Не покупайте Galaxy S21 пока не узнаете эти пять его особенностей

Многое уже сказано про Samsung Galaxy S21, который стал главной новостью начала 2021 года. Наверное, во многом именно поэтому компания решила провести презентацию в начале года, когда говорить больше особо не о чем, так как остальные производители ждут весну. В потоке информации легко упустить некоторые недостатки нового смартфона, на которые обязательно надо обратить внимание прежде, чем покупать его. Если вы думали о том, чтобы купить новый флагман Samsung, или просто не безразличны к технике и хотите знать все ее особенности, ознакомьтесь со списком того, на что надо обратить внимание, и где компания просчиталась, недоработала или просто приняла неверное решение.

Минусы Samsung Galaxy S21

Главный вопрос к новым Samsung Galaxy S21 в том, действительно ли они предлагают какие-либо улучшения по сравнению со своими предшественниками. Наиболее интересно это должно быть перед тем, как выложить за смартфон значительную часть своей зарплаты (а то и не одной).

Интересно отметить, что в этот раз Samsung потребовалось всего 11 месяцев, чтобы придумать преемника прошлогодней модели Galaxy S20. Причина этого определенно связана с пандемией COVID-19, из-за которой выставка MWC в этом году перенесена на июнь (вместо февраля). Напомню, Samsung обычно совмещает запуск S-серии с MWC, но на этот раз делать так не стоит. Поэтому повод для написания данной статьи появился именно сегодня.

Samsung представила флагманские Galaxy S21. Какие они

Выпирающая камера телефона

Сделать камеру не выпирающей нельзя по целому ряду причин, и поэтому приходится с этим жить. Но камера Samsung Galaxy S21 не просто выпирает. Она даже стала точкой ожесточенных споров между фанатами марки. Одни рады ей, другие, наоборот, очень недовольны.

Если вы не разделяете оптимизм первых, то вам придется жить с таким решением. На прошлогоднем S20 выступ камеры был, если можно так сказать, более традиционным. Теперь он перетекает в боковую часть корпуса.

Такое решение может быть более функциональным, так как камера имеет металлический ободок, являющийся частью рамы. А еще это будет фирменной чертой и, если вы не спрячете смартфон в чехол, все будут знать, какой у вас смартфон. В конце концов, многие покупают его именно для этого. Да и согласитесь, что уникальности в наш век унификации так не хватает.

Присоединяйтесь к нам в Telegram.

Пластиковый корпус Galaxy S21

Помните протесты, когда Samsung анонсировала Galaxy Note 20 за 1000 долларов с корпусом из поликарбоната? Это только звучит красиво, но на деле это обычный пластик. Все бы ничего, но пластиковый корпус не просто так перестал применяться в корпусах дорогих смартфонов. Когда человек покупает флагман, ему хочется, чтобы он был прекрасен во всем, а стеклянная панель в этом плане сильно улучшает внешний вид устройства. Оно меньше царапается, глубже блестит и даже приятнее ощущается в руке.

Но многим, напротив, нравится пластиковая задняя панель. Пусть она может поцарапаться или облезть, но ее сложнее разбить. А еще они меньше скользят в руке в отличии от стеклянных панелей.

В любом случае это надо иметь в виду при покупке. А если для вас принципиально иметь именно стеклянный корпус, то лучше обратить внимание или на прошлогодние модели S20, или доплатить за S21 Plus (а может быть и S21 Ultra). Их корпуса стеклянные.

Что купить вместо Samsung Galaxy S21. 6 лучших альтернатив

Смартфон без зарядки в комплекте

Сложно назвать это настоящим минусом, тем более я поддерживаю такое решение, но помните, что все модели линейки Galaxy S21 продаются без адаптера питания. В комплекте есть только кабель.

Минусом это сложно назвать, и потом, нет никой проблемы исправить это за пару тысяч рублей. В отличии, например, от дизайна, материалов корпуса или возможности использовать карту памяти.

Просто имейте в виду, что покупая смартфон, лучше заложить еще немного денег на адаптер питания. Все топовые бренды постепенно начали от него отказываться в угоду экологи (так они сами говорят). Поэтому, если у вас есть свой адаптер питания и новый вам не нужен, знайте, что вы помогли экологии.

Можно ли отремонтировать Samsung Galaxy S21, если он сломается.

Samsung подсчитала, что, не отгружая адаптер питания, она сокращает количество пластикового мусора в мире примерно на 29 тысяч тонн в год. И еще на забывайте, что смартфон стал на 200 долларов дешевле, чем в прошлом году. Отсутствие адаптера тоже заложено в стоимость новинки.

Смартфон без слота для карты памяти

Хотя это не первый раз, когда Samsung отказывается от поддержки карт памяти, высоки шансы, что Galaxy S20 могл быть последним устройством серии Galaxy S, имеющим слот для карты microSD.

Все три новых телефона не имеют возможности использовать карты microSD для дополнительной памяти. На Galaxy S21 и S21 Plus вы получаете максимум 256 ГБ памяти. С обоими телефонами, способными записывать видео 8K, вы можете достичь предела в 256 ГБ быстрее, чем вы думаете. Только топовый Galaxy S21 Ultra предлагает 512 ГБ памяти, но у него тоже нет слота для расширения памяти. Учитывая, что Android-смартфоны всегда отличались от iPhone именно большей универсальностью, такое поведение компании можно назвать шагом назад.

Galaxy S21 Ultra плохо работает со стилусом S Pen

Нельзя не упомянуть, что новый Samsung Galaxy S21 Ultra — первая модель серии S, совместимая с Samsung S Pen. До этого только Galaxy Note могли работать с этим стилусом.

Samsung крупно прокололась на дизайне Galaxy S21

Из новых устройств только версия Ultra имеет такую возможность, так как только у нее есть специальный слой экрана. Тем не менее, хотя поддержка S Pen — это хорошо, но, как и в случае с зарядным устройством, покупателям придется приобретать его отдельно.

Но даже если вы купите аксессуар отдельно, то хранить вам его все равно будет негде. В корпусе нет отверстий, как в Galaxy Note, но есть чехлы, которые тоже можно докупить. Таким образом, у вас нет другого выбора, кроме того, чтобы дать Samsung еще больше ваших денег, чтобы купить чехол, в котором есть место как для телефона, так и для S Pen. В итоге пока нет смысла покупать S21 Ultra, стилус и чехол. Вы заплатите больше, чем за Note 20, который лучше справится с поставленными задачами.

Даже если вы купите стилус S Pen для нового S21 Ultra, в нем все равно не будет Bluetooth. Поэтом вы не сможете, например, использовать его для дистанционного спуска затвора или для полезных жестов управления. С этим можно или смириться, или просто подождать обещанного выхода Pro S Pen с поддержкой Bluetooth. Когда именно он появится, пока непонятно.

Есть и другие нюансы, вроде странного отверстия микрофона рядом с лотком для симки, который можно повредить, ткнув не туда, или нового процессора, который еще не проверен широким рынком. Но это все тонкости, которые не требуют такого большого внимания, как приведенные выше важные особенности.