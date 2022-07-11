MIUI Biometric: что это и как отключить

Когда собираешься что-то удалить со смартфона Xiaomi или отключить системное приложение для оптимизации работы, всегда сталкиваешься с тем, что ничего не знаешь о работе этих служб. Если отключить одну важную, то после этого смартфон может перестать работать исправно. Например, так после обновления до MIUI 13 у пользователей Xiaomi, POCO и Redmi появился зеленый значок в верхнем левом углу экрана при разблокировке смартфона через Face Unlock — это новая системная служба MIUI Biometric. Рассказываем, что это за функция, как ее отключить и можно ли вообще это делать.

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Что такое MIUI Biometric

Xiaomi решила создать отдельный системный процесс, который собирает все биометрические данные пользователя, а также необходимые алгоритмы, данные с датчиков и функцию разблокировки смартфона. Назвали его MIUI Biometric — теперь зеленый значок камеры появляется в углу экрана смартфонов Xiaomi и других устройств под управлением MIUI. В системе этот процесс называется com.miui.face.

Иногда MIUI Biometric слишком активно потребляет заряд аккумулятора, поэтому многие пользователи заметили слишком быстрый разряд аккумулятора. Это объяснимо: фактически приложение записывает экран смартфона, который необходим для получения данных. К сожалению, сделать с этим ничего нельзя, а вот с зеленым значком камеры, который появляется при разблокировке смартфона — можно.

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Как убрать MIUI Biometric

Значок камеры на зеленом фоне занимает достаточно места на экране и мешает пользователям. Помимо MIUI Biometric, он также используется при использовании Яндекс.Карт и позволяет понять, не снимает ли смартфон вас без вашего ведома и не используется ли геолокация в отдельном приложении. Поэтому его можно убрать с экрана, но функция не отключится полностью. Есть самый простой способ.

Откройте Настройки.

Зайдите в раздел «Защита конфиденциальности».

Нажмите «Конфиденциальность», а потом — «Уведомлять о действиях».

Теперь в строке состояния не будет отображаться значок камеры или микрофона, когда вы используете сопутствующее приложения.

Но есть два минуса: у вас также пропадет значок геолокации, когда вы используете карты. Да и вообще, у некоторых пользователей и вовсе нет такой настройки — это зависит от региона использования MIUI. У нас, кстати, есть отдельный материал на эту тему — обязательно прочтите!

Но на самом деле предупреждения об использовании камеры или микрофона лучше оставить, ибо оно очень полезно при использовании сторонних приложений. Не очень понятно, почему зеленый значок в углу экрана отображается при использовании системного приложения Face Unlock: уверен, разработчики исправят это в будущих обновлениях или сделают значок менее заметным.

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Как отключить MIUI Biometric

В отличие от других системных приложений, отключить MIUI Biometric можно, но лучше не стоит: от него зависит работа системы и компонентов MIUI. Отключение процесса привело бы к тому, что смартфон превратился в кирпич плюс нельзя будет пользоваться разблокировкой по лицу, отпечатком пальца. Дело в том, что это один из важнейших системных процессов, работающих в фоновом режиме. Даже если вы заметили, что MIUI Biometric влияет на расход батареи, задумайтесь о последствиях.

Как правило, процесс затрачивает не так много энергии, но удалось найти жалобы пользователей, что иногда MIUI Biometric расходует около 10-12% энергии — больше только у экрана смартфона (20% и больше). То есть, расход растет тогда, когда вы часто пользуетесь смартфоном и включаете/выключаете экран. Некоторые отмечают, что при отключении процесса смартфон разряжается заметно медленнее, но зачем он нужен, если удобные фишки на нем работать не будут? Не очень понятно. В любом случае, выключать MIUI Biometric не стоит, иначе везде, где есть Face Unlock, придется вводить пароль.

Откройте настройки телефона и зайдите в «Приложения».

Выберите «Все приложения».

Найдите процесс «com.miui.face» и нажмите на него.

Затем нажмите «Отключить» и подтвердите действие.

Отключать MIUI Biometric стоит только на свой страх и риск. Впрочем, если заметите, что со смартфоном действительно что-то стало не так, всегда можете возобновить процесс и перезагрузить смартфон — после этого все снова заработает как надо.

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Как видите, зеленый значок на экране Xiaomi — всего лишь функция разблокировки MIUI Biometric и других приложений, которые используют камеру. Впрочем, несмотря на достаточно современную MIUI 13, Xiaomi до сих пор нельзя назвать идеальным смартфоном — у него есть минимум 5 недостатков, которые бесят больше всего. Читайте о них в нашей статье.