для разработчиков, но мало кто уже успел реализовать все возможности в полной мере. В будущем сторонние приложения смогут использовать фильтры фокуса для еще более детального контроля. Однако для этого потребуется, чтобы разработчики потратили усилия на адаптацию своего софта.

Если хотите найти самые крутые и малоизвестные гаджеты на AliExpress, заходите в этот Telegram-канал.

Android может пойти дальше, но пока параметры фокусировки в этой системе просто блокируют приложения и не имеют элементов детальной настройки. Это далеко не так эффективно, как полная адаптация домашнего экрана в зависимости от того, что вы делаете. Расширение функций «Цифрового благополучия» — это не путь вперед. Реальная польза заключается в настраиваемых режимах фокусировки.

Android тоже демонстрирует движение в этом направлении, но пока, по большому счету, это только возможность блокировки уведомлений. Она очень простая и однобокая. С этим надо что-то делать, и тогда наша любимая операционная системы станет еще удобнее.

iOS 16

Есть в iOS 16 и другие полезные функции, но они как-то уравновешены возможностями Android.

Может ли Android быть, как iPhone

Ранее существовавший Bubbles API, который, по общему признанию, был не очень хорош, также открывал доступ к определенным контактам и группам в сторонних приложениях для обмена сообщениями. Использование этого может позволить Android предложить гораздо более мощные средства управления для каждого приложения, чем в настоящее время дает режим фокусировки в iOS, без необходимости изобретать еще один API для разработчиков. Основа уже заложена, но с этим надо работать, и, возможно, в Android 14 мы увидим какие-то пути реализации этого потенциала.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Android уже имеет много возможностей, которые чем-то схожи с режимом фокусировки в IOS, но они разбросаны по всей системе. Это неудобно и осмысление того, что с этим сделать, сможет предложить нам новый опыт настройки Android. А то чего это они могут, а мы — нет? Пусть у нас тоже будет хорошая настройка. Ведь так?

Теги
Лонгриды для вас
Что такое exFAT и почему это новая супер функция Android 13

В любой технике есть разные сложные вещи, о которых мало задумываются простые пользователи. Всякие нанометры процессора, апертура камеры, ватты зарядки и тому подобное. Людям важно не знать цифры, а понимать, что они получат. Так получилось и в этот раз, но теперь нововведение, которое нашли в Android 13, касается файловой системы. Для многих это вообще темный лес, да и какая разница, как оно там сохраняется? Главное, чтобы гигабайтов было побольше и файлы не пропадали. Так-то оно так, но сейчас мы имеем дело не только с названием, но и с полноценным нововведением, которые изменит работу памяти Android-телефонов. По крайней мере для некоторых пользователей.

Читать далее
Первый прозрачный телефон Nothing вышел официально. Получилось недурно

После нескольких месяцев тизеров компания Nothing наконец выпустила свой первый смартфон под названием Nothing Phone (1). Странный нейминг, странный внешний вид, странная модель продвижения. Все это вызывало только больше интереса, но именно на такой эффект, судя по всему, и был расчет. Мы много говорили о том, каким будет этот смартфон, и вот теперь пришло время рассказать, каким же стал этот телефон. Презентация позади и сейчас самое время рассказать, что же именно нам представили.

Читать далее
Nothing Phone
Nothing Phone (1) могут представить 9 июня. Что мы о нем знаем

Слухи о том, что первый смартфон Карла Пея - сооснователя OnePlus, ушедшего из компании, должен скоро выйти, фигурируют уже давно. Еще в прошлом году компания представила первые в своей истории TWS-наушники, и было бы нелогично предполагать, что этим все ограничится. Несколько назад сам Карл Пэй подтвердил, что они действительно совсем скоро покажут свой первый телефон. Тогда нам только немного показали его внешний вид и больше никакой информации не было. Теперь же у нас есть подтверждение даты презентации. И это не слухи, а информация от одного из руководителей компании.

Читать далее
1 комментарий
  1. dron3791

    Не знаю что там на iphone. Но Bixby крутая фишка. И круче чем на айфоне

Новый комментарий