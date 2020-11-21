Почему стоит обязательно установить Firefox на старый Android

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Иван Кузнецов 0

Думаю, если я спрошу, каким браузером вы пользуетесь на Android, вы, скорее всего, назовёте Google Chrome. Он быстр, интуитивен и удобен в использовании. А ещё он регулярно обновляется и получает новые функции, которые расширяют его возможности. В общем, отличная штука. Другое дело, что Chrome – далеко не идеален. Несмотря на стабильную поддержку со стороны Google, он имеет как минимум один существенный недостаток, который проистекает из особенностей операционной системы Android. Разбираемся, что это за недостаток и почему устранить его может только Firefox.

Firefox

Firefox может спасти вас от проблем со входом на сайты

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Начну по традиции издалека. Многие должны знать, что почти все сайты сегодня базируются на так называемых сертификатах безопасности. Если говорить совсем примитивным языком, то это своего рода цифровые документы, которые подтверждают, что конкретный ресурс проверен, безопасен и использует шифрование данных.

Зачем нужны сертификаты безопасности

Сертификат безопасности

Сертификаты есть не только у сайтов, но и в устройствах

Сертификаты выпускают специальные компании. Их не так много, благодаря чему удаётся обеспечить, как говорили у нас на юрфаке, единообразие применяемых норм безопасности. Они защищают пользователей от случайного посещения фишинговых ресурсов, где повышается риск кражи персональных данных и денег с банковских счетов.

Чтобы всё получилось, устройства, с которых пользователи выходят в Сеть, тоже должны быть сертифицированы. Получается такая себе двусторонняя защита. Как правило, сертификаты зашиваются в операционную систему, обновляются по мере обновления этих самых устройств и служат тому, чтобы устройство могло распознать сайт, на который заходит его пользователь.

В 2021 году корневой сертификат DST Root X3 лишится официальной поддержки, несмотря на то что он обеспечивает работу всех устройств на Android 7.1.1 и старше. Это значит, что они лишатся доступа к миллионам веб-сайтов, если не пойти на одну хитрость.

Ответственность за аутентификацию несёт корневой сертификат, который буквально вшит в устройство. В этом и состоит сложность, поскольку если компания, отвечающая за поддержку сертификата, откажется от него, смартфон просто не сможет открывать многие сайты.

Чем Firefox лучше Chrome

Браузер Firefox

Firefox — единственный браузер, у которого есть свои сертификаты

Хитрость эта, как вы, вероятно, уже поняли, состоит в использовании браузера Firefox (скачать). Возможно, он не очень нравится вам с точки зрения интерфейсного оформления, но он максимально хорош, если речь идёт о невозможности обновления сертификатов, вшитых в операционную систему.

Дело в том, что Firefox – это едва ли не единственный браузер, который использует собственный пакет сертификатов. Он регулярно их обновляет и поддерживает в актуальном состоянии, благодаря чему пользователи даже тех устройств, которые уже лишились поддержки и, соответственно, не могут работать с новыми сертификатами, смогут обойти это ограничение.

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Возможно, есть какие-то браузеры, которые, подобно Firefox, тоже имеют собственный набор сертификатов, однако мне ничего о них неизвестно. Впрочем, это и неважно. Ведь вряд ли вы воспользуетесь браузером, название которого слышите впервые. А Firefox – это один из стандартов отрасли, и популярный бренд, которому в принципе можно доверять.

Я настоятельно рекомендую держать Firefox установленным у себя всем, чьи устройства уже прекратили получать новые версии Android. Ведь оболочки производителей не могут обновить корневой сертификат – для этого нужно специальное обновление системы, — а Firefox может стать для вас настоящей панацеей при занятиях веб-сёрфингом. Ведь никогда не знаешь заранее, что сайт, на который вы привыкли заходить ежедневно, обновил сертификат, который теперь несовместим с вашим.

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