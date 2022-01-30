Отличные расширения Firefox для Android, о которых вы могли не знать

В 2022 году можно установить на свой смартфон практически любой браузер вместо Google Chrome. Мало того, что браузеры отличаются по своей производительности, так еще и обладают массой полезных настроек и даже специальными версиями для фанатов конфиденциальности. Один из таких браузеров — это Firefox. Приложение также имеет классные расширения, которые позволяют расширить функциональность браузера. Я почти 10 лет пользуюсь Firefox для ПК вместо Chrome вместе с расширениями: на этот раз я нашел для вас отличные дополнения для Firefox на Android, о которых вы могли не знать.

Как заблокировать рекламу в браузере на Андроид

Согласитесь, никому ведь не нравится реклама в браузере? А еще бесит, когда сайты отслеживают куки. Из-за этих двух причин загрузка сайта замедляется даже с хорошим сигналом связи. Решить проблему вам поможет расширение Ghostery: оно блокирует рекламу и отслеживание. В этом дополнении идеально работа защиты на базе искусственного интеллекта.

Ghostery позволяет просматривать и блокировать трекеры на сайтах, а также контролировать, кто собирает ваши данные. Ghostery удаляет рекламу с сайтов и ничего не пропускает в отличие от AdBlock, который, кажется потихоньку перестает бороться со злом и примыкает к нему.

Расширение Ghostery

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Как посмотреть пароли в браузере на телефоне

Наверняка вы задавались вопросом, какой бесплатный менеджер паролей выбрать для Android-смартфона? Да чтобы он умел синхронизировать данные между разными устройствами? Выход есть: Bitwarden — это классное расширение для Firefox на Android, в котором есть все вышеперечисленное. Мало того, что расширение бесплатное, так еще и открытое: исходный код есть на GitHub, а это значит, что любой может просматривать и вносить свой вклад в базу кода этого расширения.

Расширение Bitwarden

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Как настроить браузер для детей

Даже самые безобидные страницы в Интернете имеют какой-либо неприемлемый контент, который точно не стоит видеть детям. Вы точно должны установить расширение NoScript Security Suite: это одно из самых известных дополнений для Firefox, которое скрывает опасный контент на веб-страницах. С его помощью можно запускать контент только на странице только из доверенных источников, которые выбрали вы в настройках. Кроме того, он помогает защититься от уязвимостей, хакерских атак и потенциальных угроз безопасности. Кстати, NoScript по умолчанию установлен в браузере Tor, что еще раз свидетельствует о необходимости его установки в ваш Firefox на Android.

Расширение NoScript

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Как искать по картинке в Интернете

Искали расширение для поиска изображений? Такое есть! Из нескольких мне приглянулось Search by Image: это отличное расширение для обратного поиска изображений, работающее со всеми известными поисковыми системами. С его помощью можно проверять подлинность изображений в Интернете. А еще расширение очень популярно среди фотографов: оно позволяет узнать, кто поделился их изображениями. У проекта также имеется открытый исходный код, поэтому он постоянно улучшается и дорабатывается.

Расширение Search By Image

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Как включить темную тему в Firefox

Данное расширение существует не только для Firefox, но и для Chrome: оно является одним из самых популярных и отлично работает на Android. С его помощью вы сможете установить темную тему оформления в браузере, если вас не устраивает встроенная функция. К сожалению, обычная темная тема оставляет светлое пространство на веб-странице. Происходит это по разным причинам.

Этого нельзя сказать про Dark Reader, который делает страницу безупречного цвета, чтобы вы могли читать в темноте. Он делает яркие цвета более комфортными, из-за чего расширение можно не отключать даже днем. А еще оно не собирает данных о своих пользователях и не показывает рекламу — обязательно установите!

Расширение Dark Reader

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Как пользоваться Ютуб Премиум бесплатно

Есть большое количество лайфхаков, которые нацелены на то, чтобы пользоваться YouTube Premium без рекламы. Есть классное расширение Video Background Play Fix, которое позволяет воспроизводить видео в фоновом режиме и воспроизводить музыку таким же образом. Вкупе с каким-нибудь AdBlock вы получаете отличный способ сэкономить на подписке: видео будет отображаться в отдельном окошке, пока вы занимаетесь своими делами в телефоне. Все это абсолютно бесплатно!

Расширение Video Background Play Fix

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Как установить расширения в Firefox

Установить расширения в браузер Firefox на Android очень просто.

Откройте браузер и нажмите меню в правом верхнем углу (три точки).

Нажмите «Дополнения».

В списке будут все расширения, которые совместимы с вашим устройством. Нажмите на плюсик рядом с ним.

Во всплывающем меню нажмите «Добавить».

Какие расширения используете вы? Расскажите в нашем Telegram-чате!