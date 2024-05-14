Очень полезные функции родительского контроля на Android. Они пригодятся всем, у кого есть дети

Многие родители не покупают смартфон ребенку только по той причине, что полагают, будто умное устройство станет для него источником деструктивного контента или просто игрушкой, отвлекающей от более важных занятий. Но это — в корне неправильное суждение. Ведь на Android есть куча функций родительского контроля, которые помогают защитить ребенка и сделать так, чтобы смартфон приносил ему только пользу.

Сразу заметим, что родительский контроль на Андроид доступен через абсолютно бесплатное приложение Family Link от компании Google, владеющей операционной системой. Его нужно установить на свой смартфон для получения информации об устройстве ребенка. Также потребуется создать детский аккаунт. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале. Если вы уже подготовили поляну, то давайте посмотрим на функции Family Link.

Как создать детский аккаунт Google и настроить родительский контроль на Android

Установка приложений с разрешения родителей

Начнем с функции, для доступа к которой не нужно запускать Family Link, ведь она работает по умолчанию. Как только вы настроите родительский контроль на телефоне ребенка, он не сможет устанавливать приложения. Когда он попытается это сделать, на экране появится сообщение с предложением спросить разрешение у мамы или папы.

Если ребенок выберет вариант «Отправить сообщение», то вы сразу же получите уведомление и сможете либо разрешить установку, либо запретить ее. И да, у детей обойти это ограничение не получится, ведь по умолчанию для них также запрещена установка игр и программ из неизвестных источников. Но при желании через настройки Family Link можно предоставить ребенку полную свободу действий.

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Ограничение времени телефона для детей

Поскольку многие родители не покупают ребенку Андроид, так как боятся, что он будет подолгу сидеть в экране, разработчики из Google придумали очень полезную функцию. Вы можете ограничить время ребенка в телефоне следующим образом:

Запустите Family Link на своем смартфоне. Откройте вкладку «Настройки», чтобы перед вами появились две плитки: «Ограничения» и «Доступ по разрешению». Здесь вы можете ограничить использование устройства (например, 3 часа в день) или включить доступ по расписанию (допустим, с 17:00 по 21:00). Допускается применение разных параметров к каждому дню недели.

По истечении лимита смартфон ребенка будет заблокирован (кстати, это можно сделать одним нажатием кнопки «Заблокировать»), и тут вы наверняка зададитесь вопросом: а зачем вообще нужны такие радикальные ограничения?

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Не переживайте! Несмотря на блокировку телефона ребенка, устройство будет выполнять свою основную функцию. Дети продолжат оставаться на связи, так как в ограниченном режиме доступно приложение для звонков, да и вам никто не запрещает проявить инициативу, позвонив сыну или дочери.

Что делает ребенок в телефоне

Ограничение времени работы телефона для детей — полезная функция. Но кто вам гарантирует, что ребенок потратит условные 3 часа в день с пользой, изучая, например, английский язык в специальном приложении, а не играя в какую-нибудь стрелялку? Чтобы это проконтролировать, посетите вкладку «Статистика» в Family Link.

Здесь вы увидите, сколько времени ребенок пользуется телефоном, а также получите доступ к подробной статистике приложений. Заметили, что ребенок заигрался? Выберите игру из списка и нажмите «Заблокировать» или задайте ограничение на конкретное приложение.

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Как заблокировать сайты ребенку

Покупать ребенку смартфон, но при этом выбирать тариф без интернета — очень глупая затея. Но как иначе защитить свое чадо от посещения сомнительных, с вашей точки зрения, ресурсов? На этот счет у Google тоже есть специальная функция, позволяющая ограничить ребенку доступ к опасным сайтам:

Через вкладку «Настройки» приложения Family Link перейдите в раздел «Ограничения на контент». Выберите браузер Google Chrome — стандартное приложение для выхода в интернет. Установите ограничение «Блокировать сайты для взрослых» или «Разрешить только одобренные сайты», которые можно добавить через пункт «Управление сайтами.

Теперь, если ребенок попытается открыть сомнительный сайт, он увидит сообщение «Попроси родителю помочь», где ему будет предложено спросить разрешение на посещение интернет-ресурса через уведомление или лично. Также в разделе «Ограничения на контент» вы можете заблокировать Ютуб ребенку и другие сервисы Google.

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К сожалению, эти ограничения не работают в сторонних приложениях. Поэтому, если на смартфоне ребенка есть условный Яндекс Браузер, он сможет получить доступ к сомнительным сайтам через него. Так что не забывайте настраивать родительский контроль внутри самих приложений, если они не входят в экосистему сервисов Google.

Как отследить местоположение ребенка

Наконец, самая важная функция родительского контроля — поиск детей на карте. Чтобы получить к ней доступ, откройте вкладку «Местоположение» в приложении Family Link.

Здесь вы увидите, где находится ребенок на карте, а также сможете добавить адрес дома, благодаря чему сможете получать уведомления, как только сын или дочь покинет его. То же самое касается адреса школы. Добавляем его — получаем возможность видеть оповещения вроде «Ваш ребенок пришел в школу». Красота!