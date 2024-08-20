Могут ли Госуслуги звонить и писать в Ватсапе и что все это значит

В последнее время в России появилась очередная мошенническая схема, которая продолжает набирать популярность среди злоумышленников и может приводить к серьезным проблемам для ни о чем не подозревающих граждан. Преступники догадались использовать популярный мессенджер WhatsApp для того, чтобы выдавать себя за представителей Госуслуг. Таким образом они выманивают у пользователей их конфиденциальные данные, а также получают контроль над их учетными записями со всеми вытекающими.

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Пишут с Госуслуг на Ватсап. Что это значит

Принцип осуществления атаки, о которой идет речь, глобально ничем не отличается от других. Мошенники просто связываются с пользователями, используя самый популярный мессенджер, коим является WhatsApp. Они могут позвонить или отправить сообщение и представляясь сотрудниками Госуслуг.

Модель общения с жертвой зависит от ее возраста и ответов, которые она дает на этапе «знакомства». Вообще, мошенники очень лабильны и изменчивы, подстраиваясь под каждого человека в отдельности. В одном случае жертве могут сообщить о каких-то проблемах с учетной записью на портале или документами, которые требуют подтверждения. А в другом — начать с простых вопросов, например, о том, как пользователю удобнее получить корреспонденцию — через МФЦ или по почте. Эти вопросы призваны усыпить бдительность жертвы и создать впечатление легитимности разговора.

По мере развития разговора, аферисты начинают собирать важную личную информацию. Они могут запрашивать:

Полное имя

Дату рождения

Номер паспорта

Адрес проживания

СНИЛС или ИНН

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Эта информация якобы необходима для «подтверждения личности» или «обновления данных в системе Госуслуг». На самом деле, мошенники используют эти данные для регистрации на финансовых маркетплейсах, таких как banki.ru или аналогичных платформах, где можно быстро оформить кредит.

Что будет, если взломают Госуслуги

Следующий этап мошенничества включает в себя получение кодов подтверждения. Жертве может прийти SMS с кодом с Госуслуг, который аферист попросит продиктовать, объясняя это необходимостью «подтверждения доставки письма» или «активации услуги». В действительности, этот код может использоваться для подтверждения регистрации на финансовом сервисе или даже для оформления кредитной заявки.

Если мошенникам удается получить необходимую информацию и коды подтверждения, последствия могут быть крайне серьезными:

Оформление кредита на имя жертвы без ее ведома

Кража личных данных и их использование в других мошеннических схемах

Получение доступа к банковским счетам и электронным кошелькам

Использование личности жертвы для совершения других преступлений

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Важно понимать, что настоящие сотрудники Госуслуг никогда не будут связываться с вами через WhatsApp или другие мессенджеры. Официальные коммуникации от портала Госуслуг осуществляются следующими способами:

Через личный кабинет на официальном сайте gosuslugi.ru

По электронной почте, указанной при регистрации на портале

Посредством SMS-сообщений с официального номера

Как защитить свои Госуслуги

Кроме того, сотрудники Госуслуг никогда не будут запрашивать конфиденциальную информацию и тем более коды подтверждения по телефону или в мессенджерах. Если у вас просят код — это сразу ред флаг, который буквально кричит о том, что с вами общается мошенник. Но это не единственное правило, которого следует придерживаться.

Чтобы не стать жертвой подобных схем, следуйте этим рекомендациям:

Никогда не сообщайте личную информацию или коды из SMS незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками государственных органов.

незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками государственных органов. Если вам позвонили или написали в WhatsApp от имени Госуслуг , немедленно прекратите общение и измените пароль, поскольку это почти наверняка означает, что злоумышленники его уже выяснили.

, немедленно прекратите общение и измените пароль, поскольку это почти наверняка означает, что злоумышленники его уже выяснили. Не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных контактов в WhatsApp или других мессенджерах, даже если они выглядят как официальные ссылки Госуслуг .

. Регулярно проверяйте свою кредитную историю , чтобы убедиться, что на ваше имя не были оформлены неизвестные вам кредиты.

, чтобы убедиться, что на ваше имя не были оформлены неизвестные вам кредиты. Будьте особенно бдительны, если вам сообщают о срочных действиях или угрозах блокировки аккаунта — это типичные приемы мошенников для создания паники и побуждения к необдуманным действиям.

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Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана, и схема с использованием WhatsApp и имитацией представителей Госуслуг — лишь один из примеров их изобретательности. Ключ к защите от подобных атак — бдительность и критическое мышление. Всегда проверяйте источник информации, не спешите предоставлять личные данные и помните, что государственные органы не используют мессенджеры для официальных коммуникаций.

Помните, что мошенники часто играют на эмоциях, создавая ощущение срочности или угрозы, причем чаще всего от этого страдают представители старшего поколения. Не позволяйте панике или страху заставить вас действовать необдуманно и предупредите родителей и других пожилых родственников, что в таких обстоятельствах нельзя делиться никакими данными. Порекомендуйте им всегда брать паузу, чтобы оценить ситуацию и, если необходимо, посоветоваться с близкими или специалистами.