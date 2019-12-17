В период предновогодних праздников крупные (и не очень) сети устраивают постоянные распродажи и купить смартфон в подарок кому-то из друзей/родственников или себе любимому самое время. Но во всех этих «снэпдрэгонах, гигагерцах и мегапикселях» запросто можно запутаться и купить совсем не то, что вы хотели изначально. Однако не стоит беспокоиться. Сегодня мы расскажем вам, но что конкретно нужно обратить свое внимание при покупке нового смартфона, чтобы получить максимальную выгоду за вложенные средства.

Какой смартфон вам нужен?

Прежде, чем выбрать какой-либо конкретный смартфон, вы должны сначала четко определить свои приоритеты. Смартфон — это по сути почти компьютер, который вы носите в кармане и который позволяет выполнять различные задачи. Это может быть что угодно, от обеспечения связи до серфинга в интернете, мобильной фотографии, игры в онлайн-проекты, переписках в мессенджерах и так далее. Если вам нужен гаджет под конкретную задачу (скажем, для фото и видеосъемки), то в первую очередь стоит смотреть на устройства с лучшей камерой. А вот в случае с играми нужно смотреть не только на производительность, но и на аккумуляторную батарею, ведь быстроразряжающийся смартфон вряд ли отлично подойдет для мобильного гейминга. Ну а для того, чтобы отправлять сообщения по WhatsApp и публиковать несколько постов в социальных сетях, вам вряд ли нужно тратить на гаджет больше, чем 200 долларов, переплачивая за мощный процессор.

Операционная система

Если Вы читаете эту статью, то вы уже решили, вероятно, сосредоточиться на покупке устройства на базе Android, однако, как известно, есть несколько версий этого программного обеспечения от Google. Мы бы посоветовали вам не покупать смартфон с устаревшими версиями Nougat или Marshmellow (а также более старыми), ведь такие гаджеты все еще есть на рынке. Но покупать их не стоит не потому, что данные версии ОС плохие. Вовсе нет, просто актуальность они теряют довольно быстро и поддерживают все меньшее количество важных программ и опций. Советуем присмотреться либо к устройствам на Android 10 (но это в основном актуальные флагманы, что может «ударить» по карману), либо на Android 9 Pie. К тому же большая часть таких гаджетов получит обновление до «десятки» в ближайшее время (если уже не получило ее в свое распоряжение).

Дизайн и функциональность

При выборе нового смартфона, ваш личный вкус является важным моментом принятия решения как с точки зрения программного обеспечения, так и со стороны внешнего вида. Некоторые люди могут предпочесть более округлые линии, в то время как другие любят «брутальный» внешний вид, характеризующийся прямыми линиями и «острыми» краями. Но дизайн идет бок о бок с функциональностью. Металлический монолитный корпус является стильным и модным, но в некоторых случаях не имеет ряда функций вроде слотов для карт microSD, разъема для наушников и возможности самостоятельно заменить батарею. Так что держите этот факт в голове при выборе смартфона.

Размер и тип дисплея

Для тех, кто выбирает смартфон для игры и просмотра высококачественных видео имеет смысл обратить внимание на гаджеты с диагональю экрана не менее, чем в 5,7 дюйма. Но важен и тип дисплея. На сегодняшний день мы имеем в основном 2 вида экранов — LCD и AMOLED. Основное различие между ними заключается в отображении цветов. В теории, ЖК-экраны, как правило, ярче и отображают содержимое лучше, когда находятся под прямыми лучами солнца, в то время как AMOLED дисплей предлагает более контрастную картинку и насыщенные цвета. Для простого серфинга будет достаточно и ЖК-дисплея. А вот для игр, фильмов и сериалов будет предпочтительней второй вариант. А как вы используете свой смартфон? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

«Начинка» смартфона

Процессор является «сердцем» устройства, от которого зависит общая производительность. Иногда возможности процессора — это то, что ограничивает появление обновлений программного обеспечения. Скажем, процессоры от Mediatek или Huawei могут предложить хорошую производительность. Но обновляется Зеленый Робот под это железо не так «охотно», как под Snapdragon от Qualcomm. Так что если вы хотите как можно дольше оставаться «на гребне волны», то присмотритесь к гаджетам с последним вариантом из списка.

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Если говорить о памяти, то прежде, чем выбрать модель со 128 или 512 гигабайтами встроенной памяти, подумайте о том, сколько вы на самом деле будете использовать. Вы используете свой смартфон в качестве внешнего жесткого диска, сохраняя фильмы, музыку, файлы и большие приложения? Если ответ «Нет», то вам, вероятно, хватит и 64 «гигов». Не говоря уже о том, что вы можете воспользоваться облачными сервисами, чтобы сэкономить место и всегда иметь свои файлы под рукой, при условии, что у вас есть подключение к интернету. Как правило, рассматривая смартфоны для повседневных задач, желательно выбрать по крайней мере 4 гигабайта оперативной памяти, но вот игровой гаджет в идеале должен бы иметь уже минимум 6 гигабайт.

На батрее заострять свое внимание особо не будем. Если вы используете свой смартфон как простую «звонилку», то вам хватит аккумулятора и на 3500 мАч, но на данный момент 4000 мАч является наиболее предпочтительным решением. Так что при прочих равных условиях лучше взять более емкий аккумулятор.

Камера смартфона

Производители смартфонов в последнее время начинают уделять больше внимания качеству и функциям камеры, и это очень важно для пользователей. Количество мегапикселей, гибридный автофокус, оптическая стабилизация, ручные режимы съемки, специальные эффекты, функции для селфи… смартфоны становятся все больше похожими на цифровые камеры, а не на телефоны. Мы бы не рекомендовали вам зацикливаться на количестве мегапикселей. На эту тему у нас даже не так давно выходила статья, так что ознакомьтесь с ней, и по части камер смартфонов у вас не должно остаться вопросов. Удачной покупки!