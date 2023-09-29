Почему сканер отпечатка пальца на самом деле не защищает ваш смартфон

Сегодня почти каждый смартфон оснащен сканером отпечатка пальца. Такое положение дел неслучайно, ведь биометрический способ разблокировки экрана считается одновременно и удобным, и безопасным. Однако все это — маркетинговые уловки. На деле же отпечаток пальца не защищает телефон. И если вы до сих пор готовы с этим спорить, то познакомьтесь с доводами, которые подтверждают данный тезис.

Как разблокировать экран смартфона

Когда мы регистрируем отпечаток пальца на телефоне, система предлагает параллельно выбрать еще один способ разблокировки: например, через PIN-код или графический ключ. Получается, что попасть на главный экран можно не только по биометрии. Злоумышленнику достаточно разгадать простой графический ключ или код, после чего дело в шляпе.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Отказаться от второго способа разблокировки смартфона нельзя. Это ограничение действует исключительно ради комфорта пользователя, ведь сканер теоретически может сломаться, а точность его срабатывания вызывала и будет вызывать нарекания. Производитель позаботился о вашем удобстве, но о безопасности он даже не думал.

Безопасность сканера отпечатков

Если вы ставите под сомнение разгадку графического ключа или PIN-кода, то задумайтесь хотя бы о простоте разблокировки по отпечатку. Злоумышленник, находясь в прямом контакте с вами, запросто приложит палец владельца к сканеру. Это может произойти под давлением или в момент, пока хозяин спит. Пароль, PIN-код и графический ключ насильно все-таки не введешь.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Даже исключив возможность применения насилия по отношению к владельцу, его смартфон все равно получится разблокировать через сканер. В интернете полно инструкций, как подделать отпечаток пальца. Поверьте, это совсем несложно. Другое дело, что вероятность такой находчивости злоумышленника невелика.

Можно ли взломать смартфон

Главная проблема сканера отпечатка на телефоне заключается в том, что ваши биометрические данные после регистрации сохраняются в памяти устройства. Причем они даже не прячутся. Запустив приложение «Проводник», достаточно ввести поисковый запрос «finger», как файл отпечатка появится перед вами.

А теперь подумайте, насколько сложно получить доступ к этому файлу? Да проще простого! Для этого даже не нужно снимать блокировку Андроид. Почти каждое приложение просит разрешение на доступ к файлам, дав которое вы добровольно соглашаетесь, что программа будет видеть все, включая зашифрованный отпечаток. Дело остается за малым.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как защитить телефон от взлома

Помимо безопасности можно придраться к удобству сканера отпечатка. В отдельном тексте я рассказал, почему это не самый лучший способ разблокировки экрана. Если вы не согласны с моим мнением и желаете продолжать пользоваться дактилоскопом, но хотите защитить телефон, выбирайте в качестве альтернативы ввод пароля. Разгадать его намного сложнее, чем графический ключ или короткий PIN-код.

Для достижения максимального уровня безопасности лучше совсем отказаться от использования сканера отпечатка и перейти на разблокировку экрана через пароль. Это менее удобный способ, но степень его защиты проверена временем. Он тоже неидеален, однако на его фоне разблокировка по отпечатку выглядит как добровольное предоставление доступа к персональным данным.

Читайте также: как защитить свой Android-смартфон

Как бы то ни было, среднестатистическому пользователю смартфона нет смысла так беспокоиться о безопасности хранимой информации. Очевидно, что сканер не защищает главный экран, но вероятность разблокировки через привязанный графический ключ, взлом смартфона или изготовление поддельного отпечатка ничтожно мала. Обычный воришка просто не найдет способ доступа к данным без предварительного сброса настроек. Впрочем, почва для размышлений остается.