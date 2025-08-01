На экране телефона появилось пятно. Откуда оно взялось и как его убрать

Восприятие смартфона напрямую зависит от состояния его экрана. Если дисплей хороший, нам нравится устройство, если нет — от взаимодействия с ним остаются неприятные эмоции. Причем негатив появляется не сразу. Например, в процессе эксплуатации можно заметить пятно на экране телефона. Оно может быть разного цвета: желтое, фиолетовое, черное — без разницы. Все это вызывает дискомфорт, мешая потреблять контент. Сегодня разберемся, почему возникают такие дефекты, и как убрать пятно на экране.

Почему на экране телефона появилось пятно

Пятная на экране телефона — признак повреждения матрицы или слоя подсветки. То есть проблема носит аппаратный характер, а не программный. Поэтому банальные действия вроде перезагрузки смартфона или сброса Android до заводских настроек в такой ситуации не помогут.

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Цвет пятна на экране может подсказать причину, из-за которой оно появилось:

Желтое пятно . Признак выгорания матрицы из-за эксплуатации смартфона в условиях высоких температур или сильного нагрева корпуса.

. Признак выгорания матрицы из-за эксплуатации смартфона в условиях высоких температур или сильного нагрева корпуса. Фиолетовое пятно . Бывает синим, но в обоих случаях свидетельствует о повреждении, вызванным сгибанием или падением смартфона, а еще попаданием влаги.

. Бывает синим, но в обоих случаях свидетельствует о повреждении, вызванным сгибанием или падением смартфона, а еще попаданием влаги. Черное пятно . Это группа неработающих пикселей матрицы, что бывает вызвано как заводским браком, так и физическим повреждением дисплея.

. Это группа неработающих пикселей матрицы, что бывает вызвано как заводским браком, так и физическим повреждением дисплея. Белое пятно. Явный признак неисправности слоя подсветки, который проявляется на смартфонах с IPS-экраном. Либо произошло отслоение, либо попала грязь.

Вспомните, не роняли ли вы устройство, и не контактировало ли оно с жидкостью. Кроме того, проверьте температуру корпуса. Если при выполнении ваших рабочих задач он становится слишком горячим — вероятно, повреждение случилось в результате перегрева.

Можно ли убрать пятно на экране

К сожалению, в домашних условиях нельзя убрать пятно на экране. За решением проблемы необходимо обращаться в сервисный центр, где после диагностики специалисты должны определить причину появления пятна и методы его устранения. В большинстве случаев требуется дорогостоящая процедура полной замены дисплейного модуля, но иногда удается обойтись чисткой или проверкой шлейфа.

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Чтобы проблема не повторилась впредь, старайтесь соблюдать правила эксплуатации смартфона, не допуская контактов устройства с жидкостью, физических повреждений и перегрева. Если пятно на экране появилось в течение года с момента покупки, не забывайте о возможности бесплатного гарантийного обслуживания.