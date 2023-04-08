Мифы о подэкранных сканерах отпечатка, в которые пора перестать верить

Сегодня почти каждый смартфон оснащен сканером отпечатка пальца. Отличается только место его расположения: на спинке устройства, в кнопке питания или в экране. Для меня ответ на вопрос, где сканер отпечатка пальца лучше, долгое время был однозначен — в кнопке. От подэкранных аналогов отталкивали мифы, которые продолжают существовать до сих пор. Но после личного знакомства с подобными дактилоскопами, я могу с уверенностью сказать, что ничего лучше сканера под экраном не существует.

Телефон не распознает отпечаток

Подавляющее большинство подэкранных сканеров представляет из себя самую обычную фотокамеру (ультразвуковые аналоги встречаются крайне редко), которую располагают под матрицей. Она обладает невысоким разрешением, из-за чего я и многие другие пользователи ошибочно думали, что такие дактилоскопы отличаются плохой точностью распознавания. Но не тут-то было.

Напротив, оптические сканеры в этом отношении даже лучше своих емкостных собратьев. Если обычный дактилоскоп постоянно чудит, пытаясь распознать палец вспотевшей руки, то камера срабатывает почти во всех случаях. Из-за этой особенности емкостных сканеров мне все равно постоянно приходилось вводить пароль, чтобы разблокировать смартфон. Впрочем, если производитель в качестве оптического дактилоскопа поставит камеру с низким разрешением, то вам придется страдать, как большинству владельцев смартфона Samsung Galaxy A51 (к счастью, подобные примеры — редкость).

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Скорость сканера отпечатков

Также я долгое время верил, что подэкранный сканер медленно работает. Ведь это очень легко и складно объяснялось: камере нужно подсветить палец, а затем сделать снимок и сопоставить его с оригиналом отпечатка. Возможно, на дешевых смартфонах проблема низкой скорости остается, но даже на vivo V23 с отнюдь не флагманским процессором Dimensity 920 срабатывание было моментальным.

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Разницы с емкостным сканером мне заметить не удалось. Чипсеты современных смартфонах хорошо работают с изображениями, моментально обрабатывая фото и в том числе снимки пальцев, которые делает дактилоскоп. К тому же анимация разблокировки нивелирует чуть более высокую скорость обычного сканера.

Сканер со стеклом на экране телефона

Еще один миф — плохая работа сканера, если на экран смартфона наклеена пленка или нанесено защитное стекло. В этом заблуждении есть определенная логика, ведь дополнительный компонент искажает изображение, мешая устройству распознать палец своего владельца. Однако разница с защитой и без настолько эфемерна, что сканер продолжает срабатывать даже с несколькими слоями пленок и стекол.

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Если бы это было не так, то производители смартфонов с подэкранными сканерами не стали наносить пленку на дисплей с завода, а всеми силами пытались скрыть недостаток. Но факт заключается в том, что никаких минусов нет нет, и вы точно не испытаете дискомфорт, если будете снимать блокировку при помощи оптического дактилоскопа.

Смартфоны с подэкранным сканером

Принято считать, что телефоны со сканером отпечатка, расположенным под экраном, стоят дорого. И действительно, еще 3-4 года назад оптические дактилоскопы получали только флагманы. Но сейчас AMOLED-экранами, необходимыми для реализации подобного типа сканеров, оснащают даже дешевые смартфоны. А то, куда поставить дактилоскоп, решает уже сам производитель. За исключением Redmi и брендов третьего эшелона выбор всегда падает на экран.

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Чтобы не быть голословным, в качестве примера приведу несколько недорогих смартфонов со сканером под экраном, которые можно купить в России с официальной гарантией за 20-30 тысяч рублей:

vivo V25e. Доступная модель, имеющая на борту 90-герцовый экран, 8 Гб оперативной памяти в базе, 64-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и аккумулятор на 4500 мАч с 44-ваттной зарядкой в комплекте. Работает все это великолепие за счет шустрого и энергоэффективного чипсета Helio G99, а купить vivo V25e в некоторых магазинах получится всего за 17 990 ₽.

в некоторых магазинах получится всего за 17 990 ₽. Samsung Galaxy A33. По аналогии с предыдущим аппаратом этот смартфон готов порадовать 90-герцовым экраном и камерой с оптической стабилизацией . Да и процессор Exynos 1280 не падает в грязь лицом. А еще у Galaxy A33 есть флагманская фишка: защита от влаги и пыли по стандарту IP67. Цена этого чуда — от 20 000 ₽.

. Да и процессор Exynos 1280 не падает в грязь лицом. А еще у Galaxy A33 есть флагманская фишка: защита от влаги и пыли по стандарту IP67. Цена этого чуда — от 20 000 ₽. realme 9 Pro+. Аппарат realme тоже имеет флагманскую фишку. Ведь его основную камеру не только оснастили OIS, но и сенсором Sony IMX766, который встречается в дорогих смартфонах вроде Xiaomi 12 или OnePlus 10T. Вот только цена realme 9 Pro+ составляет всего 27 990 ₽, а сам девайс помимо крутой камеры предлагает мощный чипсет Dimensity 920, линейный вибромотор и стереодинамики.

составляет всего 27 990 ₽, а сам девайс помимо крутой камеры предлагает мощный чипсет Dimensity 920, линейный вибромотор и стереодинамики. Xiaomi 12 Lite. Хотя в продаже уже появилась модель 13 Lite, прошлогоднее поколение выглядит более предпочтительным за счет невысокой цены, составляющей сейчас порядка 28 000 ₽. Заплатив менее 30 тысяч, вы получаете 120-герцовый экран, 108-мегапиксельную камеру и 67-ваттную зарядку в тонком корпусе, под которым скрывается настоящий зверь в лице Snapdragon 778G.

HONOR 70. Этот смартфон стоит 29 000 ₽, но выглядит как флагман за 100k. Девайс работает на свежем чипе Snapdragon 778G Plus, а новый сенсор камеры Sony IMX800, дополненный сверхшириком с аналогичным разрешением 50 Мп, позволяет делать фото в разных сценариях при любых условиях освещения.

Это — недорогие телефоны со сканером под экраном, которые соседствуют на прилавках с устройствами, предлагающими за те же деньги дактилоскоп в кнопке питания. А вот в сегменте флагманов 99% рынка занято моделями с оптическим сканером. И неужели вы продолжаете думать, что экран — не самое лучшее место для расположения считывателя отпечатков?