Адаптивный расход заряда — одна из тех настроек Android, про которую многие не знают, хотя она реально продлевает время работы без зарядки. Функция спрятана глубоко в меню батареи, не требует ручной настройки и со временем сама учится тому, какими приложениями вы пользуетесь, а какими нет. Сценарий знакомый: батареи в смартфонах за последние годы стали заметно лучше, и мы даже рассказывали о моделях с аккумулятором на 10000 мАч, но к середине дня рука всё равно тянется к зарядке. Часто дело не в маленьком аккумуляторе и не в тяжёлых играх, а в десятках приложений, которые продолжают работать в фоне ещё долго после того, как вы их закрыли.

Проблема фонового режима Android

На большинстве смартфонов установлены десятки приложений: мессенджеры, соцсети, магазины, приложения авиакомпаний. Но в реальности каждый день вы открываете лишь малую часть из них: пару мессенджеров, что-то для работы и соцсеть.

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Проблема в том, что приложения не перестают работать только потому, что вы их не открываете. Они продолжают синхронизировать данные, проверять обновления и обновлять контент в фоне. Если вам приходит уведомление от приложения, которое вы давно не запускали, это и есть признак фоновой работы.

По отдельности такие приложения тратят немного, но в сумме это и даёт ощутимый расход. Именно здесь на помощь приходит адаптивный расход заряда — функция, которая отслеживает, что вы открываете часто, а что почти никогда, и распределяет ресурсы соответственно.

Что делает адаптивный расход заряда и чего он не трогает

Главное, что важно понять: приложения, которыми вы пользуетесь каждый день, продолжают работать как обычно. Уведомления приходят вовремя, данные не страдают, никаких ограничений на эти приложения система не накладывает — вы вообще не замечаете разницы.

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А вот приложения, которые система определила как редко используемые, понижаются в приоритете. На практике это значит, что им урезают агрессивную фоновую активность. Отдельный плюс в том, что не нужно ничего настраивать вручную: не надо собирать профиль батареи, вести списки разрешённых и запрещённых приложений или следить за фоновой активностью.

Что отключает адаптивный расход заряда

Если вы ждёте мгновенного эффекта, сразу стоит сбавить ожидания. Адаптивный расход заряда работает иначе, чем большинство функций, которые дают результат прямо в момент включения. На новом смартфоне автономность обычно неплохая, но не выдающаяся. В первые дни система проходит этап обучения: изучает ваши приложения и привычки использования. В этот момент она ещё не знает, какие приложения важны для вашего распорядка.

Спустя время, когда устройство собрало больше данных при включённой функции, система становится заметно умнее. Например, приложение авиакомпании, установленное полгода назад, не нужно каждые пару часов проверять обновления рейсов — вы откроете его сами, когда снова соберётесь в поездку.

Чем адаптивный расход заряда отличается от режима экономии заряда

Ключевое отличие от привычного энергосбережения в том, что здесь нет падения производительности. Режимы экономии часто притормаживают систему ради автономности, а тут этого не происходит.

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Поскольку функция трогает только редкие приложения, вы не заметите сокращения уведомлений, зато заметите более долгую работу от заряда. Никаких компромиссов в скорости работы телефона при этом нет.

Кому полезен адаптивный расход заряда и стоит ли его включать

Эта функция пригодится тем, у кого много установленных, но редко открываемых приложений — магазины, банки, приложения авиакомпаний, сервисы для разовых задач. Выигрыш ощутимее, если вы держите на телефоне пару десятков программ, но пользуетесь только горстью.

Стоит держать ожидания трезвыми. Это не функция, которая удваивает время работы от заряда — день и ночь разницы вы не получите. Это практичное решение реальной проблемы: приложения тратят ресурсы тогда, когда в этом нет нужды. Включить её один раз и забыть — пожалуй, лучший сценарий из возможных.